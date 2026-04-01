Spritpreisbremse greift ab 2. April

Wien - Die schwarz-rot-pinke Bundesregierung hat eine Einigung bei der Spritpreisbremse erzielt. Dem waren am Dienstag noch mehrstündige Verhandlungen vorausgegangen. Die Verordnungen sollen am morgigen Mittwoch in Kraft treten, die Preissenkungen sollen ab 2. April (Donnerstag) um 12.00 Uhr greifen, wie das Wirtschaftsministerium am Dienstagabend mitteilte.

Konkurs-Verhandlungstermin gegen Grasser am 14. April

Kitzbühel/Innsbruck/Österreich - Am 14. April könnte Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/dann ÖVP-nahe) seinen ersten öffentlichen Auftritt nach der rechtskräftigen Buwog-Verurteilung und dem Gefängnisaufenthalt haben. An dem Tag findet am Bezirksgericht Kitzbühel die Prüfungstagssatzung in seinem Privatkonkursverfahren statt, wie die APA erfuhr. Weit über 30 Mio. Euro seien an Forderungen angemeldet worden, der Gläubigerschutzverband KSV1870 erwartete, dass "deutlich über 22 Mio." anerkannt werden.

Ostsee-Buckelwal weiterhin in kritischer Lage

Wismar - Trotz schlechter Prognosen wollen die Experten den Buckelwal vor Wismars Ostseeküste nicht aufgeben. "Die Gesamtprognose für das Tier ist nicht gut. Dennoch geben wir die Hoffnung nicht auf, dass der Wal sich aus eigenem Antrieb wieder in Bewegung setzt", hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung des Umweltministeriums und der beteiligten Organisationen. Rettungsaktion gab es vorerst keine mehr.

Trump kündigt baldiges Ende des Iran-Einsatzes an

Washington - US-Präsident Donald Trump hat ein baldiges Ende der Angriffe der US-Armee im Iran in Aussicht gestellt. Er denke, sein Land werde noch "vielleicht zwei Wochen, vielleicht ein paar Tage länger" brauchen, sagte er am Dienstag im Weißen Haus. Für Mittwoch (Ortszeit) kündigte der US-Präsident eine "wichtige" Rede zum Stand des Iran-Krieges an.

Tote nach Angriff auf religiöse Anlage im Iran

Jerusalem/Teheran - Im Krieg der USA und Israels gegen den Iran sind Staatsmedien zufolge bei einem Luftangriff auf eine religiöse Anlage im Nordwesten des Landes drei Menschen ums Leben gekommen. Infolge der Attacke in der Stadt Zanjan seien zwölf weitere Menschen verletzt und in Kliniken gebracht worden, meldete die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sieht die kommenden Tage im Krieg mit dem Iran als entscheidend an.

Selenskyj kündigt Videogespräch mit US-Vertretern an

Kiew (Kyjiw)/Washington - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein Videogespräch mit US-Vertretern angekündigt. Es sei für Mittwoch geplant und die US-Seite habe darum gebeten, hatte er vor einem Treffen mit EU-Außenministern in Kiew gesagt. Dabei sein sollen demnach Selenskyj selbst und der Sekretär des nationalen Sicherheitsrats, Rustem Umjerow, sowie der US-Sondergesandte Steve Witkoff, US-Präsident Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und der US-Senator Lindsey Graham.

Hirschziegenantilope in Zoo Schönbrunn erschossen

Wien - Ein Jungtier der Hirschziegenantilopen ist in der Nacht auf Sonntag von Unbekannten im Zoo Schönbrunn erschossen worden. Der Sachverhalt wurde am Montag von den Verantwortlichen des Tiergartens in einer Polizeiinspektion gemeldet. Gegenüber der APA bestätigte der in Wien-Hietzing gelegene Zoo den Vorfall. Eine Tierpflegerin fand demnach das getötete Tier, ein Tierarzt führte eine Obduktion durch, wobei eine mutmaßliche Schussverletzung festgestellt wurde.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red