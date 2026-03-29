Bericht: USA bereiten wochenlange Bodenoffensive im Iran vor

Washington - Das US-Militär hat Medienberichten zufolge Pläne für einen möglichen Einsatz mit Bodentruppen im Iran vorbereitet. Die potenzielle Bodenoffensive soll kombinierte Einsätze von Truppen der regulären Infanterie und Spezialeinheiten vorsehen, jedoch nicht als vollständige Invasion angelegt sein, wie die "Washington Post" am Samstag (Ortszeit) unter Berufung auf US-Beamte berichtete. Für einen solchen Einsatz wären demnach mehrere Wochen eingeplant.

USA und Israel greifen Iran an und umgekehrt

Teheran/Islamabad - Der Iran und Israel setzten die gegenseitigen Angriffe fort. Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtete am Sonntag, Raketen seien in einem Wohngebiet südlich von Teheran eingeschlagen, dabei seien zehn Menschen ums Leben gekommen, darunter sechs afghanische Migranten. Das israelische Militär bestätigte Angriffe in der iranischen Hauptstadt sowie anderen Gebieten in dem Land. Ziel sei Infrastruktur des iranischen Machtapparats gewesen, hieß es.

Schellhorn für Verlängerung der Wehrpflicht auf "8+2"

Wien - NEOS-Staatssekretär Josef Schellhorn spricht sich für das Modell "Österreich plus" - also acht Monate Grundwehrdienst plus zwei Monate verpflichtende Milizübungen - aus. Er sei Anhänger davon, dass man sich an eine klare Empfehlung einer Kommission halten solle, so Schellhorn am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Dass es bei den NEOS auch andere Meinungen gebe, stehe einer liberalen Partei zu. Für Freude sorgte das bei der ÖVP, das sei nicht Parteilinie, betonten die NEOS.

Zadić-Kritik an Sporrer nach Tod von Häftling in Hirtenberg

Hirtenberg - Im Fall um einen psychisch kranken Insassen der JA Hirtenberg, der im Dezember 2025 nach einem außer Kontrolle geratenen Häftlingstransport gestorben ist, erhebt die Grüne Justizsprecherin Alma Zadić Vorwürfe gegen Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ). Sie ortet sowohl bei der Amtshandlung in der Justizanstalt, bei der der Häftling Verletzungen erlitt, als auch bei der Aufarbeitung vonseiten des Ministeriums schwere Fehler und sieht mangelnde Konsequenzen.

Papst startet mit Palmsonntagsmesse in die Karwoche

Vatikanstadt - Nach seinem Kurzbesuch im Fürstentum Monaco am Samstag hat Papst Leo XIV. am Palmsonntag die liturgische Feier zum Auftakt der Karwoche zelebriert. Für Leo XIV. begann damit die erste vorösterliche Woche als Papst. Tausende Gläubige versammelten sich am Vormittag auf dem Petersplatz. Der Pontifex führte die Prozession der Kardinäle, Bischöfe und Zelebranten an, die mit Palmzweigen auf dem Platz einzogen. Zur Begrüßung schwenkten die in Rom versammelten Pilger Ölzweige.

Neuer Reparaturbonus wird gut angenommen

Wien - Die Geräte-Retter-Prämie für die Reparatur der im Haushalt am meisten benötigten Elektrogeräte läuft bisher erfolgreich, teilte das Umweltministerium am Sonntag mit. So wurden seit dem Start am 12. Jänner bis zum 26. März bereits 65.300 Bons generiert und 59.000 Bons eingelöst. In rund 2.100 Fällen gab es bereits eine Auszahlung. Mit den Bons kann man sich 50 Prozent der Reparaturkosten - maximal 130 Euro - sowie bis zu 30 Euro für Kostenvoranschläge holen.

Finnland prüft mutmaßliche Luftraumverletzung durch Drohnen

Helsinki - Finnland hat am Sonntag eine mutmaßliche Verletzung seines Luftraums durch Drohnen im Südosten des Landes gemeldet. Es seien mehrere kleine, langsam fliegende Objekte in geringer Höhe geortet worden, teilte das Verteidigungsministerium mit. Zwei Drohnen seien abgestürzt. Die Luftwaffe habe zur Aufklärung einen Kampfjet vom Typ F/A-18 Hornet aufsteigen lassen. Auch aus Estland, Lettland und Litauen waren kürzlich Drohnenabstürze gemeldet worden.

Mann raste in England mit Auto in Fußgänger-Gruppe

Derby - Bei einem Vorfall in der englischen Stadt Derby sind mehrere Fußgänger von einem Auto angefahren und sieben Menschen verletzt worden. Ein Mann sei festgenommen worden, teilte die Polizei der Grafschaft Derbyshire mit. Ihm werde versuchter Mord vorgeworfen. Der Vorfall ereignete sich demnach am Samstagabend im Stadtzentrum. Einige der Angefahrenen seien schwer verletzt, aber niemand lebensbedrohlich, hieß es. Rettungskräfte versorgten die Opfer und brachten sie ins Spital.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red