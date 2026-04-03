Trump: Brücken im Iran nächste Ziele, dann Kraftwerke

Washington - US-Präsident Donald Trump hat dem Iran erneut mit härteren Angriffen auf die Infrastruktur des Landes gedroht. Das US-Militär habe noch nicht einmal damit begonnen, das zu zerstören, was im Iran noch übrig sei, so Trump auf seiner Plattform Truth Social. "Brücken als Nächstes, dann Kraftwerke!" Er ergänzte: "Die neue Führung des Regimes weiß, was getan werden muss." Und das müsse schnell geschehen. Am Donnerstag bombardierten die USA eine wichtige Autobahnbrücke bei Teheran.

Neue Raketenangriffe auf Israel und Iran

Tel Aviv - Der Iran hat Israel erneut mit Raketen angegriffen. Irans Staatsrundfunk berichtete von einer weiteren Angriffswelle auf die Küstenstadt Tel Aviv, auch die Houthis feuerten Raketen ab. In der Metropole sowie in Jerusalem gab es am Donnerstag Raketenalarm. Israels Armee meldete die Tötung eines weiteren ranghohen iranischen Kommandanten. Im Iran wurde eine wichtige Autobahnbrücke bombardiert, es gab Tote und Verletzte. Die Angriffe auf arabische Länder gingen weiter.

Preise an den Zapfsäulen gingen am Donnerstag leicht zurück

Wien - Rund um das Inkrafttreten der "Spritpreisbremse" sind die Preise am gestrigen Donnerstag österreichweit leicht gesunken. Laut aktuellen Preisdaten der E-Control lag der Medianwert für einen Liter Diesel am 2. April bei 2,132 Euro, das ist etwas weniger als am Tag davor (2,199 Euro). Für einen Liter Superbenzin mussten Konsumentinnen und Konsumenten im Schnitt 1,748 Euro bezahlen, am 1. April waren es noch 1,866 Euro gewesen, zeigen die Daten.

US-Regierung mit Neuordnung bei Zöllen

Washington - Ein Jahr nach der großen Zolloffensive von US-Präsident Donald Trump legt seine Regierung mit weiteren Abgaben nach. Auf patentierte Arzneimittel werde künftig in der Regel ein Zollsatz von 100 Prozent des Warenwertes fällig, wie aus einem Dekret des Weißen Hauses hervorgeht. Für große Unternehmen gelte das in 120 Tagen, für kleinere 60 Tage später.

Papst Leo XIV. leitet erstmals Karfreitagsprozession

Vatikanstadt/Rom - In Rom und im Vatikan gehen am Freitag die Osterfeierlichkeiten weiter, die erstmals von Papst Leo XIV. geleitet werden. Der Pontifex will bei der Karfreitagsprozession am Kolosseum, wenn Jesu Leidensweg auf den Berg Golgotha nachgegangen wird, das Kreuz selbst tragen. Sein Vorgänger, der am Ostermontag vergangenen Jahres verstorbene Papst Franziskus, hatte dies nicht gemacht. In den letzten Jahren musste er aus gesundheitlichen Gründen auf den Kreuzweg ganz verzichten.

Tote bei russischen Angriffen in der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei neuen russischen Angriffen auf die Ukraine sind am Donnerstag mindestens zwei Menschen getötet und zahlreiche weitere Menschen verletzt worden. In der südöstlichen Region Cherson habe Russland mit "Artillerie, Granatwerfern und Drohnen" angegriffen, erklärte die regionale Staatsanwaltschaft. Ein 42-jähriger Mann sei getötet worden, als eine Drohne ein ziviles Fahrzeug getroffen habe. Bei Luftangriffen und Artilleriebeschuss seien außerdem 16 Menschen verletzt worden.

Kuba lässt mehr als 2.000 Gefangene frei

Havanna - Kurz vor Ostern hat die kubanische Regierung eigenen Angaben nach mehr als 2.000 Gefangene begnadigt. Es handle sich um eine humanitäre Geste während der Karwoche, teilte die kommunistische Regierung auf X mit. Unter den Begnadigten seien junge Menschen sowie Über-60-Jährige, Frauen und Ausländer. Nicht entlassen werden sollen unter anderem Sexualstraftäter oder Mörder. Weitere Details nannte die Regierung zunächst nicht. Unklar war, ob politische Gefangene dabei waren.

Mond-Mission Artemis 2: Raumkapsel hat Erdlaufbahn verlassen

Cape Canaveral (Florida) - Die Raumkapsel Orion der NASA-Mission Artemis II hat am Donnerstag die Erdumlaufbahn verlassen und Kurs auf den Mond aufgenommen. Die aus Deutschland gelieferten Triebwerke der Raumkapsel "Orion" haben nach Angaben der US-Weltraumbehörde NASA wie geplant gezündet. Die bemannte Mondmission "Artemis II" ist damit in die nächste Phase eingetreten.

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red