Houthi greifen in Krieg ein - Neue Angriffswelle Israels

Jerusalem/Sanaa - Erstmals seit Beginn des Iran-Krieges hat die Houthi-Miliz im Jemen eine Rakete auf Israel abgefeuert und damit den Konflikt ausgeweitet. Der Angriff sei eine Reaktion auf die fortgesetzte Zerstörung von Infrastruktur im Iran, im Libanon, im Irak und in den palästinensischen Gebieten, teilten die vom Iran unterstützten Islamisten am Samstag mit. Ihr Kriegseintritt droht den Konflikt weiter zu eskalieren. Israel flog indes eine neue Angriffswelle auf Teheran.

"No-Kings"-Proteste: Millionen Teilnehmer erwartet

Washington - Aus Protest gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump werden an diesem Samstag in den USA landesweit Millionen Menschen auf Demonstrationen und zu Kundgebungen erwartet. Die Organisatoren der sogenannten "No Kings"-Bewegung planen nach eigenen Angaben mehr als 3200 Veranstaltungen in allen 50 Bundesstaaten. Sie hoffen auf den größten gewaltfreien Protesttag in der Geschichte der USA. Auch in Wien ist eine Kundgebung geplant.

Pakistan treibt Vermittlungsbemühungen im Iran-Krieg voran

Islamabad - Pakistan treibt seine Anstrengungen für eine Vermittlung im Iran-Krieg voran. Ministerpräsident Shehbaz Sharif habe in einem Telefonat mit dem iranischen Präsidenten Massoud Pezeshkian über die Bemühungen zur Beendigung des Konflikts gesprochen, teilt sein Büro mit. Sharif habe Pezeshkian in dem mehr als einstündigen Gespräch auch über Pakistans diplomatische Kontakte mit den USA und den Golfstaaten informiert.

Teenager hielt in Steyr Wagen mit bewusstlosem Vater an

Steyr - Ein 37-Jähriger ist Freitagabend in der oberösterreichischen Stadt Steyr am Steuer seines Pkw bewusstlos geworden. Sein 13-jähriger Sohn auf dem Beifahrersitz brachte das Fahrzeug geistesgegenwärtig zum Stillstand, berichtete die Polizei. Der Teenager leistete gemeinsam mit Passanten Erste Hilfe, bis die Rettung eintraf. Der 37-Jährige erlangte wieder das Bewusstsein. Er wurde ins örtliche Krankenhaus gebracht.

Ukraine und Russland melden Opfer nach Drohnenangriffen

Moskau - In der Ukraine und in Russland gibt es nach gegenseitigen Drohnenangriffen massive Zerstörungen und zivile Opfer. Bei russischen Attacken auf die Ukraine starben laut örtlichen Behörden in der Nacht auf Samstag mindestens vier Menschen. Zudem seien eine Geburtsklinik und ein Hafen beschädigt worden. Die russische Seite erklärte, bei einem Drohnenangriff in der Region Jaroslawl sei ein Kind getötet worden. Moskau meldete zudem 155 abgefangene und zerstörte ukrainische Drohnen.

Uhren werden eine Stunde auf Sommerzeit vorgestellt

Wien - In der Nacht auf Sonntag wird auf die mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) umgestellt. Um 2.00 Uhr sollten alle Funkuhren auf 3.00 Uhr springen, an den anderen muss händisch gedreht werden. Auf die Normalzeit (MEZ) wird am letzten Wochenende im Oktober zurückgewechselt. Wie es mit der - an und für sich beschlossenen - Abschaffung der Zeitumstellung in der EU weitergeht, ist nach wie vor unklar. Der Ball liegt noch immer beim EU-Ministerrat, zuständig sind die Verkehrsminister.

"Earth Hour" gestartet: Wahrzeichen bleiben dunkel

Wien - Im Kampf gegen die Klimakrise lässt der WWF am Samstag mit seiner "Earth Hour" zum bereits 20. Mal das Licht weltweit für eine Stunde ausgehen. Traditionell wird es von 20.30 bis 21.30 Uhr Ortszeit an berühmten Wahrzeichen dunkel. Das Opernhaus in Sydney ist genauso Teil der Aktion wie der Pariser Eiffelturm und das Brandenburger Tor in Berlin bis hin zum Schloss Schönbrunn in Wien. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen rief zur Teilnahme auf.

Dreizehnjähriger starb nach Messerangriff in Deutschland

Witten - Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Witten im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ist ein Dreizehnjähriger durch Messerstiche getötet worden. Die Mutter und seine neunjährige Schwester wurden schwer verletzt, wie ein Sprecher der Polizei auf dpa-Nachfrage mitteilte. Der tatverdächtige Vater der Kinder wurde festgenommen. Bei ihm waren bisher keine psychischen Probleme bekannt.

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red