Spritpreisbremse greift ab 2. April

Wien - Die schwarz-rot-pinke Bundesregierung hat eine Einigung bei der Spritpreisbremse erzielt. Dem waren am Dienstag noch mehrstündige Verhandlungen vorausgegangen. Die Verordnungen sollen am morgigen Mittwoch in Kraft treten, die Preissenkungen sollen ab 2. April (Donnerstag) um 12.00 Uhr greifen, wie das Wirtschaftsministerium am Dienstagabend mitteilte.

Selenskyj kündigt Videogespräch mit US-Vertretern an

Kiew (Kyjiw)/Washington - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein Videogespräch mit US-Vertretern angekündigt. Es sei für Mittwoch geplant und die US-Seite habe darum gebeten, hatte er vor einem Treffen mit EU-Außenministern in Kiew gesagt. Dabei sein sollen demnach Selenskyj selbst und der Sekretär des nationalen Sicherheitsrats, Rustem Umjerow, sowie der US-Sondergesandte Steve Witkoff, US-Präsident Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und der US-Senator Lindsey Graham.

Rettungsaktion für Ostsee-Buckelwal unterbrochen

Wismar - Am Dienstag soll es vorerst keine weitere Rettungsaktion für den Buckelwal vor Wismars Ostseeküste geben. Man wolle dem Tier Ruhe gönnen, in der Hoffnung, dass das Tier es alleine schaffe sich freizuschwimmen, teilte ein Sprecher des Umweltministeriums mit. Am Mittwoch früh solle erneut ein Team den Zustand des Wals überprüfen.

Tote nach Angriff auf religiöse Anlage im Iran

Jerusalem/Teheran - Im Krieg der USA und Israels gegen den Iran sind Staatsmedien zufolge bei einem Luftangriff auf eine religiöse Anlage im Nordwesten des Landes drei Menschen ums Leben gekommen. Infolge der Attacke in der Stadt Zanjan seien zwölf weitere Menschen verletzt und in Kliniken gebracht worden, meldete die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sieht die kommenden Tage im Krieg mit dem Iran als entscheidend an.

Irans Präsident fordert "Garantien" bei Kriegsende

Teheran - Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian hat für den Fall einer Beendigung des Krieges "Garantien" verlangt. "Wir haben den nötigen Willen, um den Konflikt zu beenden", sagte Pezeshkian am Dienstag in einem Telefonat mit EU-Ratspräsident Ant�nio Costa. Dies gelte "unter der Bedingung", dass die "notwendigen Garantien" gegeben seien, "um eine Wiederholung der Aggression zu verhindern".

Mehr als 340 getötete Kinder seit Beginn des Iran-Kriegs

New York - Gut einen Monat nach Beginn des Iran-Kriegs sind nach Angaben des UNO-Kinderhilfswerks UNICEF in der Nahost-Region bereits mehr als 340 Kinder getötet und Tausende verletzt worden. Demnach starben im Iran 216 Kinder, im Libanon 124, in Israel vier Kinder, in Kuwait kam ein Kind ums Leben, wie die Organisation mitteilte. Verletzt wurden im Iran demnach mehr als 1.700 Kinder, im Libanon mehr als 400, in Israel mehr als 850. Auch in Bahrain und Jordanien wurden Kinder verletzt.

Hirschziegenantilope in Zoo Schönbrunn erschossen

Wien - Ein Jungtier der Hirschziegenantilopen ist in der Nacht auf Sonntag von Unbekannten im Zoo Schönbrunn erschossen worden. Der Sachverhalt wurde am Montag von den Verantwortlichen des Tiergartens in einer Polizeiinspektion gemeldet. Gegenüber der APA bestätigte der in Wien-Hietzing gelegene Zoo den Vorfall. Eine Tierpflegerin fand demnach das getötete Tier, ein Tierarzt führte eine Obduktion durch, wobei eine mutmaßliche Schussverletzung festgestellt wurde.

Russischer Tanker entlädt Öl in Kuba

Havanna - Erstmals seit drei Monaten hat Kuba wieder eine Öllieferung aus dem Ausland erhalten. Trotz der bestehenden US-Ölblockade lief der russische Öltanker "Anatoli Kolodkin" mit der Zustimmung Washingtons in den nordwestlichen Hafen von Matanzas ein und dockte dort an einem Ölterminal an, wie auf Bildern zu sehen war. Der kubanische Energieminister, Vicente de la O Levy, bedankte sich bei Moskau dafür.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red