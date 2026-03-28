"Earth Hour" gestartet: Wahrzeichen bleiben dunkel

Wien - Im Kampf gegen die Klimakrise lässt der WWF am Samstag mit seiner "Earth Hour" zum bereits 20. Mal das Licht weltweit für eine Stunde ausgehen. Traditionell wird es von 20.30 bis 21.30 Uhr Ortszeit an berühmten Wahrzeichen dunkel. Das Opernhaus in Sydney ist genauso Teil der Aktion wie der Pariser Eiffelturm und das Brandenburger Tor in Berlin bis hin zum Schloss Schönbrunn in Wien. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen rief zur Teilnahme auf.

Houthi greifen in Krieg ein - Neue Angriffswelle Israels

Jerusalem/Sanaa - Erstmals seit Beginn des Iran-Krieges hat die Houthi-Miliz im Jemen eine Rakete auf Israel abgefeuert und damit den Konflikt ausgeweitet. Der Angriff sei eine Reaktion auf die fortgesetzte Zerstörung von Infrastruktur im Iran, im Libanon, im Irak und in den palästinensischen Gebieten, teilten die vom Iran unterstützten Islamisten am Samstag mit. Ihr Kriegseintritt droht den Konflikt weiter zu eskalieren. Israel flog indes eine neue Angriffswelle auf Teheran.

Landesweite "No-Kings"-Proteste gegen Trump in den USA

Washington - In den USA sind landesweit Menschen gegen die Regierung von US-Präsident Donald Trump auf die Straße gegangen. Unter dem Motto "No Kings" ("Keine Könige") versammelten sich nach Angaben der Veranstalter am Samstag Menschen in allen 50 Bundesstaaten, um gegen die Politik der republikanischen Regierung zu protestieren. Insgesamt seien mehr als 3.200 Veranstaltungen angemeldet worden - vielerorts dauern Kundgebungen bis in den späten Nachmittag (Ortszeit) an.

Lawinenabgang in Tirol: Alpinist lebensgefährlich verletzt

Tux - Bei einem Lawinenabgang im Bereich des Hüttenkogel in den Tuxer Alpen im Tiroler Zillertal ist Samstagnachmittag ein Wintersportler komplett verschüttet und offenbar lebensgefährlich verletzt worden. Dies teilte die Leitstelle Tirol gegenüber der APA mit. Ein Kamerad, der teilverschüttet wurde, begann den Alpinisten zunächst auszugraben. Letztlich konnte er von Rettungskräften aus den Schneemassen befreit werden.

Ukraine und Russland melden Opfer nach Drohnenangriffen

Moskau - In der Ukraine und in Russland gibt es nach gegenseitigen Drohnenangriffen massive Zerstörungen und zivile Opfer. Bei russischen Attacken auf die Ukraine starben laut örtlichen Behörden in der Nacht auf Samstag mindestens vier Menschen. Zudem seien eine Geburtsklinik und ein Hafen beschädigt worden. Die russische Seite erklärte, bei einem Drohnenangriff in der Region Jaroslawl sei ein Kind getötet worden. Moskau meldete zudem 155 abgefangene und zerstörte ukrainische Drohnen.

Dreizehnjähriger starb nach Messerangriff in Deutschland

Witten - Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Witten im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ist ein Dreizehnjähriger durch Messerstiche getötet worden. Die Mutter und seine neunjährige Schwester wurden schwer verletzt, wie ein Sprecher der Polizei auf dpa-Nachfrage mitteilte. Der tatverdächtige Vater der Kinder wurde festgenommen. Bei ihm waren bisher keine psychischen Probleme bekannt.

Teenager hielt in Steyr Wagen mit bewusstlosem Vater an

Steyr - Ein 37-Jähriger ist Freitagabend in der oberösterreichischen Stadt Steyr am Steuer seines Pkw bewusstlos geworden. Sein 13-jähriger Sohn auf dem Beifahrersitz brachte das Fahrzeug geistesgegenwärtig zum Stillstand, berichtete die Polizei. Der Teenager leistete gemeinsam mit Passanten Erste Hilfe, bis die Rettung eintraf. Der 37-Jährige erlangte wieder das Bewusstsein. Er wurde ins örtliche Krankenhaus gebracht.

Leo XIV. betet in Monaco für Frieden in der Welt

Vatikanstadt/Monte Carlo - Papst Leo XIV. hat bei seinem Besuch im Fürstentum Monaco eindringlich für den Frieden in der Welt geworben. "Gewöhnen wir uns nicht an den Lärm der Waffen, an die Bilder des Krieges!", forderte er am Samstag bei einer Stadionmesse vor Tausenden Menschen. Heute würden weltweit so viele Pläne geschmiedet, um Unschuldige zu töten. "Wie viele falsche Gründe werden vorgebracht, um sie aus dem Weg zu räumen!", kritisierte der Papst laut der Nachrichtenagentur Kathpress.

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red