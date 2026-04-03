Trump: Brücken im Iran nächste Ziele, dann Kraftwerke

Washington - US-Präsident Donald Trump hat dem Iran erneut mit härteren Angriffen auf die Infrastruktur des Landes gedroht. Das US-Militär habe noch nicht einmal damit begonnen, das zu zerstören, was im Iran noch übrig sei, so Trump auf seiner Plattform Truth Social. "Brücken als Nächstes, dann Kraftwerke!" Er ergänzte: "Die neue Führung des Regimes weiß, was getan werden muss." Und das müsse schnell geschehen. Am Donnerstag bombardierten die USA eine wichtige Autobahnbrücke bei Teheran.

Iran: US-Kampfjet abgeschossen - Brand in Raffinerie

Teheran/Tel Aviv - Die iranischen Revolutionsgarden haben nach Militärangaben zum zweiten Mal seit Beginn des Krieges vor fast fünf Wochen ein US-Kampfflugzeug abgeschossen. Der F-35-Jet sei in der Mitte des Landes zu Boden gegangen, teilte das Hauptquartier der iranischen Streitkräfte mit. Unterdessen ist Israel am Freitagmorgen und in der Nacht erneut mit Raketen beschossen worden. In Kuwait wurde eine Raffinerie von Drohnen getroffen.

Ukrainische Großstadt Charkiw unter Dauerbeschuss

Kiew (Kyjiw) - Die ostukrainische Großstadt Charkiw nahe der Grenze zu Russland wird nach Behördenangaben seit mehr als einem Tag von ständigen russischen Luftangriffen überzogen. In der Nacht auf Freitag habe es vier Raketenangriffe gegeben, schrieb der Militärgouverneur des Gebietes Charkiw, Oleh Synjehubow, auf Telegram. Auch Drohnen wurden eingesetzt. Die Polizei berichtete morgens von fünf Verletzten und Schäden an Wohnhäusern und Bürogebäuden.

Starker Osterreiseverkehr bereits seit Freitagfrüh

Wien/Österreich - Der Reiseverkehr Richtung Süden hat am Karfreitag voll eingesetzt. Schon in der Früh wurden in Vorarlberg und Tirol Staus verzeichnet, meldete der ÖAMTC. Auf der Rheintal Autobahn (A14) wurde vor dem Pfändertunnel in Fahrtrichtung Bregenz die Blockabfertigung aktiviert. Die Kolonnen reichten bis Sigmarszell in Deutschland zurück. Stau wurde auch von der Inntal Autobahn (A12) ab Wattens bis auf die Brenner Autobahn (A13) zur Luegbrücke gemeldet, teilte der Mobilitätsclub mit.

Preise an den Zapfsäulen gingen am Donnerstag leicht zurück

Wien - Rund um das Inkrafttreten der "Spritpreisbremse" sind die Preise am gestrigen Donnerstag österreichweit leicht gesunken. Laut aktuellen Preisdaten der E-Control lag der Medianwert für einen Liter Diesel am 2. April bei 2,132 Euro, das ist etwas weniger als am Tag davor (2,199 Euro). Für einen Liter Superbenzin mussten Konsumentinnen und Konsumenten im Schnitt 1,748 Euro bezahlen, am 1. April waren es noch 1,866 Euro gewesen, zeigen die Daten.

Mann verletzte in deutschem ICE-Zug zwölf Fahrgäste

Siegburg - Mitten in der Oster-Reisewelle hat ein Mann in einem ICE in Nordrhein-Westfalen Polizeiangaben zufolge mit einem Anschlag gedroht und Böller explodieren lassen. Zwölf Fahrgäste wurden bei dem Vorfall am Donnerstagabend leicht verletzt. Der 20-jährige Deutsche aus Aachen soll in dem Zug von dort nach Frankfurt laut Zeugenaussagen pyrotechnische Gegenstände, die mit Kunststoffkugeln gefüllt waren, geworfen haben, wie ein Sprecher der Polizei Siegburg sagte.

Stallpflicht für Geflügel fällt in ganz Österreich

Wien/Linz - In ganz Österreich wird am Samstag die Stallpflicht für Geflügel aufgehoben, nachdem sich "mit dem Frühlingsbeginn die Lage rund um die Vogelgrippe (H5N1) spürbar entspannt habe, teilte das Büro von Oberösterreichs Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) am Freitag mit. Laut Kundmachung stuft das Gesundheitsministerium die Lage nur mehr mit "erhöhtem Risiko" ein. Entlang größerer Wasserläufe und Seen galt seit Mitte November ein "stark erhöhtes Risiko".

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red