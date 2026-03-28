US-israelische Angriffe auf iranische Atomanlagen

Teheran - Bei einem Angriff der USA und Israels im Zentrum des Iran ist nach Angaben von Behörden und iranischen Staatsmedien ein Schwerwasserreaktor und eine Uran-Aufbereitungsanlage getroffen worden. Die Atomanlage in Khondab sei in zwei Wellen angegriffen worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Fars am Freitag unter Berufung auf die Verwaltung der Provinz Markasi. Es habe keine Verletzten gegeben, auch Radioaktivität sei nicht ausgetreten.

Diakonie-Direktorin Moser warnt vor Hungersnot

Wien - Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser warnt angesichts des Kriegs gegen den Iran vor drastischen Auswirkungen - auch auf Österreich. Sollte der Konflikt nicht bald beendet sein, drohe eine weltweite Hungersnot, sagte sie im APA-Interview. Aufgrund der Auswirkungen auf Düngemittel würden die Lebensmittelpreise massiv steigen. Vor Ostern erneuert sie auch die Forderung der evangelisch-lutherischen Kirche, den Karfreitag als Feiertag wieder einzuführen, allerdings für alle.

"WWF Earth Hour": Licht aus für mehr Klimaschutz

Wien - Im Kampf gegen die Klimakrise lässt der WWF am Samstag mit seiner "Earth Hour" zum bereits 20. Mal das Licht weltweit für eine Stunde ausgehen. Traditionell wird es von 20.30 bis 21.30 Uhr Ortszeit an berühmten Wahrzeichen dunkel. Das Opernhaus in Sydney ist Teil der Aktion genauso wie der Pariser Eiffelturm und das Brandenburger Tor in Berlin bis hin zum Schloss Schönbrunn in Wien. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen rief zur Teilnahme auf.

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red