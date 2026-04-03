Schumann kündigt nach Kritik Maßnahmenpaket zu Gutachten an

Wien - Nach der breiten Kritik an der Begutachtungspraxis der Pensionsversicherungsanstalt (PVA), des Sozialministeriumservice (SMS) sowie bei Gerichtssachverständigen kündigt Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) nun Maßnahmen zur Verbesserung an. Geplant sind u.a. ein Verhaltenskodex für Gutachterinnen und Gutachter, weiters die ausdrückliche Ermöglichung der Mitnahme einer Vertrauensperson zu allen Begutachtungen, ein Beschwerdemanagement für PVA und SMS sowie ein Leitfaden.

WKÖ-Präsidentin Schultz baut ÖVP-Wirtschaftsbund-Vorstand um

Wien - Die neue Wirtschaftskammer-Präsidentin und geschäftsführende Präsidentin des ÖVP-Wirtschaftsbunds Martha Schultz entmachtet laut einem Bericht der "Krone" (online) noch vor ihrer Wahl zur offiziellen Wirtschaftsbund-Chefin ihre fünf Stellvertreter im Vorstand. Eine Wirtschaftsbund-Sprecherin bestätigte der APA den Umbau im Vorstand, der neben Schultz nur noch zwei statt fünf Stellvertreter vorsieht - eine davon soll ÖVP-Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl werden.

Kiew: Russland greift mit hunderten Drohnen und Raketen an

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die Ukraine am Freitag am helllichten Tage mit massiven Luftangriffen überzogen und dabei mindestens sechs Menschen getötet. "Hunderte Shahed-Kampfdrohnen und Dutzende Raketen gegen unsere Städte und Gemeinden", schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj in sozialen Netzwerken nach einem Telefonat mit Papst Leo XIV. Selenskyj erklärte, so sehe die russische Antwort auf sein Angebot zu einer Waffenruhe über Ostern aus.

Iran: US-Jet abgeschossen - Geschosse auf Israel und Golf

Teheran/Tel Aviv - Die iranischen Revolutionsgarden haben nach Militärangaben zum zweiten Mal seit Beginn des Krieges vor fast fünf Wochen ein US-Kampfflugzeug abgeschossen. Der F-35-Jet sei in der Mitte des Landes zu Boden gegangen, teilten die iranischen Streitkräfte mit. Eine US-Bestätigung stand noch aus. Unterdessen ist Israel am Freitag erneut mit Raketen beschossen worden. Teheran soll dabei Streumunition eingesetzt haben. Die Angriffe auf arabische Länder gingen ebenfalls weiter.

Bericht: Mehr Schiffe passieren Straße von Hormuz

Teheran/Paris - Die Zahl der Schiffspassagen durch die Straße von Hormuz hat zuletzt zugenommen. Nach einem Bericht der Datenfirma Windward sind am Mittwoch 16 Frachter durch die weitgehend blockierte Meerenge gefahren, am Vortag seien es elf Schiffe gewesen. Die Zahl der Durchfahrten sei drei Tage infolge gestiegen. Sie beträgt aber noch immer nur einen Bruchteil des Verkehrs vor Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar. Auch ein französisches Containerschiff soll die Straße passiert haben.

Lebensmittelpreise steigen weltweit infolge des Iran-Krieges

Rom - Die weltweiten Lebensmittelpreise sind im März auf den höchsten Stand seit vergangenem September geklettert. Grund dafür seien die durch den Iran-Krieg gestiegenen Energiekosten, teilte die UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO am Freitag mit. Sollten die Kämpfe andauern, könnten die Preise weiter anziehen. Bisher seien die Preiserhöhungen durch ein reichliches Getreideangebot abgefedert worden, erklärte FAO-Chefökonom Maximo Torero.

Weiterer Angeklagter im Prozess um Swift-Attentat

Wiener Neustadt/Wien - Der bevorstehende Prozess um einen mutmaßlich verhinderten Terror-Anschlag auf das Taylor Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion, der ab 28. April in Wiener Neustadt verhandelt wird, wird mit einem zweiten Angeklagten über die Bühne gehen. In die Verhandlung gegen Beran A. (21), der laut Anklage am 9. August 2024 das Attentat im Happel-Stadion verüben wollte, wird Arda K. (21) miteinbezogen. Arda K. soll gemeinsam mit Beran A. Teil einer IS-Terror-Zelle gewesen sein.

14-Jähriger in London von Jugendlichen erschossen

London - Im Südosten Londons ist am helllichten Tag ein 14 Jahre alter Bursche erschossen worden. Die Polizei der britischen Hauptstadt nahm nach der Tat drei Verdächtige fest - zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren sowie einen 18-jährigen Mann. "Trotz der Bemühungen der Rettungskräfte wurde der Bub tragischerweise noch am Tatort für tot erklärt", teilte die Metropolitan Police am Freitag mit. Die Beamten hatten nach der Tat zunächst mitgeteilt, das Opfer sei erwachsen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red