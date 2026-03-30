Gegenseitige Attacken Israels und des Iran

Jerusalem/Teheran - Gut vier Wochen nach Beginn des Iran-Kriegs setzen Israel und die Islamische Republik ihre gegenseitigen Angriffe weiter fort. Das israelische Militär teilte am Montag mit, dass der Iran mehrere Raketenwellen auf Israel abgefeuert habe. Zum zweiten Mal seit Beginn des US-israelischen Krieges sei auch eine Attacke aus dem Jemen erfolgt. Israels Luftwaffe habe wiederum Teheran angegriffen und dabei militärische Infrastruktur ins Visier genommen.

Trump droht Iran mit Auslöschung seiner Infrastruktur

Washington - US-Präsident Donald Trump droht dem Iran mit massiven Angriffen, falls es keine rasche Einigung zur Beendigung der Kämpfe und zur Öffnung der Straße von Hormuz gibt. Zugleich schrieb er auf seiner Plattform Truth Social, die USA führten "ernsthafte Gespräche mit einer NEUEN UND VERNÜNFTIGEREN REGIERUNG", um die Militäroperation zu beenden. Einem Medienbericht zufolge erwägt Trump im Iran einen Militäreinsatz zur Bergung von rund 400 Kilogramm hochangereichertem Uran.

Iran-Krieg treibt deutsche Inflation im März auf 2,7 Prozent

Berlin - Die durch den Iran-Krieg stark gestiegenen Ölpreise schlagen auf die Verbraucherpreise in Deutschland durch. Die Inflationsrate schnellte im März auf 2,7 Prozent nach oben, von 1,9 Prozent im Februar, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in einer ersten Schätzung mit. Das ist der höchste Wert seit Anfang 2024. Laut Daten aus den Bundesländern zogen vor allem die Preise für Kraftstoffe und Heizöl beim wichtigsten österreichischen Handelspartner stark an.

Ryanair fordert Aus für Flugabgabe von 12 Euro pro Passagier

Wien/Dublin - Der irische Billigflieger Ryanair bekräftigt im Streit um die österreichische Luftverkehrssteuer seine Forderung nach einem Ende der Abgabe und setzt der Regierung dafür nun eine Frist bis zum 1. Mai. Bis dahin müsse die Abgabe von 12 Euro pro Passagier komplett abgeschafft werden, forderte die Airline am Montag. Nur dann werde man den im vergangenen Herbst vorgelegten Investitionsplan über 1 Mrd. Dollar (868,3 Mio. Euro) umsetzen und zehn neue Flugzeuge in Wien stationieren.

Bedingte Haft nach Buttersäureattacke auf Spitalsmitarbeiter

Wien - Eine 32-jährige Frau ist Montagmittag in Wien zu zwei Jahren bedingter Haft verurteilt worden. Sie hatte im Dezember 2025 einen Arzt sowie weitere Spitalsmitarbeiter im Hanusch-Spital in Wien-Penzing mit Buttersäure attackiert. "Ich hatte Todesangst", schilderte der Arzt heute. Die Angeklagte war geständig und entschuldigte sich für ihr Verhalten. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. Die Haftstrafe wurde mit einer Probezeit von drei Jahren bedingt nachgesehen.

Schwede soll Ehefrau über 120 Männern für Sex verkauft haben

Stockholm - In Schweden muss sich ein Mann vor Gericht verantworten, der mehr als 120 Männern Sex mit seiner Ehefrau verkauft haben soll. Die Staatsanwaltschaft erhob am Montag Anklage gegen den 62-Jährigen wegen schwerer Zuhälterei sowie wegen Vergewaltigung und Körperverletzung in mehreren Fällen. Der Mann war Ende Oktober im Norden Schwedens festgenommen worden, nachdem seine Frau ihn bei der Polizei angezeigt hatte.

Privatausgaben für Unterricht sind für Lehrer üblich

Wien - In Österreich ist es die Norm, dass Lehrkräfte Materialien für den Unterricht aus eigener Tasche bezahlen, zeigt eine aktuelle Online-Umfrage von Österreichischem Schulbuchverlag (öbv) und Universität Linz mit rund 2.000 Teilnehmenden. Im Median geben sie pro Jahr 300 Euro aus, nur ein Prozent investiert nie Privatgeld in die Arbeit. Studienautor Christoph Helm (Uni Linz) sieht die Ergebnisse als Hinweis, dass es Schulen teils an notwendigen Materialien und Ausstattung fehlt.

Elch sorgt für Aufsehen im tschechischen Grenzgebiet

Prag/Wien - Nach einer winterlichen Unterbrechung hat wieder einmal ein Elch im tschechischen Grenzgebiet zu Deutschland für Aufregung gesorgt. Das Tier sei am Wochenende im Wintersportort Zelezna Ruda gesichtet worden, berichtete die tschechische Zeitung "Denik" am Montag. Demnach dürfte es sich um den Jungbullen "Emil" handeln, der im vergangenen Jahr mit seiner Wanderung durch Europa - auch Ostösterreich - für Schlagzeilen gesorgt hatte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red