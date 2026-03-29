Bericht: USA bereiten wochenlange Bodenoffensive im Iran vor

Washington - Das US-Militär hat Medienberichten zufolge Pläne für einen möglichen Einsatz mit Bodentruppen im Iran vorbereitet. Die potenzielle Bodenoffensive soll kombinierte Einsätze von Truppen der regulären Infanterie und Spezialeinheiten vorsehen, jedoch nicht als vollständige Invasion angelegt sein, wie die "Washington Post" am Samstag (Ortszeit) unter Berufung auf US-Beamte berichtete. Für einen solchen Einsatz wären demnach mehrere Wochen eingeplant.

Verletzte bei iranischen Raketenangriffen auf Südisrael

Beersheba (Be'er Sheva) - Bei neuen iranischen Raketenangriffen auf Israel sind am Sonntag rund um die Wüstenstadt Beersheba im Süden des Landes mehrere Menschen verletzt worden. Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom meldete Sonntagnachmittag elf Verletzte durch von Druckwellen umhergeschleuderte Gegenstände. Im Süden Israels gab es mehrfach Raketenalarm, in vielen Gegenden heulten Sirenen. Auch die Golfstaaten melden weitere Angriffe Teherans.

USA und Israel greifen Iran an und umgekehrt

Teheran/Islamabad - Der Iran und Israel haben am Sonntag die gegenseitigen Angriffe fortgesetzt. Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtete, Raketen seien in einem Wohngebiet südlich von Teheran eingeschlagen, dabei seien zehn Menschen ums Leben gekommen, darunter sechs afghanische Migranten. Das israelische Militär bestätigte Angriffe in der iranischen Hauptstadt sowie anderen Gebieten in dem Land. Ziel sei Infrastruktur des iranischen Machtapparats gewesen, hieß es.

Schellhorn für Verlängerung der Wehrpflicht auf "8+2"

Wien - NEOS-Staatssekretär Josef Schellhorn spricht sich für das Modell "Österreich plus" - also acht Monate Grundwehrdienst plus zwei Monate verpflichtende Milizübungen - aus. Er sei Anhänger davon, dass man sich an eine klare Empfehlung einer Kommission halten solle, so Schellhorn am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Dass es bei den NEOS auch andere Meinungen gebe, stehe einer liberalen Partei zu. Für Freude sorgte das bei der ÖVP, das sei nicht Parteilinie, betonten die NEOS.

Zadić-Kritik an Sporrer nach Tod von Häftling in Hirtenberg

Hirtenberg - Im Fall um einen psychisch kranken Insassen der JA Hirtenberg, der im Dezember 2025 nach einem außer Kontrolle geratenen Häftlingstransport gestorben ist, erhebt die Grüne Justizsprecherin Alma Zadić Vorwürfe gegen Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ). Sie ortet sowohl bei der Amtshandlung in der Justizanstalt, bei der der Häftling Verletzungen erlitt, als auch bei der Aufarbeitung vonseiten des Ministeriums schwere Fehler und sieht mangelnde Konsequenzen.

Netanyahu will im Südlibanon weiter vordringen

Beirut - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat die Armee angewiesen, weiter im Südlibanon vorzudringen. Bei einer Lagebesprechung sagte er, er habe jetzt angeordnet, den von ihm so bezeichneten "bestehenden Sicherheitsstreifen" weiter auszudehnen. Damit solle die Bedrohung durch die Hisbollah und der Abschuss von Raketen aus diesem Gebiet verhindert werden. Zuvor war beim Vorrücken der israelischen Armee im Süden des Libanon erneut ein israelischer Soldat getötet worden.

Drohnen im Südosten Finnlands abgestürzt

Helsinki - Mehrere mutmaßlich ukrainische Drohnen sind Medienberichten zufolge im Südosten Finnlands abgestürzt. Nach jüngsten Informationen finnischer Behörden seien zwei unbemannte Flugkörper am Sonntagfrüh nördlich beziehungsweise östlich der Stadt Kouvola am Boden aufgeschlagen, berichtete die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Yle. Berichte über Verletzte oder Schäden gab es nicht.

Vater, Mutter, Kind: Drei Leichen bei Nürnberg gefunden

Nürnberg - In Deutschland sind in einem Einfamilienhaus in Pommelsbrunn bei Nürnberg drei Leichen gefunden worden. Bei den Toten handelt es sich laut einem Polizeisprecher um die Mitglieder einer Familie: einen 51 Jahre alten Deutschen, seine gleichaltrige Ehefrau, eine Deutsch-Griechin, sowie die zehnjährige Tochter.

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red