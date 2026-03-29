Wintersportler stirbt bei Lawinenabgang in Tirol

Tux - Ein Lawinenabgang hat Samstagnachmittag neben Vorarlberg auch in Tirol einen Toten gefordert. Ein 41-jähriger Freerider aus Italien wurde bei der Abfahrt vom Marchkopf in den Tuxer Alpen im Zillertal von einem rund 250 Meter breiten Schneebrett erfasst, mitgerissen und komplett verschüttet. Der Wintersportler wurde nach 30 Minuten von Rettungskräften aus den Schneemassen in 1,60 Meter Tiefe geborgen, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Für ihn kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Houthi greifen in Krieg ein - Neue Angriffswelle Israels

Jerusalem/Sanaa - Erstmals seit Beginn des Iran-Krieges hat die Houthi-Miliz im Jemen eine Rakete auf Israel abgefeuert und damit den Konflikt ausgeweitet. Der Angriff sei eine Reaktion auf die fortgesetzte Zerstörung von Infrastruktur im Iran, im Libanon, im Irak und in den palästinensischen Gebieten, teilten die vom Iran unterstützten Islamisten am Samstag mit. Ihr Kriegseintritt droht den Konflikt weiter zu eskalieren. Israel flog indes eine neue Angriffswelle auf Teheran.

Landesweite "No-Kings"-Proteste gegen Trump in den USA

Washington - Kein Krieg gegen den Iran, keine Razzien in US-Städten und ein Nein zu steigenden Preisen: In den USA sind in zahlreichen Städten Bürger gegen die Regierung von US-Präsident Donald Trump auf die Straße gegangen. Unter dem Motto "No Kings" ("Keine Könige") waren laut Veranstaltern am Samstag Proteste in allen 50 Bundesstaaten geplant. US-Medien sprachen am Abend (Ortszeit) von schätzungsweise mehreren Millionen Teilnehmern.

Bericht: USA bereiten wochenlange Bodenoffensive im Iran vor

Washington - Das US-Verteidigungsministerium bereitet sich einem Zeitungsbericht zufolge auf wochenlange Bodeneinsätze im Iran vor. Die Pläne könnten Kommandoeinsätze von Spezialkräften sowie Vorstöße regulärer Infanterie umfassen, berichtete die "Washington Post" am Samstag (Ortszeit) unter Berufung auf Insider aus Regierungskreisen. Ob Präsident Donald Trump diese Vorhaben genehmigen werde, sei jedoch ungewiss.

"Earth Hour" auch in Österreich

Wien - Im Kampf gegen die Klimakrise hat der WWF am Samstag mit seiner "Earth Hour" zum bereits 20. Mal das Licht weltweit für eine Stunde ausgehen lassen. Traditionell wurde es von 20.30 bis 21.30 Uhr Ortszeit an berühmten Wahrzeichen dunkel. Das Opernhaus in Sydney war Teil der Aktion genauso wie der Pariser Eiffelturm und das Brandenburger Tor in Berlin bis hin zum Schloss Schönbrunn in Wien. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen rief zur Teilnahme auf.

Teilzeitquote unter Lehrkräften ist weiter gestiegen

Wien - Die in Österreich im internationalen Vergleich hohen Teilzeitquote unter Lehrkräften ist zuletzt weiter gestiegen. In den Pflichtschulen (Volks-, Mittel-, Sonder- und Berufsschulen, Poly) haben im aktuellen Schuljahr 35 Prozent keine volle Lehrverpflichtung, in den Bundesschulen (AHS, berufsbildende mittlere und höhere Schulen/BMHS) sind es rund 38 Prozent. Im Westen ist der Anteil der Teilzeitkräfte laut aktuellen Zahlen des Bildungsministeriums weiterhin besonders hoch.

Experte: Europa profitiert mehr von Ukraine-Aufbau als USA

Wien/Kiew (Kyjiw) - Ein polnischer Experte ist Befürchtungen entgegen getreten, dass die USA größeren Nutzen vom Wiederaufbau der Ukraine ziehen werden als Europa. "In gewissem Ausmaß ist das schon wahr", räumt Bogdan Zawadewicz im APA-Interview ein. Wegen der geografischen Nähe haben europäische Unternehmen aber einen weit besseren Zugang zum ukrainischen Markt "und werden stärker profitieren als die Amerikaner", so der Beauftragte für die Ukraine-Wiederaufbaukonferenz im Juni in Danzig.

Buckelwal schwimmt wieder - Steigender Wasserstand hilft

Wismar - Neue Hoffnungen auf eine erfolgreiche Rettung: Der zum zweiten Mal auf einer Sandbank in der Ostsee gestrandete Buckelwal hat sich erneut aus seiner misslichen Lage befreit. Am späten Samstagabend sei es dem 12 bis 15 Meter langen Meeressäuger gelungen, mit steigendem Wasserstand von der Sandbank in der Wismarbucht freizukommen, teilte der Sprecher des Umweltministeriums Mecklenburg-Vorpommern, Claus Tantzen, mit. Die Wasserschutzpolizei versuche nun, dem Tier zu folgen.

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red