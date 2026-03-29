Bericht: USA bereiten wochenlange Bodenoffensive im Iran vor

Washington - Das US-Verteidigungsministerium bereitet sich einem Zeitungsbericht zufolge auf wochenlange Bodeneinsätze im Iran vor. Die Pläne könnten Kommandoeinsätze von Spezialkräften sowie Vorstöße regulärer Infanterie umfassen, berichtete die "Washington Post" am Samstag (Ortszeit) unter Berufung auf Insider aus Regierungskreisen. Ob Präsident Donald Trump diese Vorhaben genehmigen werde, sei jedoch ungewiss.

Iran: USA und Israel greifen Hafen nahe Straße von Hormuz an

Teheran - Israel und die USA haben nach Angaben iranischer Staatsmedien einen Hafen nahe der Straße von Hormuz angegriffen. Bei dem Angriff auf den Kai des Hafens von Bandar Khamir seien fünf Menschen getötet und vier weitere Menschen verletzt worden, berichtete die staatliche iranische Nachrichtenagentur IRNA am Sonntag. Bei einem israelischen Raketenangriff auf die iranische Hauptstadt Teheran wurde ein Büro des katarischen Nachrichtensenders Al-Araby beschädigt.

Houthi-Miliz feuert erneut Raketen und Drohnen auf Israel ab

Sanaa - Die Houthi-Miliz im Jemen hat nach ihrem Eintritt in den Iran-Krieg an der Seite Teherans Israel innerhalb kurzer Zeit zum zweiten Mal angegriffen. Am Samstagabend seien eine Drohne über der südlichen Stadt Eilat und ein Marschflugkörper vor Erreichen israelischen Territoriums abgefangen worden, berichtete die "Times of Israel" unter Berufung auf das Militär. Am Samstagmorgen hatte die Miliz bereits eine Rakete auf den jüdischen Staat gefeuert.

Papst startet mit Palmsonntagsmesse in die Karwoche

Vatikanstadt - Nach seinem Kurzbesuch im Fürstentum Monaco am Samstag hat Papst Leo XIV. am Palmsonntag die liturgische Feier zum Auftakt der Karwoche zelebriert. Für Leo XIV. begann damit die erste vorösterliche Woche als Papst. Tausende Gläubige versammelten sich am Vormittag auf dem Petersplatz. Der Pontifex führte die Prozession der Kardinäle, Bischöfe und Zelebranten an, die mit Palmzweigen auf dem Platz einzogen. Zur Begrüßung schwenkten die in Rom versammelten Pilger Ölzweige.

59-Jähriger trieb tot in Fluss im Südburgenland

Jabing - Die Feuerwehr hat am späten Freitagnachmittag einen 59-jährigen Mann tot aus der Pinka bei Jabing (Bezirk Oberwart) geborgen. Der Mann war seit Mittwoch abgängig gemeldet. Laut Polizei dürfte es sich um einen Unfall handeln. Eine Beschau des Toten durch Amtsarzt und Kriminalpolizei habe keine Hinweise auf Fremdverschulden ergeben, bestätigte ein Polizeisprecher Medienberichte.

Teilzeitquote unter Lehrkräften ist weiter gestiegen

Wien - Die in Österreich im internationalen Vergleich hohe Teilzeitquote unter Lehrkräften ist zuletzt weiter gestiegen. In den Pflichtschulen (Volks-, Mittel-, Sonder- und Berufsschulen, Poly) haben im aktuellen Schuljahr 35 Prozent keine volle Lehrverpflichtung, in den Bundesschulen (AHS, berufsbildende mittlere und höhere Schulen/BMHS) sind es rund 38 Prozent. Im Westen ist der Anteil der Teilzeitkräfte laut aktuellen Zahlen des Bildungsministeriums weiterhin besonders hoch.

Feuer in Club in Deutschland - Hunderte flohen ins Freie

Kehl am Rhein - In einem Tanzclub mit etwa 750 feiernden Menschen in der Stadt Kehl im deutschen Bundesland Baden-Württemberg ist in der Nacht auf Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude sei daraufhin evakuiert worden, die Gäste retteten sich ins Freie, wie die Polizei mitteilte. Drei Menschen seien wegen "der Gesamtsituation" vom Rettungsdienst behandelt worden. Ob sie als verletzt galten, war zunächst unklar. Das Feuer griff auf das gesamte Gebäude im Ortenaukreis über.

Sozialtarif für Strom entlastet ab April 290.000 Haushalte

Wien - Für zahlreiche Haushalte wird Strom ab Mittwoch billiger: Als Teil des Elektrizitätswirtschaftsgesetz wird mit 1. April der Sozialtarif von 6 Cent je Kilowattstunde netto eingeführt. Rund 290.000 Haushalte oder rund 600.000 Personen werden vom Sozialtarif profitieren, verwies das Wirtschaftsministerium am Sonntag auf die im Vorjahr beschlossene Regelung. Wobei der Sozialtarif nicht gesondert beantragt werden muss, sondern automatisch vom Versorger berücksichtigt wird.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red