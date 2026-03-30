UNIFIL-Soldat bei Explosion im Südlibanon getötet

Beirut - Die UNO-Friedensmission im Libanon (UNIFIL) hat mitgeteilt, dass ein Friedenssoldat ums Leben gekommen sei, als am Sonntag ein Geschoss an einer ihrer Stellungen in der Nähe des südlibanesischen Dorfes Adchit al-Qusayr explodierte. Ein weiterer Friedenssoldat sei schwer verletzt worden, hieß es in einer Erklärung am frühen Montagmorgen. "Wir kennen die Herkunft des Geschosses nicht. Wir haben eine Untersuchung eingeleitet, um alle Umstände zu klären", fügte die UNIFIL hinzu.

Trump: Würde am liebsten das Öl im Iran nehmen

Beersheba (Be'er Sheva) - US-Präsident Donald Trump würde nach eigenen Angaben gerne die Kontrolle über Irans Öl übernehmen. "Um ehrlich zu sein, am liebsten würde ich mir das Öl im Iran nehmen", sagte der Republikaner in einem Interview mit der britischen Zeitung "Financial Times" (FT). Er fügte demnach hinzu: "Aber einige dumme Leute in den USA sagen: "Warum tust du das?" Aber das sind dumme Leute."

Schellhorn für Verlängerung der Wehrpflicht auf "8+2"

Wien - NEOS-Staatssekretär Josef Schellhorn spricht sich für das Modell "Österreich plus" - also acht Monate Grundwehrdienst plus zwei Monate verpflichtende Milizübungen - aus. Er sei Anhänger davon, dass man sich an eine klare Empfehlung einer Kommission halten solle, so Schellhorn am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Dass es bei den NEOS auch andere Meinungen gebe, stehe einer liberalen Partei zu. Für Freude sorgte das bei der ÖVP, für Ärger in der eigenen Partei.

Netanyahu will im Südlibanon weiter vordringen

Beirut - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat die Armee angewiesen, weiter im Südlibanon vorzudringen. Bei einer Lagebesprechung sagte er, er habe jetzt angeordnet, den von ihm so bezeichneten "bestehenden Sicherheitsstreifen" weiter auszudehnen. Damit solle die Bedrohung durch die Hisbollah und der Abschuss von Raketen aus diesem Gebiet verhindert werden. Zuvor war beim Vorrücken der israelischen Armee im Süden des Libanon erneut ein israelischer Soldat getötet worden.

Vater, Mutter, Kind: Drei Leichen bei Nürnberg gefunden

Nürnberg - In Deutschland sind in einem Einfamilienhaus in Pommelsbrunn bei Nürnberg drei Leichen gefunden worden. Bei den Toten handelt es sich laut einem Polizeisprecher um die Mitglieder einer Familie: einen 51 Jahre alten Deutschen, seine gleichaltrige Ehefrau, eine Deutsch-Griechin, sowie die zehnjährige Tochter.

Syrischer Präsident al-Sharaa besucht Deutschland

Berlin - Der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa holt am Montag seinen im Jänner verschobenen Deutschlandbesuch nach. Er wird in Berlin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Friedrich Merz empfangen und an einem Runden Tisch mit Unternehmern teilnehmen. Der Besuch wird von Protesten begleitet. Es sind mehrere Demonstrationen mit insgesamt rund 5.000 Teilnehmern angemeldet.

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red