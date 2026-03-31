Zwei UNIFIL-Soldaten bei Explosion im Südlibanon getötet

Beirut - Bei einer Explosion im Südlibanon sind am Montag zwei UNIFIL-Soldaten ums Leben gekommen. Wie die UNO-Friedensmission im Libanon mitteilte, hat eine Explosion "unbekannter Ursache" ihr Fahrzeug zerstört. Ein dritter Blauhelmsoldat sei schwer verletzt worden, ein weiterer habe bei dem Vorfall in der Nähe der Gemeinde Bani Haiyyan ebenfalls Verletzungen erlitten. Bereits Sonntagabend war ein Blauhelmsoldat bei der Explosion eines Geschosses im Süden des Libanon getötet worden.

Reformen im Gesundheitsbereich sollen im Juni stehen

Wien - Im Zuge der Reformpartnerschaft wollen Bund, Länder und Gemeinden bei Gesundheit, Energie, Bildung und in der Verwaltung bis Ende 2026 gehörig umrühren und Kompetenzen neu ordnen. Vor allem in der Gesundheit ist der Druck hoch, angesichts knapper Kassen und deutlicher Lücken in der öffentlichen Versorgung. Die Gespräche würden intensiv geführt, so das Bundeskanzleramt auf APA-Anfrage zum Stand der Dinge. Schon bis Juni 2026 soll eine politische Einigung gelingen.

Österreich hat den "Overshoot Day" erreicht

Wien - Österreich hat seine natürlichen Ressourcen für dieses Jahr mit dem 2. April verbraucht und sich damit leicht verbessert. Im Vorjahr fiel der nationale "Overshoot Day" auf den 29. März, 2024 war es der 7. April. Der Erderschöpfungstag eines Landes ist jener Tag, an dem das "Biokapazitätsbudget" des Planeten aufgebraucht wäre, wenn all seine Bewohner so viel verbrauchen würden wie jene des jeweiligen Landes. Berechnet wird er von den Experten des "Global Footprint Network".

Tausende US-Fallschirmjäger in Nahost - Iran-Einsatz offen

Jerusalem - Im Nahen Osten sind nach Angaben von Vertretern der US-Regierung Tausende Soldaten der 82. US-Luftlandedivision eingetroffen. Bereits am Wochenende seien 2.500 Marineinfanteristen in die Region verlegt worden, sagten die US-Insider am Montag. Der genaue Einsatzort der Soldaten, zu denen auch eine Kampfbrigade sowie Logistik- und Kommandoeinheiten gehören, wurde zunächst nicht genannt. Eine Entscheidung über Vorstöße von Bodentruppen im Iran sei jedoch noch nicht gefallen.

Rubio: Straße von Hormuz wird "so oder anders" offen sein

Washington/Teheran - US-Außenminister Marco Rubio hat sich überzeugt gezeigt, dass die Straße von Hormuz wieder für den Schiffsverkehr geöffnet wird - "so oder anders". Entweder werde sich der Iran bereit erklären, "sich an internationales Recht zu halten" und die Meerenge nicht zu blockieren, sagte Rubio dem Sender Al Jazeera. "Oder eine Koalition von Nationen aus der ganzen Welt und der Region wird mit Beteiligung der Vereinigten Staaten dafür sorgen, dass sie offen ist".

Trump droht Iran mit Auslöschung seiner Infrastruktur

Washington - US-Präsident Donald Trump droht dem Iran mit massiven Angriffen, falls es keine rasche Einigung zur Beendigung der Kämpfe und zur Öffnung der Straße von Hormuz gibt. Zugleich schrieb er auf seiner Plattform Truth Social, die USA führten "ernsthafte Gespräche mit einer NEUEN UND VERNÜNFTIGEREN REGIERUNG", um die Militäroperation zu beenden. Teheran dementierte indes Gespräche. Zudem erwägt Trump einen Militäreinsatz zur Bergung von rund 400 Kilogramm hochangereichertem Uran.

Neuer iranischer Raketenangriff auf Israel

Teheran/Jerusalem - Israel ist Montagabend erneut vom Iran aus mit Raketen attackiert worden. Die israelische Armee wies die Bürger deshalb an, bis auf Weiteres Schutzräume aufzusuchen. Im Großraum Tel Aviv heulten Warnsirenen, Einwohner berichteten von Explosionsgeräuschen. Das Nachrichtenportal "ynet" teilte unter Berufung auf Rettungskräfte mit, es gebe keine Berichte über Verletzte. Eine Rakete sei offenbar in offenem Gelände niedergegangen. Es war der erste Raketenangriff seit Stunden.

Buckelwal vor deutscher Ostseeküste ist abgetaucht

Wismar - Der Buckwal vor der deutschen Ostseeküste ist abgetaucht und nicht mehr zu sehen. Das sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in der Nacht auf Dienstag. Das Polizeiboot sei deswegen auch wieder zurückgefahren. Es mache keinen Sinn, in der Dunkelheit nach dem Wal zu suchen, so der Sprecher weiter.

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red