UNIFIL-Soldat bei Explosion im Südlibanon getötet

Beirut - Bei der Explosion eines Geschosses in einer Stellung der UNO-Friedenstruppen im Libanon ist ein indonesischer Blauhelmsoldat getötet worden. Ein weiterer Soldat wurde bei dem Vorfall im Süden des Landes schwer verletzt, wie die UNO-Beobachtermission UNIFIL mitteilte. "Niemand, der dem Frieden dient, sollte sein Leben verlieren", mahnte die Mission der Vereinten Nationen.

Gegenseitige Attacken Israels und des Iran

Jerusalem - Gut vier Wochen nach Beginn des Iran-Kriegs setzen Israel und die Islamische Republik ihre gegenseitigen Angriffe weiter fort. Das israelische Militär teilte am Montag mit, dass der Iran mehrere Raketenwellen auf Israel abgefeuert habe. Zum zweiten Mal seit Beginn des US-israelischen Krieges sei auch eine Attacke aus dem Jemen erfolgt. Israels Luftwaffe habe wiederum Teheran angegriffen und dabei militärische Infrastruktur ins Visier genommen.

Trump prüft Militäreinsatz zur Uran-Bergung im Iran

Washington - US-Präsident Donald Trump erwägt einem Medienbericht zufolge im Iran einen Militäreinsatz zur Bergung von rund 400 Kilogramm hochangereichertem Uran. Trump prüfe zurzeit, wie gefährlich dies für die dafür nötigen Bodentruppen wäre, zitierte das "Wall Street Journal" US-Beamte. Eine Entscheidung habe der Präsident noch nicht getroffen.

Österreicher mit vielen Problemen bei Handy-Nutzung

Wien - Das Smartphone ist zum treuen und oft süchtig machenden Begleiter nahezu aller Österreicherinnen und Österreicher geworden. Doch vier von fünf Personen ärgern sich häufig über Probleme bei der Benutzung. Laut aktueller und repräsentativer Umfrage von Accessiway klagen 80 Prozent über digitale Hürden. Interessante Ergebnisse zeigten sich bei der Ausbildung: Denn Menschen mit Matura scheitern deutlich öfter als jene ohne, wie es am Montag in der Aussendung hieß.

Zentrum von russischer Drohnenindustrie angegriffen

Moskau - Die südrussische Stadt Taganrog, wichtig für die Moskauer Drohnenkriegsführung, ist nach Behördenangaben massiv von ukrainischen Kampfdrohnen angegriffen worden. Dabei habe es einen Toten und acht Verletzte gegeben, berichtete Bürgermeisterin Swetlana Kambulowa der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Sie sprach von Schäden an zahlreichen Wohnhäusern und drei nicht näher bezeichneten Unternehmen.

Syrischer Präsident al-Sharaa besucht Deutschland

Berlin - Der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa ist zu Besuch in Berlin. Zum Auftakt wurde er vom deutschen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an dessen Amtssitz, dem Schloss Bellevue, empfangen. Der Besuch, der eigentlich schon im Jänner stattfinden sollte, wird von Protesten begleitet. Es sind mehrere Demonstrationen mit insgesamt rund 5.000 Teilnehmern angemeldet.

Mann bei Unfall in Graz rund 1,6 km von Lkw mitgeschleift

Graz - Nach einem tödlichen Verkehrsunfall am Freitag in Graz wurden bei Ermittlungen der Polizei traurige Details bekannt. Der ums Leben gekommene Pensionist war von einem Lkw erfasst, unter dem Schwerfahrzeug eingeklemmt und rund 1,6 Kilometer mitgeschleift worden. Nördlich des Einkaufszentrums Nord hatte sich dann der leblose Körper vom Lkw gelöst und war auf dem Zubringer zum Knoten Gösting der A9 auf die Fahrbahn gefallen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zum Unfallhergang.

USA lassen russischen Öltanker nach Kuba passieren

Havanna - Trotz bestehender Ölblockade lassen die USA nach Angaben von Präsident Donald Trump einen russischen Öltanker Kuba anlaufen. "Wenn ein Land gerade jetzt etwas Öl nach Kuba schicken will, dann habe ich kein Problem, ob es nun Russland ist oder nicht", sagte Trump Reportern an Bord der Air Force One am Sonntagabend (Ortszeit). Eine Schiffsladung Öl mache ohnehin keinen Unterschied, sagte Trump US-Medien zufolge weiter. "Kuba ist am Ende."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red