Budget-Defizit im Vorjahr niedriger als erwartet

Wien - Das gesamtstaatliche Defizit hat im Vorjahr 4,2 Prozent des BIP betragen und ist damit unter dem vom Finanzministerium eingeplanten Wert von 4,5 Prozent gelegen. Diese von der Statistik Austria am Dienstag präsentierte Zahl ist besser als die 4,6 Prozent des Jahres 2024. Von der von der EU vorgegebenen Maastricht-Grenze von drei Prozent ist man aber weit entfernt. Für heuer strebt die Bundesregierung wieder ein Defizit von 4,2 Prozent an.

Iran-Krieg treibt Inflation im März auf 3,1 Prozent

Wien - Die durch den Iran-Krieg stark gestiegenen Ölpreise lassen den Verbraucherpreisindex (VPI) deutlich steigen. Die Inflationsrate kletterte laut Schnellschätzung im März auf 3,1 Prozent, im Februar lag die Teuerung noch bei 2,2 Prozent. "Der Anstieg von 0,9 Prozentpunkten geht fast vollständig auf die Preisschübe bei Treibstoffen und Heizöl zurück", erklärte die Statistik Austria am Dienstag. Im März verteuerte sich Energie im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,1 Prozent.

Golfstaaten unter Beschuss - Öltanker vor Dubai getroffen

Washington/Teheran - Der Iran setzt auch einen Monat nach Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe den Beschuss der Golfstaaten mit ballistischen Raketen und Drohnen unablässig fort. Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten in der Nacht auf Dienstag erneute Angriffe. Im Persischen Golf wurde zudem vor der Küste von Dubai ein riesiger kuwaitischer Öltanker getroffen, teilte die Kuwait Petroleum Corporation laut der staatlichen Nachrichtenagentur Kuna mit.

Spritpreisbremse - Regierung arbeitet noch an Feintuning

Wien - Mit dem morgigen 1. April soll die Spritpreisbremse der Bundesregierung in Kraft treten. Ob sich das ausgeht, oder es doch noch einen Tag länger dauert, will die Regierung am Dienstag in den Mittagsstunden bei einer letzten Feinabstimmung klären. Mit der Bremse sollen die Preise für Benzin und Diesel um 10 Cent je Liter sinken, allerdings nicht überall sofort. Denn die kleinen freien Tankstellen dürfen noch ihren Lagerbestand ungebremst verkaufen.

Israel: "Dutzende Terroristen" im Südlibanon getötet

Beirut/Jerusalem - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben bei ihrem Einsatz im Süden des Libanon binnen 24 Stunden "Dutzende Terroristen" getötet. Diese seien bei Versuchen identifiziert worden, Soldaten von Verstecken aus anzugreifen. Einer sei etwa dabei gewesen, einen Angriff von Truppen mit einer Panzerabwehrrakete vorzubereiten.

EU-Außenminister gedachten der Opfer von Butscha

Kiew (Kyjiw)/Brüssel - EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas und rund ein Dutzend europäische Außenminister haben am Dienstag bei einem Besuch in der Ukraine der Opfer des Massakers von Butscha vor vier Jahren gedacht. Die Spitzenpolitiker stellten in der von Gräueltaten gezeichneten Kleinstadt nahe Kiew Kerzen vor eine Gedenkwand. Österreich wurde von Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) vertreten.

Reformen im Gesundheitsbereich sollen im Juni stehen

Wien - Im Zuge der Reformpartnerschaft wollen Bund, Länder und Gemeinden bei Gesundheit, Energie, Bildung und in der Verwaltung bis Ende 2026 gehörig umrühren und Kompetenzen neu ordnen. Vor allem in der Gesundheit ist der Druck hoch, angesichts knapper Kassen und deutlicher Lücken in der öffentlichen Versorgung. Die Gespräche würden intensiv geführt, so das Bundeskanzleramt auf APA-Anfrage zum Stand der Dinge. Schon bis Juni 2026 soll eine politische Einigung gelingen.

Buckelwal vor deutscher Ostseeküste wieder gesichtet

Wismar - Seit dem Dienstagmorgen suchen Einsatzkräfte wieder nach dem Buckelwal vor der Ostseeküste, der sich am Vortag aus dem flachen Wasser vor Wismar im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern losgeschwommen hat und dann abgetaucht ist. Nun wurde das Tier wieder gesichtet. Er schwimme frei, teilte das Deutsche Meeresmuseum mit. Das war auch auf Bildern einer Live-Kamera zu sehen, auf denen sich das Tier bewegt. Es sei zu hoffen, dass der Buckelwal Richtung Norden schwimme.

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red