"Earth Hour" auch in Österreich

Wien - Im Kampf gegen die Klimakrise hat der WWF am Samstag mit seiner "Earth Hour" zum bereits 20. Mal das Licht weltweit für eine Stunde ausgehen lassen. Traditionell wurde es von 20.30 bis 21.30 Uhr Ortszeit an berühmten Wahrzeichen dunkel. Das Opernhaus in Sydney war Teil der Aktion genauso wie der Pariser Eiffelturm und das Brandenburger Tor in Berlin bis hin zum Schloss Schönbrunn in Wien. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen rief zur Teilnahme auf.

Houthi greifen in Krieg ein - Neue Angriffswelle Israels

Jerusalem/Sanaa - Erstmals seit Beginn des Iran-Krieges hat die Houthi-Miliz im Jemen eine Rakete auf Israel abgefeuert und damit den Konflikt ausgeweitet. Der Angriff sei eine Reaktion auf die fortgesetzte Zerstörung von Infrastruktur im Iran, im Libanon, im Irak und in den palästinensischen Gebieten, teilten die vom Iran unterstützten Islamisten am Samstag mit. Ihr Kriegseintritt droht den Konflikt weiter zu eskalieren. Israel flog indes eine neue Angriffswelle auf Teheran.

Irans Waffenproduktion laut Israel zerstört

Jerusalem/Teheran - Das israelische Militär will nach Darstellung eines Sprechers die iranische Waffenproduktion "in wenigen Tagen" weitgehend zerstört haben. Die Streitkräfte würden in diesem Zeitraum "die Angriffe auf alle wichtigen Komponenten der (iranischen) Militärindustrie abschließen", sagte Armeesprecher Effie Defrin Samstagabend. Unterdessen wurden bei einem iranischen Raketenangriff auf ein Dorf im Zentrum Israels nach Angaben von Rettungskräften elf Menschen verletzt.

Landesweite "No-Kings"-Proteste gegen Trump in den USA

Washington - In den USA sind landesweit Menschen gegen die Regierung von US-Präsident Donald Trump auf die Straße gegangen. Unter dem Motto "No Kings" ("Keine Könige") versammelten sich nach Angaben der Veranstalter am Samstag Menschen in allen 50 Bundesstaaten, um gegen die Politik der republikanischen Regierung zu protestieren. Insgesamt seien mehr als 3.200 Veranstaltungen angemeldet worden - vielerorts dauern Kundgebungen bis in den späten Nachmittag (Ortszeit) an.

Toter bei Wohnungsbrand in Tirol

Hall in Tirol - Ein 60-Jähriger ist offenbar in der Nacht auf Samstag in Folge eines Wohnungsbrandes in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck) ums Leben gekommen. Der Mann wurde Samstagnachmittag von Feuerwehrleuten regungslos am Boden liegend aufgefunden, teilte die Polizei am Abend mit. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Der Österreicher dürfte vermutlich durch eine Rauchgasvergiftung verstorben sein. Der Brand war im Bereich des Esstisches ausgebrochen. Das Feuer erlosch jedoch von selbst.

Tourengeher bei Lawinenabgang in Vorarlberg tödlich verletzt

Egg/Lech - Ein 53-jähriger Skitourengeher ist am Samstag bei einem Lawinenabgang westlich des Gipfels Winterstaude in Egg/Schetteregg in Vorarlberg (Bezirk Bregenz) ums Leben gekommen. Der Mann war laut Polizei in den Nordhang eingefahren, als sich das Schneebrett löste und ihn über 295 Meter weit und 214 Meter, zum Teil über felsdurchsetztes steiles Gelände, in die Tiefe riss. Dort blieb der Mann schließlich regungslos liegen. Für den Wintersportler kam jede Hilfe zu spät.

Lawinenabgang in Tirol: Alpinist lebensgefährlich verletzt

Tux - Bei einem Lawinenabgang im Bereich des Hüttenkogel in den Tuxer Alpen im Tiroler Zillertal ist Samstagnachmittag ein Wintersportler komplett verschüttet und offenbar lebensgefährlich verletzt worden. Dies teilte die Leitstelle Tirol gegenüber der APA mit. Ein Kamerad, der teilverschüttet wurde, begann den Alpinisten zunächst auszugraben. Letztlich konnte er von Rettungskräften aus den Schneemassen befreit werden.

Leo XIV. betet in Monaco für Frieden in der Welt

Vatikanstadt/Monte Carlo - Papst Leo XIV. hat bei seinem Besuch im Fürstentum Monaco eindringlich für den Frieden in der Welt geworben. "Gewöhnen wir uns nicht an den Lärm der Waffen, an die Bilder des Krieges!", forderte er am Samstag bei einer Stadionmesse vor Tausenden Menschen. Heute würden weltweit so viele Pläne geschmiedet, um Unschuldige zu töten. "Wie viele falsche Gründe werden vorgebracht, um sie aus dem Weg zu räumen!", kritisierte der Papst laut der Nachrichtenagentur Kathpress.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red