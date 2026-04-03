WKÖ-Präsidentin Schultz baut ÖVP-Wirtschaftsbund-Vorstand um

Wien - Die neue Wirtschaftskammer-Präsidentin und geschäftsführende Präsidentin des ÖVP-Wirtschaftsbunds Martha Schultz entmachtet laut einem Bericht der "Krone" (online) noch vor ihrer Wahl zur offiziellen Wirtschaftsbund-Chefin ihre fünf Stellvertreter im Vorstand. Eine Wirtschaftsbund-Sprecherin bestätigte der APA den Umbau im Vorstand, der neben Schultz nur noch zwei statt fünf Stellvertreter vorsieht - eine davon soll ÖVP-Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl werden.

Bericht: Mehr Schiffe passieren Straße von Hormuz

Teheran/Paris - Die Zahl der Schiffspassagen durch die Straße von Hormuz hat zuletzt zugenommen. Nach einem Bericht der Datenfirma Windward sind am Mittwoch 16 Frachter durch die weitgehend blockierte Meerenge gefahren, am Vortag seien es elf Schiffe gewesen. Die Zahl der Durchfahrten sei drei Tage infolge gestiegen. Sie beträgt aber noch immer nur einen Bruchteil des Verkehrs vor Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar. Auch ein französisches Containerschiff soll die Straße passiert haben.

Lebensmittelpreise steigen weltweit infolge des Iran-Krieges

Rom - Die weltweiten Lebensmittelpreise sind im März auf den höchsten Stand seit vergangenem September geklettert. Grund dafür seien die durch den Iran-Krieg gestiegenen Energiekosten, teilte die UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO am Freitag mit. Sollten die Kämpfe andauern, könnten die Preise weiter anziehen. Bisher seien die Preiserhöhungen durch ein reichliches Getreideangebot abgefedert worden, erklärte FAO-Chefökonom Maximo Torero.

Iran: US-Jet abgeschossen - Brand in Raffinerie in Kuwait

Teheran/Tel Aviv - Die iranischen Revolutionsgarden haben nach Militärangaben zum zweiten Mal seit Beginn des Krieges vor fast fünf Wochen ein US-Kampfflugzeug abgeschossen. Der F-35-Jet sei in der Mitte des Landes zu Boden gegangen, teilte das Hauptquartier der iranischen Streitkräfte mit. Unterdessen ist Israel am Freitag erneut mit Raketen beschossen worden. Teheran soll dabei Streumunition eingesetzt haben. In Kuwait wurden eine Raffinerie sowie eine Entsalzungsanlage von Drohnen getroffen.

Weiterer Angeklagter im Prozess um Swift-Attentat

Wiener Neustadt/Wien - Der bevorstehende Prozess um einen mutmaßlich verhinderten Terror-Anschlag auf das Taylor Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion, der ab 28. April in Wiener Neustadt verhandelt wird, wird mit einem zweiten Angeklagten über die Bühne gehen. In die Verhandlung gegen Beran A. (21), der laut Anklage am 9. August 2024 das Attentat im Happel-Stadion verüben wollte, wird Arda K. (21) miteinbezogen. Arda K. soll gemeinsam mit Beran A. Teil einer IS-Terror-Zelle gewesen sein.

Kiew: Russland greift mit hunderten Drohnen und Raketen an

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die Ukraine am helllichten Tage mit hunderten Drohnen und Raketen angegriffen. "Fast 500 Drohnen und Marschflugkörper haben die Ukraine angegriffen", schrieb der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha am Freitag im Onlinedienst X. "Das terroristische Russland schlägt bewusst am helllichten Tag zu - um möglichst viele zivile Opfer zu treffen und möglichst großen Schaden anzurichten", fügte der Minister hinzu.

14-Jähriger bei Home Invasion im Weinviertel misshandelt

Großebersdorf/Wien - Ein 14-Jähriger ist bei einer Home Invasion Donnerstagfrüh in Großebersdorf (Bezirk Mistelbach) von einem Trio misshandelt und bedroht worden. Die Kriminellen flüchteten mit Bargeld, Uhren und Schmuck. Im Zuge einer Fahndung wurden ein 17-jähriger Staatenloser und zwei Syrer im Alter von 18 und 19 Jahren festgenommen. Sie waren geständig und wurden in Wiener Justizanstalten gebracht. Das Opfer wurde leicht verletzt und erlitt laut Aussendung von Freitag einen Schock.

Staatsschutz-Ermittlungen zu Angriff mit Pyrotechnik in ICE

Siegburg - Nach einem Angriff eines 20-Jährigen mit Pyrotechnik in einem ICE-Zug auf dem Weg von Aachen nach Frankfurt am Main hat der Staatsschutz der Bonner Polizei die Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Dies teilte eine Polizeisprecherin am Freitag mit. Der Staatsschutz übernimmt vor allem bei politisch motivierten Straftaten. Geführt werden die Ermittlungen von der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf. Mindestens zwölf Menschen wurden bei dem Angriff leicht verletzt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red