Zwei UNIFIL-Soldaten bei Explosion im Südlibanon getötet

Beirut - Bei einer Explosion im Südlibanon sind am Montag zwei UNIFIL-Soldaten ums Leben gekommen. Wie die UNO-Friedensmission im Libanon mitteilte, hat eine Explosion "unbekannter Ursache" ihr Fahrzeug zerstört. Ein dritter Blauhelmsoldat sei schwer verletzt worden, ein weiterer habe bei dem Vorfall in der Nähe der Gemeinde Bani Haiyyan ebenfalls Verletzungen erlitten. Bereits Sonntagabend war ein Blauhelmsoldat bei der Explosion eines Geschosses im Süden des Libanon getötet worden.

Gegenseitige Attacken Israels und des Iran

Jerusalem/Teheran - Gut vier Wochen nach Beginn des Iran-Kriegs setzen Israel und die Islamische Republik ihre gegenseitigen Angriffe weiter fort. Das israelische Militär teilte am Montag mit, dass der Iran mehrere Raketenwellen auf Israel abgefeuert habe. Zum zweiten Mal seit Beginn des US-israelischen Krieges sei auch eine Attacke aus dem Jemen erfolgt. Israels Luftwaffe habe wiederum Teheran angegriffen und dabei militärische Infrastruktur ins Visier genommen.

Trump droht Iran mit Auslöschung seiner Infrastruktur

Washington - US-Präsident Donald Trump droht dem Iran mit massiven Angriffen, falls es keine rasche Einigung zur Beendigung der Kämpfe und zur Öffnung der Straße von Hormuz gibt. Zugleich schrieb er auf seiner Plattform Truth Social, die USA führten "ernsthafte Gespräche mit einer NEUEN UND VERNÜNFTIGEREN REGIERUNG", um die Militäroperation zu beenden. Teheran dementierte indes Gespräche. Zudem erwägt Trump einen Militäreinsatz zur Bergung von rund 400 Kilogramm hochangereichertem Uran.

Ryanair fordert Aus für Flugabgabe von 12 Euro pro Passagier

Wien/Dublin - Der irische Billigflieger Ryanair bekräftigt im Streit um die österreichische Luftverkehrssteuer seine Forderung nach einem Ende der Abgabe und setzt der Regierung dafür nun eine Frist bis zum 1. Mai. Bis dahin müsse die Abgabe von 12 Euro pro Passagier komplett abgeschafft werden, forderte die Airline am Montag. Nur dann werde man den im vergangenen Herbst vorgelegten Investitionsplan über 1 Mrd. Dollar (868,3 Mio. Euro) umsetzen und zehn neue Flugzeuge in Wien stationieren.

Bedingte Haft nach Buttersäureattacke auf Spitalsmitarbeiter

Wien - Eine 32-jährige Frau ist Montagmittag in Wien zu zwei Jahren bedingter Haft verurteilt worden. Sie hatte im Dezember 2025 einen Arzt sowie weitere Spitalsmitarbeiter im Hanusch-Spital in Wien-Penzing mit Buttersäure attackiert. "Ich hatte Todesangst", schilderte der Arzt heute. Die Angeklagte war geständig und entschuldigte sich für ihr Verhalten. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. Die Haftstrafe wurde mit einer Probezeit von drei Jahren bedingt nachgesehen.

Schwede soll Ehefrau über 120 Männern für Sex verkauft haben

Stockholm - In Schweden muss sich ein Mann vor Gericht verantworten, der mehr als 120 Männern Sex mit seiner Ehefrau verkauft haben soll. Die Staatsanwaltschaft erhob am Montag Anklage gegen den 62-Jährigen wegen schwerer Zuhälterei sowie wegen Vergewaltigung und Körperverletzung in mehreren Fällen. Der Mann war Ende Oktober im Norden Schwedens festgenommen worden, nachdem seine Frau ihn bei der Polizei angezeigt hatte.

Strengerer Schutz für 40 Tierarten

Bras�lia - 40 wandernde Tierarten wie Hai, Gepard und Schnee-Eule sollen künftig strenger geschützt werden. Bei der 15. UNO-Konferenz des Übereinkommens zur Erhaltung wandernder wildlebender Tierarten (CMS) in Brasilien nahmen die Vertragsstaaten weitere Arten in die Schutzanhänge I und II auf. Diese verpflichten die Staaten - je nach Gefährdungsgrad - zu strengen Schutzmaßnahmen oder zu verstärkter internationaler Zusammenarbeit und umfassen nun mehr als 1.200 Arten.

18-Jähriger stirbt bei Frontalcrash mit Lkw im Mühlviertel

Zwettl an der Rodl - Ein 18-jähriger Autolenker ist am Montag bei einer Frontalkollision mit einem Lastwagen auf der Leonfeldener Straße (B126) bei Zwettl an der Rodl (Bezirk Urfahr-Umgebung) ums Leben gekommen. Sein gleichaltriger Beifahrer wurde verletzt ins Spital geflogen. Der Lkw-Lenker und seine fünfjährige Tochter, die neben ihm gesessen war, wurden leicht verletzt, berichtete die Polizei.

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red