Bericht: USA bereiten wochenlange Bodenoffensive im Iran vor

Washington - Das US-Militär hat Medienberichten zufolge Pläne für einen möglichen Einsatz mit Bodentruppen im Iran vorbereitet. Die potenzielle Bodenoffensive soll kombinierte Einsätze von Truppen der regulären Infanterie und Spezialeinheiten vorsehen, jedoch nicht als vollständige Invasion angelegt sein, wie die "Washington Post" am Samstag (Ortszeit) unter Berufung auf US-Beamte berichtete. Für einen solchen Einsatz wären demnach mehrere Wochen eingeplant.

Stromversorgung in Teheran angegriffen

Beersheba (Be'er Sheva) - Aus dem Iran sind Sonntagabend erneut schwere Angriffe der USA und Israels gemeldet worden. Nach Angaben des Energieministeriums zielten die jüngsten Attacken auf Anlagen der Stromversorgung in der Hauptstadt Teheran ab. Infolgedessen kam es in verschiedenen Stadtteilen zu Stromausfällen. Einsatzteams seien in die betroffenen Gebiete entsandt worden, um die Versorgung so schnell wie möglich wiederherzustellen, meldete der Staatssender IRIB unter Berufung auf das Ministerium.

Schellhorn für Verlängerung der Wehrpflicht auf "8+2"

Wien - NEOS-Staatssekretär Josef Schellhorn spricht sich für das Modell "Österreich plus" - also acht Monate Grundwehrdienst plus zwei Monate verpflichtende Milizübungen - aus. Er sei Anhänger davon, dass man sich an eine klare Empfehlung einer Kommission halten solle, so Schellhorn am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Dass es bei den NEOS auch andere Meinungen gebe, stehe einer liberalen Partei zu. Für Freude sorgte das bei der ÖVP, für Ärger in der eigenen Partei.

Netanyahu will im Südlibanon weiter vordringen

Beirut - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat die Armee angewiesen, weiter im Südlibanon vorzudringen. Bei einer Lagebesprechung sagte er, er habe jetzt angeordnet, den von ihm so bezeichneten "bestehenden Sicherheitsstreifen" weiter auszudehnen. Damit solle die Bedrohung durch die Hisbollah und der Abschuss von Raketen aus diesem Gebiet verhindert werden. Zuvor war beim Vorrücken der israelischen Armee im Süden des Libanon erneut ein israelischer Soldat getötet worden.

Vater, Mutter, Kind: Drei Leichen bei Nürnberg gefunden

Nürnberg - In Deutschland sind in einem Einfamilienhaus in Pommelsbrunn bei Nürnberg drei Leichen gefunden worden. Bei den Toten handelt es sich laut einem Polizeisprecher um die Mitglieder einer Familie: einen 51 Jahre alten Deutschen, seine gleichaltrige Ehefrau, eine Deutsch-Griechin, sowie die zehnjährige Tochter.

Syrischer Präsident al-Sharaa besucht Deutschland

Berlin - Der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa holt am Montag seinen im Jänner verschobenen Deutschlandbesuch nach. Er wird in Berlin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Friedrich Merz empfangen und an einem Runden Tisch mit Unternehmern teilnehmen. Der Besuch wird von Protesten begleitet. Es sind mehrere Demonstrationen mit insgesamt rund 5.000 Teilnehmern angemeldet.

Prozess um aus dem Gefängnis organisierten Drogenhandel

Ried im Innkreis - Drei Männer im Alter von 26 bis 37 Jahren müssen sich am Montag vor dem Landesgericht Ried im Innkreis wegen Drogenhandels als Mitglied einer kriminellen Vereinigung verantworten. Insgesamt sollen drei Kilo Kokain von Slowenien nach Österreich geschmuggelt und hier verkauft worden sein. Der Kopf der Gruppe soll den Handel aus dem Gefängnis Suben heraus orchestriert haben - bis er an einen verdeckten Ermittler geriet, der sich als Käufer ausgab.

Mehrere Tote in der Ukraine nach russischen Luftangriffen

Moskau - Bei einem russischen Luftangriff auf die Stadt Kramatorsk im Osten der Ukraine sind nach offiziellen Angaben drei Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten war ein 13-jähriger Bub, teilte der regionale Militärverwalter Wadim Filaschkin auf Telegram mit. Weitere sieben Bewohner im Alter zwischen 20 und 85 Jahren seien verletzt worden. Durch die Explosion der Fliegerbombe seien mehrere Wohngebäude beschädigt worden.

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red