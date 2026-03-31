Israel will Pufferzone im Südlibanon einrichten

Beirut/Jerusalem - Israel wird nach Worten von Verteidigungsminister Israel Katz eine Pufferzone im Libanon einrichten. Die Zone solle zwischen der israelischen Grenze und dem Fluss Litani im Süden des Libanon liegen. Israel werde die komplette Kontrolle über den Bereich übernehmen, sobald der Kampf gegen die Hisbollah-Kämpfer beendet sei, sagte Katz. Der Fluss liegt etwa 30 Kilometer von der Grenze entfernt auf libanesischer Seite.

Tote nach Angriff auf religiöse Anlage im Iran

Jerusalem/Teheran - Im Krieg der USA und Israels gegen den Iran sind Staatsmedien zufolge bei einem Luftangriff auf eine religiöse Anlage im Nordwesten des Landes drei Menschen ums Leben gekommen. Infolge der Attacke in der Stadt Zanjan seien zwölf weitere Menschen verletzt und in Kliniken gebracht worden, meldete die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sieht die kommenden Tage im Krieg mit dem Iran als entscheidend an.

OMV und ADNOC schließen Chemie-Fusion ab

Wien/Abu Dhabi - Mit dem formellen Vollzug der Fusion ihrer Chemiesparten haben die OMV und ihr arabischer Kernaktionär ADNOC einen der weltgrößten Kunststoffproduzenten aus der Taufe gehoben. Die in Wien ansässige Borouge Group International AG, an der die OMV und der ADNOC-Investmentarm XRG nun je 50 Prozent halten, nimmt unter dem Namen Borouge International den Betrieb auf. Für OMV-Chef Alfred Stern ist der Vollzug "ein großer Schritt für die OMV und die chemische Industrie".

Hirschziegenantilope in Zoo Schönbrunn erschossen

Wien - Ein Jungtier der Hirschziegenantilopen ist in der Nacht auf Sonntag von Unbekannten im Zoo Schönbrunn erschossen worden. Der Sachverhalt wurde am Montag von den Verantwortlichen des Tiergartens in einer Polizeiinspektion gemeldet. Gegenüber der APA bestätigte der in Wien-Hietzing gelegene Zoo den Vorfall. Eine Tierpflegerin fand demnach das getötete Tier, ein Tierarzt führte eine Obduktion durch, wobei eine mutmaßliche Schussverletzung festgestellt wurde.

Steirischer Landwirt überrollte Mutter mit Traktor - tot

Hartl - Eine 87-jährige Frau mit Rollator ist Dienstagvormittag im oststeirischen Hartl (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) von ihrem eigenen, 63-jährigen Sohn versehentlich mit dem Traktor überfahren und getötet worden. Der Mann hatte bei der Hofeinfahrt seine Maschine samt angehängtem Güllefass retour gefahren und dürfte die Seniorin dabei übersehen haben. Sie geriet unter die Räder, erlitt schwerste Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei mit.

Russischer Tanker entlädt Öl in Kuba

Havanna - Erstmals seit drei Monaten hat Kuba wieder eine Öllieferung aus dem Ausland erhalten. Trotz der bestehenden US-Ölblockade lief der russische Öltanker "Anatoli Kolodkin" mit der Zustimmung Washingtons in den nordwestlichen Hafen von Matanzas ein und dockte dort an einem Ölterminal an, wie auf Bildern zu sehen war. Der kubanische Energieminister, Vicente de la O Levy, bedankte sich bei Moskau dafür.

Missbrauchsvorwürfe gegen ehemaligen ORF-Mitarbeiter

Wien - Der ORF ist mit Jahre zurückliegenden Missbrauchsvorwürfen konfrontiert. Nach einem Bericht der "Kronen Zeitung" über den Fall einer damals 13-Jährigen haben sich der Zeitung zufolge weitere Frauen mit Vorwürfen gegen den Mann gemeldet. "Der ORF nimmt alle Hinweise auf mögliches Fehlverhalten ernst und wird aktiv an der Aufklärung mitwirken", so der Sender gegenüber dem Medium.

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red