US-israelische Angriffe auf iranische Atomanlagen

Teheran - Bei einem Angriff der USA und Israels im Zentrum des Iran ist nach Angaben von Behörden und iranischen Staatsmedien ein Schwerwasserreaktor und eine Uran-Aufbereitungsanlage getroffen worden. Die Atomanlage in Khondab sei in zwei Wellen angegriffen worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Fars am Freitag unter Berufung auf die Verwaltung der Provinz Markasi. Es habe keine Verletzten gegeben, auch Radioaktivität sei nicht ausgetreten.

"No-Kings": Proteste gegen Trump am Samstag

Washington - In vielen US-Städten sowie anderen Orten auf der ganzen Welt rufen Gegner der Politik von Präsident Donald Trump an diesem Samstag zu Protesten auf. Unter dem Motto "No Kings" - zu Deutsch: "Keine Könige" - sollen Demonstrationen in einer Vielzahl von US-Großstädten stattfinden. Dem vergangenen Aufruf Mitte Oktober folgten nach Angaben der Veranstalter mehr als sieben Millionen Amerikaner in allen 50 US-Bundesstaaten. Auch in Wien ist eine Kundgebung geplant.

G7 finden überraschend gemeinsame Linie zum Iran-Krieg

Paris - Trotz Kritik aus den USA an den europäischen Partnern haben die G7-Außenminister bei ihrem Treffen nahe Paris überraschend eine gemeinsame Linie zum Iran-Krieg gefunden. In einer am Freitag verabschiedeten Erklärung forderten sie einen sofortigen Stopp der Angriffe auf Zivilisten und zivile Infrastruktur. US-Außenminister Marco Rubio bekräftigte danach, dass die USA von ihren Verbündeten keine Unterstützung in dem Krieg erwarteten. "Wir bitten niemanden um Hilfe", sagte er.

ÖFB-Team eröffnet WM-Jahr mit 5:1-Testspielsieg gegen Ghana

Wien - Österreichs Fußball-Nationalteam ist mit einer 5:1-Gala im Test gegen Ghana ins WM-Jahr 2026 gestartet. Die ÖFB-Tore vor 40.200 Zuschauern im Wiener Prater erzielten Marcel Sabitzer (13./Elfer), Michael Gregoritsch (51.), Stefan Posch (59.), Carney Chukwuemeka (79.) und Nicolas Seiwald (91.). Neben Chukwuemeka gab u.a. auch Paul Wanner sein ÖFB-Debüt. Mit dem zwölften Heimspiel in Folge ohne Niederlage stellte die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick einen Verbandsrekord ein.

Zahlreiche Sturmschäden und Unfälle in Österreich

Eisenstadt/Klagenfurt/Wien - Der Wintereinbruch hat am Freitag im Burgenland, in Kärnten und der Steiermark für Probleme gesorgt. Während im Burgenland rund 200 Feuerwehreinsätze verzeichnet wurden, waren in Kärnten wegen Schäden an Stromleitungen rund 4.500 Haushalte ohne Strom, bis Nachmittag sank die Zahl auf 800. Hier gab es sogar Brände wegen umgestürzter Bäume, teilten die zuständigen Feuerwehren mit. Etwa 2.000 steirische Haushalte waren Freitagfrüh ebenfalls ohne Elektrizität.

"WWF Earth Hour": Licht aus für mehr Klimaschutz

Wien - Im Kampf gegen die Klimakrise lässt der WWF am Samstag mit seiner "Earth Hour" zum bereits 20. Mal das Licht weltweit für eine Stunde ausgehen. Traditionell wird es von 20.30 bis 21.30 Uhr Ortszeit an berühmten Wahrzeichen dunkel. Das Opernhaus in Sydney ist Teil der Aktion genauso wie der Pariser Eiffelturm und das Brandenburger Tor in Berlin bis hin zum Schloss Schönbrunn in Wien. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen rief zur Teilnahme auf.

Papst Leo XIV. zu Besuch in Monaco

Rom - Papst Leo XIV. wird am Samstag zu einem eintägigen Besuch im Fürstentum Monaco erwartet - als erster Papst seit fast 500 Jahren. Der Tagesausflug in den Kleinstaat zwischen Italien und Frankreich am Mittelmeer ist die zweite Auslandsreise des seit Mai vergangenen Jahres amtierenden Oberhauptes der katholischen Kirche. Auf dem Programm stehen dort etwa ein Treffen mit Fürst Albert II. sowie eine Messe im Fußballstadion Louis II., der Heimspielstätte des AS Monaco.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red