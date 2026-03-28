US-israelische Angriffe auf iranische Atomanlagen

Teheran - Bei einem Angriff der USA und Israels im Zentrum des Iran ist nach Angaben von Behörden und iranischen Staatsmedien ein Schwerwasserreaktor und eine Uran-Aufbereitungsanlage getroffen worden. Die Atomanlage in Khondab sei in zwei Wellen angegriffen worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Fars am Freitag unter Berufung auf die Verwaltung der Provinz Markasi. Es habe keine Verletzten gegeben, auch Radioaktivität sei nicht ausgetreten.

"No-Kings": Proteste gegen Trump am Samstag

Washington - In vielen US-Städten sowie anderen Orten auf der ganzen Welt rufen Gegner der Politik von Präsident Donald Trump an diesem Samstag zu Protesten auf. Unter dem Motto "No Kings" - zu Deutsch: "Keine Könige" - sollen Demonstrationen in einer Vielzahl von US-Großstädten stattfinden. Dem vergangenen Aufruf Mitte Oktober folgten nach Angaben der Veranstalter mehr als sieben Millionen Amerikaner in allen 50 US-Bundesstaaten. Auch in Wien ist eine Kundgebung geplant.

Diakonie-Direktorin Moser warnt vor Hungersnot

Wien - Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser warnt angesichts des Kriegs gegen den Iran vor drastischen Auswirkungen - auch auf Österreich. Sollte der Konflikt nicht bald beendet sein, drohe eine weltweite Hungersnot, sagte sie im APA-Interview. Aufgrund der Auswirkungen auf Düngemittel würden die Lebensmittelpreise massiv steigen. Vor Ostern erneuert sie auch die Forderung der evangelisch-lutherischen Kirche, den Karfreitag als Feiertag wieder einzuführen, allerdings für alle.

Personalzuwachs bei Österreichs Polizei

Wien/Österreich - Die österreichische Bundespolizei wächst weiter, trotz Pensionierungswellen. Laut Personalbilanz 2025 traten im vergangenen Jahr 798 Beamtinnen und Beamte der Polizei in den Ruhestand, gleichzeitig wurden 1.422 Personen neu aufgenommen. Unter dem Strich ergibt sich ein Plus von mehr als 620 Kräften, teilte das Innenministerium (BMI) am Samstag in einer Aussendung mit. Demnach gab es in Österreich noch nie so viele Polizistinnen und Polizisten wie derzeit.

Uhren werden eine Stunde auf Sommerzeit vorgestellt

Wien - In der Nacht auf Sonntag wird auf die mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) umgestellt. Um 2.00 Uhr sollten alle Funkuhren auf 3.00 Uhr springen, an den anderen muss händisch gedreht werden. Auf die Normalzeit (MEZ) wird am letzten Wochenende im Oktober zurückgewechselt. Wie es mit der - an und für sich beschlossenen - Abschaffung der Zeitumstellung in der EU weitergeht, ist nach wie vor unklar. Der Ball liegt noch immer beim EU-Ministerrat, zuständig sind die Verkehrsminister.

Asylwerber leisteten 600.000 Stunden gemeinnützige Arbeit

Wien - Asylwerber in der Grundversorgung des Bundes haben in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 350.000 Stunden an gemeinnütziger Arbeit geleistet. Insgesamt waren es seit der Einführung der Verpflichtung zur gemeinnützigen Arbeit im Juli 2024 mehr als 600.000 Stunden, wie das Innenministerium mitteilte. Der Aufforderung zu gemeinnützigen Tätigkeiten wie Grünflächenbetreuung oder Schneeräumen kam die Mehrheit der Flüchtlinge nach.

"WWF Earth Hour": Licht aus für mehr Klimaschutz

Wien - Im Kampf gegen die Klimakrise lässt der WWF am Samstag mit seiner "Earth Hour" zum bereits 20. Mal das Licht weltweit für eine Stunde ausgehen. Traditionell wird es von 20.30 bis 21.30 Uhr Ortszeit an berühmten Wahrzeichen dunkel. Das Opernhaus in Sydney ist Teil der Aktion genauso wie der Pariser Eiffelturm und das Brandenburger Tor in Berlin bis hin zum Schloss Schönbrunn in Wien. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen rief zur Teilnahme auf.

Ukraine und Russland melden Opfer nach Drohnenangriffen

Moskau - In der Ukraine und in Russland gibt es nach gegenseitigen Drohnenangriffen massive Zerstörungen und zivile Opfer. Zwei Männer starben in der südukrainischen Stadt Krywyi Rih im Gebiet Dnipropetrowsk, wie die Militärverwaltung mitteilte. Zwei Menschen seien verletzt worden. In einem Industriebetrieb habe es Schäden und Brände gegeben. Im Gebiet Poltawa in der Zentralukraine starb laut Behörden ein Mensch bei einem Drohnenangriff.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red