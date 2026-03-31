Budget-Defizit im Vorjahr niedriger als erwartet

Wien - Das gesamtstaatliche Defizit hat im Vorjahr 4,2 Prozent des BIP betragen und ist damit unter dem vom Finanzministerium eingeplanten Wert von 4,5 Prozent gelegen. Diese von der Statistik Austria am Dienstag präsentierte Zahl ist besser als die 4,6 Prozent des Jahres 2024. Von der von der EU vorgegebenen Maastricht-Grenze von drei Prozent ist man aber weit entfernt. Für heuer strebt die Bundesregierung wieder ein Defizit von 4,2 Prozent an.

Israel will Pufferzone im Südlibanon einrichten

Beirut/Jerusalem - Israel wird nach Worten von Verteidigungsminister Israel Katz eine Pufferzone im Libanon einrichten. Die Zone solle zwischen der israelischen Grenze und dem Fluss Litani im Süden des Libanon liegen. Israel werde die komplette Kontrolle über den Bereich übernehmen, sobald der Kampf gegen die Hisbollah-Kämpfer beendet sei, sagte Katz. Der Fluss liegt etwa 30 Kilometer von der Grenze entfernt auf libanesischer Seite.

Iran-Krieg treibt Inflation im März auf 3,1 Prozent

Wien - Die durch den Iran-Krieg stark gestiegenen Ölpreise haben die Inflationsrate sprunghaft ansteigen lassen. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise im März laut Schnellschätzung der Statistik Austria um 3,1 Prozent zu, im Februar lag die Teuerung noch bei 2,2 Prozent. "Der Anstieg von 0,9 Prozentpunkten geht fast vollständig auf die Preisschübe bei Treibstoffen und Heizöl zurück", erklärte die Behörde. In der Eurozone betrug die März-Inflation im Schnitt 2,5 Prozent.

Tote nach Angriff auf religiöse Anlage im Iran

Jerusalem/Teheran - Im Krieg der USA und Israels gegen den Iran sind Staatsmedien zufolge bei einem Luftangriff auf eine religiöse Anlage im Nordwesten des Landes drei Menschen ums Leben gekommen. Infolge der Attacke in der Stadt Zanjan seien zwölf weitere Menschen verletzt und in Kliniken gebracht worden, meldete die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sieht die kommenden Tage im Krieg mit dem Iran als entscheidend an.

538.656 Strafanzeigen im Jahr 2025, etwas mehr als 2024

Wien - 538.656 Straftaten sind im vergangenen Jahr von der Polizei der Justiz angezeigt worden. 53,6 Prozent dieser Fälle wurden aufgeklärt. Diese Zahlen präsentierte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien. "Wir leben nach wie vor in einem der sichersten Länder der Welt, aber nicht auf einer Insel der Seligen", resümierte der Ressortchef. "Sorgenkind" bleibe allerdings die Jugendkriminalität.

FPÖ muss Rechnungshof Einsicht in Geschäftsbücher geben

Wien - Die FPÖ muss dem Rechnungshof Einsicht in ihre Geschäftsbücher geben, damit dieser Ausgaben für den EU-Wahlkampf 2024 überprüfen kann. Konkret geht es dabei um Agenturleistungen und zusätzliches Personal. Der Rechnungshof hatte sich Ende des Vorjahres an den Verfassungsgerichtshof (VfGH) gewandt, dieser hat dem Antrag nun im Wesentlichen stattgegeben. Die Einsicht widerspreche dem Recht der Parteien auf Betätigungsfreiheit nicht, teilte der VfGH am Dienstag mit.

Hirschziegenantilope in Zoo Schönbrunn erschossen

Wien - Ein Jungtier der Hirschziegenantilopen ist in der Nacht auf Sonntag von Unbekannten im Zoo Schönbrunn erschossen worden. Der Sachverhalt wurde am Montag von den Verantwortlichen des Tiergartens in einer Polizeiinspektion gemeldet. Gegenüber der APA bestätigte der in Wien-Hietzing gelegene Zoo den Vorfall. Eine Tierpflegerin fand demnach das getötete Tier, ein Tierarzt führte eine Obduktion durch, wobei eine mutmaßliche Schussverletzung festgestellt wurde.

OMV und ADNOC schließen Chemie-Fusion ab

Wien/Abu Dhabi - Mit dem formellen Vollzug der Fusion ihrer Chemiesparten haben die OMV und ihr arabischer Kernaktionär ADNOC einen der weltgrößten Kunststoffproduzenten aus der Taufe gehoben. Die in Wien ansässige Borouge Group International AG, an der die OMV und der ADNOC-Investmentarm XRG nun je 50 Prozent halten, nimmt unter dem Namen Borouge International den Betrieb auf. Für OMV-Chef Alfred Stern ist der Vollzug "ein großer Schritt für die OMV und die chemische Industrie".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red