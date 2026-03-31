Iran-Krieg treibt Inflation im März auf 3,1 Prozent

Wien - Die durch den Iran-Krieg stark gestiegenen Ölpreise lassen den Verbraucherpreisindex (VPI) deutlich steigen. Die Inflationsrate kletterte laut Schnellschätzung im März auf 3,1 Prozent, im Februar lag die Teuerung noch bei 2,2 Prozent. "Der Anstieg von 0,9 Prozentpunkten geht fast vollständig auf die Preisschübe bei Treibstoffen und Heizöl zurück", erklärte die Statistik Austria am Dienstag. Im März verteuerte sich Energie im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,1 Prozent.

538.656 Strafanzeigen im Jahr 2025, etwas mehr als 2024

Wien - 538.656 Straftaten sind im vergangenen Jahr von der Polizei der Justiz angezeigt worden. 53,6 Prozent dieser Fälle wurden aufgeklärt. Diese Zahlen präsentierte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien. "Wir leben nach wie vor in einem der sichersten Länder der Welt, aber nicht auf einer Insel der Seligen", resümierte der Ressortchef. "Sorgenkind" bleibe allerdings die Jugendkriminalität.

Israel will Pufferzone im Südlibanon einrichten

Beirut/Jerusalem - Israel wird nach Worten von Verteidigungsminister Israel Katz eine Pufferzone im Libanon einrichten. Die Zone solle zwischen der israelischen Grenze und dem Fluss Litani im Süden des Libanon liegen. Israel werde die komplette Kontrolle über den Bereich übernehmen, sobald der Kampf gegen die Hisbollah-Kämpfer beendet sei, sagte Katz. Der Fluss liegt etwa 30 Kilometer von der Grenze entfernt auf libanesischer Seite.

EU-Außenminister gedachten der Opfer von Butscha

Kiew (Kyjiw)/Brüssel - EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas und rund ein Dutzend europäische Außenminister haben am Dienstag bei einem Besuch in der Ukraine der Opfer des Massakers von Butscha vor vier Jahren gedacht. Die Spitzenpolitiker stellten in der von Gräueltaten gezeichneten Kleinstadt nahe Kiew Kerzen vor eine Gedenkwand. Österreich wurde von Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) vertreten.

Erster Wolfsangriff in Deutschland seit der Wiederansiedlung

Hamburg - In Deutschland ist Behördenangaben zufolge erstmals ein Mensch von einem Wolf angegriffen worden, seit sich dieser wieder in Deutschland ausgebreitet hat. "Es gab noch keinen solchen Fall seit der Wiederansiedlung seit 1998", sagte eine Sprecherin des Bundesamts für Naturschutz der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag, nachdem am Montag mutmaßlich ein Wolf in Hamburg eine Frau gebissen hatte.

FPÖ muss Rechnungshof Einsicht in Geschäftsbücher geben

Wien - Die FPÖ muss dem Rechnungshof Einsicht in ihre Geschäftsbücher geben, damit dieser Ausgaben für den EU-Wahlkampf 2024 überprüfen kann. Konkret geht es dabei um Agenturleistungen und zusätzliches Personal. Der Rechnungshof hatte sich Ende des Vorjahres an den Verfassungsgerichtshof (VfGH) gewandt, dieser hat dem Antrag nun im Wesentlichen stattgegeben. Die Einsicht widerspreche dem Recht der Parteien auf Betätigungsfreiheit nicht, teilte der VfGH am Dienstag mit.

Reformen im Gesundheitsbereich sollen im Juni stehen

Wien - Im Zuge der Reformpartnerschaft wollen Bund, Länder und Gemeinden bei Gesundheit, Energie, Bildung und in der Verwaltung bis Ende 2026 gehörig umrühren und Kompetenzen neu ordnen. Vor allem in der Gesundheit ist der Druck hoch, angesichts knapper Kassen und deutlicher Lücken in der öffentlichen Versorgung. Die Gespräche würden intensiv geführt, so das Bundeskanzleramt auf APA-Anfrage zum Stand der Dinge. Schon bis Juni 2026 soll eine politische Einigung gelingen.

Spritpreisbremse - Regierung arbeitet noch an Feintuning

Wien - Mit dem morgigen 1. April soll die Spritpreisbremse der Bundesregierung in Kraft treten. Ob sich das ausgeht, oder es doch noch einen Tag länger dauert, will die Regierung am Dienstag in den Mittagsstunden bei einer letzten Feinabstimmung klären. Mit der Bremse sollen die Preise für Benzin und Diesel um 10 Cent je Liter sinken, allerdings nicht überall sofort. Denn die kleinen freien Tankstellen dürfen noch ihren Lagerbestand ungebremst verkaufen.

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red