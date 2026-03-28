Houthi greifen in Krieg ein - Neue Angriffswelle Israels

Jerusalem/Sanaa - Erstmals seit Beginn des Iran-Krieges hat die Houthi-Miliz im Jemen eine Rakete auf Israel abgefeuert und damit den Konflikt ausgeweitet. Der Angriff sei eine Reaktion auf die fortgesetzte Zerstörung von Infrastruktur im Iran, im Libanon, im Irak und in den palästinensischen Gebieten, teilten die vom Iran unterstützten Islamisten am Samstag mit. Ihr Kriegseintritt droht den Konflikt weiter zu eskalieren. Israel flog indes eine neue Angriffswelle auf Teheran.

US-israelische Angriffe auf iranische Atomanlagen

Teheran - Bei einem Angriff der USA und Israels im Zentrum des Iran ist nach Angaben von Behörden und iranischen Staatsmedien ein Schwerwasserreaktor und eine Uran-Aufbereitungsanlage getroffen worden. Die Atomanlage in Khondab sei in zwei Wellen angegriffen worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Fars am Freitag unter Berufung auf die Verwaltung der Provinz Markasi. Es habe keine Verletzten gegeben, auch Radioaktivität sei nicht ausgetreten.

Pakistan treibt Vermittlungsbemühungen im Iran-Krieg voran

Islamabad - Pakistan treibt seine Anstrengungen für eine Vermittlung im Iran-Krieg voran. Ministerpräsident Shehbaz Sharif habe in einem Telefonat mit dem iranischen Präsidenten Massoud Pezeshkian über die Bemühungen zur Beendigung des Konflikts gesprochen, teilt sein Büro mit. Sharif habe Pezeshkian in dem mehr als einstündigen Gespräch auch über Pakistans diplomatische Kontakte mit den USA und den Golfstaaten informiert.

"No-Kings": Proteste gegen Trump am Samstag

Washington - In vielen US-Städten sowie anderen Orten auf der ganzen Welt rufen Gegner der Politik von Präsident Donald Trump an diesem Samstag zu Protesten auf. Unter dem Motto "No Kings" - zu Deutsch: "Keine Könige" - sollen Demonstrationen in einer Vielzahl von US-Großstädten stattfinden. Dem vergangenen Aufruf Mitte Oktober folgten nach Angaben der Veranstalter mehr als sieben Millionen Amerikaner in allen 50 US-Bundesstaaten. Auch in Wien ist eine Kundgebung geplant.

Diakonie-Direktorin Moser warnt vor Hungersnot

Wien - Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser warnt angesichts des Kriegs gegen den Iran vor drastischen Auswirkungen - auch auf Österreich. Sollte der Konflikt nicht bald beendet sein, drohe eine weltweite Hungersnot, sagte sie im APA-Interview. Aufgrund der Auswirkungen auf Düngemittel würden die Lebensmittelpreise massiv steigen. Vor Ostern erneuert sie auch die Forderung der evangelisch-lutherischen Kirche, den Karfreitag als Feiertag wieder einzuführen, allerdings für alle.

Waldbrand-Einsatz für Kärntner Feuerwehren geht weiter

Winklern/Graz/Eisenstadt - Nach dem stürmischen Wintereinbruch in Teilen Österreichs hat sich die Lage am Samstag großteils beruhigt. In Kärnten waren noch 113 Feuerwehrleute im Bezirk Spittal/Drau mit einem Waldbrand gleich oberhalb der Ortschaft Namlach beschäftigt. Unterstützt von einem Löschhubschrauber mussten auf einer steilen, etwa 200 mal 200 Meter großen Fläche Glutnester händisch ausgegraben und gelöscht werden, eine mühevolle Kleinarbeit. Voraussichtlich wird der Einsatz noch Stunden dauern.

Uhren werden eine Stunde auf Sommerzeit vorgestellt

Wien - In der Nacht auf Sonntag wird auf die mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) umgestellt. Um 2.00 Uhr sollten alle Funkuhren auf 3.00 Uhr springen, an den anderen muss händisch gedreht werden. Auf die Normalzeit (MEZ) wird am letzten Wochenende im Oktober zurückgewechselt. Wie es mit der - an und für sich beschlossenen - Abschaffung der Zeitumstellung in der EU weitergeht, ist nach wie vor unklar. Der Ball liegt noch immer beim EU-Ministerrat, zuständig sind die Verkehrsminister.

Ukraine und Russland melden Opfer nach Drohnenangriffen

Moskau - In der Ukraine und in Russland gibt es nach gegenseitigen Drohnenangriffen massive Zerstörungen und zivile Opfer. Zwei Männer starben in der südukrainischen Stadt Krywyi Rih im Gebiet Dnipropetrowsk, wie die Militärverwaltung mitteilte. Zwei Menschen seien verletzt worden. In einem Industriebetrieb habe es Schäden und Brände gegeben. Im Gebiet Poltawa in der Zentralukraine starb laut Behörden ein Mensch bei einem Drohnenangriff.

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red