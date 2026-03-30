Gegenseitige Attacken Israels und des Iran

Jerusalem - Gut vier Wochen nach Beginn des Iran-Kriegs setzen Israel und die Islamische Republik ihre gegenseitigen Angriffe weiter fort. Das israelische Militär teilte am Montag mit, dass der Iran mehrere Raketenwellen auf Israel abgefeuert habe. Zum zweiten Mal seit Beginn des US-israelischen Krieges sei auch eine Attacke aus dem Jemen erfolgt. Israels Luftwaffe habe wiederum Teheran angegriffen und dabei militärische Infrastruktur ins Visier genommen.

Brand von Innsbrucker Gasthaus: Haft für Pächter und Helfer

Innsbruck - Nach dem Brand eines Innsbrucker Traditionsgasthauses im Juni vergangenen Jahres sind der 37-jährige Ex-Pächter des Lokals sowie sein 44-jähriger "Helfer" am Montag am Landesgericht Innsbruck in einem Schöffenprozess zu je dreieinhalb Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Dem erstangeklagten "Helfer" war das Verbrechen der Brandstiftung zur Last gelegt worden, dem zweitangeklagten Pächter die Anstiftung zu ebenjener sowie das Vergehen des schweren Betrugs.

Ryanair fordert Aus für Flugabgabe von 12 Euro pro Passagier

Wien/Dublin - Der irische Billigflieger Ryanair bekräftigt im Streit um die österreichische Luftverkehrssteuer seine Forderung nach einem Ende der Abgabe und setzt der Regierung dafür nun eine Frist bis zum 1. Mai. Bis dahin müsse die Abgabe von 12 Euro pro Passagier komplett abgeschafft werden, forderte die Airline am Montag. Nur dann werde man den im vergangenen Herbst vorgelegten Investitionsplan über 1 Mrd. Dollar (868,3 Mio. Euro) umsetzen und zehn neue Flugzeuge in Wien stationieren.

Zentrum von russischer Drohnenindustrie angegriffen

Moskau - Die südrussische Stadt Taganrog, wichtig für die Moskauer Drohnenkriegsführung, ist nach Behördenangaben massiv von ukrainischen Kampfdrohnen angegriffen worden. Dabei habe es einen Toten und acht Verletzte gegeben, berichtete Bürgermeisterin Swetlana Kambulowa der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Sie sprach von Schäden an zahlreichen Wohnhäusern und drei nicht näher bezeichneten Unternehmen.

Österreicher mit vielen Problemen bei Handy-Nutzung

Wien - Das Smartphone ist zum treuen und oft süchtig machenden Begleiter nahezu aller Österreicherinnen und Österreicher geworden. Doch vier von fünf Personen ärgern sich häufig über Probleme bei der Benutzung. Laut aktueller und repräsentativer Umfrage von Accessiway klagen 80 Prozent über digitale Hürden. Interessante Ergebnisse zeigten sich bei der Ausbildung: Denn Menschen mit Matura scheitern deutlich öfter als jene ohne, wie es am Montag in der Aussendung hieß.

USA lassen russischen Öltanker nach Kuba passieren

Havanna - Ein russischer Tanker mit 100.000 Tonnen Rohöl hat Kuba erreicht. Die "Anatoly Kolodkin" habe im Hafen Matanzas festgemacht, dort solle die Ladung gelöscht werden, meldete die russische Nachrichtenagentur Interfax am Montag unter Berufung auf das russische Verkehrsministerium. Zuvor hatten die USA ihre faktische Ölblockade aufgehoben. Die Lieferung dürfte die angespannte Lage in Kuba etwas lindern.

Buckelwal liegt weitgehend bewegungslos vor Ostseeküste

Wismar - Kaum Bewegung im Wal-Drama an der Ostseeküste: Der in der Bucht vor Wismar liegende Buckelwal hat sich in den vergangenen Stunden kaum bewegt, und es geht ihm nicht gut. "Er atmet weiterhin. Er liegt im Wasser, das jetzt etwas niedriger ist, dadurch, dass der Wasserstand etwas gesunken ist", sagte Meeresschutz-Expertin Franziska Saalmann von der Organisation Greenpeace am Vormittag der Deutschen Presse-Agentur.

Syrischer Präsident al-Sharaa besucht Deutschland

Berlin - Der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa ist zu Besuch in Berlin. Zum Auftakt wurde er vom deutschen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an dessen Amtssitz, dem Schloss Bellevue, empfangen. Der Besuch, der eigentlich schon im Jänner stattfinden sollte, wird von Protesten begleitet. Es sind mehrere Demonstrationen mit insgesamt rund 5.000 Teilnehmern angemeldet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red