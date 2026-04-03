Washington bestätigt Abschuss von US-Kampfjet im Iran

Teheran/Tel Aviv - Die US-Regierung hat am Freitag übereinstimmenden Medienberichten zufolge bestätigt, dass ein Kampfflugzeug über dem Iran abgeschossen worden ist. Das amerikanische Militär habe eine Rettungsaktion gestartet, um die Besatzung zu finden, bevor iranische Soldaten zu den Piloten gelangen, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf amerikanische und israelische Regierungskreise. Zuvor hatten Irans Streitkräfte den Abschluss eines Kampfjets vom Typ F-35 gemeldet.

Bericht: Mehr Schiffe passieren Straße von Hormuz

Teheran/Paris - Die Zahl der Schiffspassagen durch die Straße von Hormuz hat zuletzt zugenommen. Nach einem Bericht der Datenfirma Windward sind am Mittwoch 16 Frachter durch die weitgehend blockierte Meerenge gefahren, am Vortag seien es elf Schiffe gewesen. Die Zahl der Durchfahrten sei drei Tage infolge gestiegen. Sie beträgt aber noch immer nur einen Bruchteil des Verkehrs vor Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar. Auch ein französisches Containerschiff soll die Straße passiert haben.

Libanon: Drei UNIFIL-Soldaten bei Explosion verletzt

Beirut - Bei einer Explosion im Libanon sind laut UN-Mission UNIFIL drei ihrer Blauhelm-Soldaten verletzt und in ein Spital gebracht worden. "Heute Nachmittag hat eine Explosion in einer UN-Stellung drei Friedenssoldaten verletzt, zwei davon schwer", erklärte UNIFIL-Sprecherin Kandice Ardiel am Freitag. Die Explosionsursache ist bisher unklar. In der Vorwoche waren drei UNIFIL-Soldaten getötet worden. An der Libanon-Mission der UNO sind auch rund 170 Bundesheersoldaten beteiligt.

Überflug von US-Militärjets über Österreich

Wien - Obwohl Österreich den USA die Nutzung des Luftraums für Iran-Kriegseinsätze verweigert, gibt es dennoch Überflüge von US-Militärjets über Österreich. Das bestätigte das Bundesheer am Freitag nach entsprechenden Medienberichten gegenüber der APA. Für zwei US-Flugzeuge, die aus Großbritannien nach Kreta flogen, wurde in Abstimmung mit dem Außenministerium der Überflug genehmigt.

Schumann kündigt nach Kritik Maßnahmenpaket zu Gutachten an

Wien - Nach der breiten Kritik an der Begutachtungspraxis der Pensionsversicherungsanstalt (PVA), des Sozialministeriumservice (SMS) sowie bei Gerichtssachverständigen kündigt Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) nun Maßnahmen zur Verbesserung an. Geplant sind u.a. ein Verhaltenskodex für Gutachterinnen und Gutachter, weiters die ausdrückliche Ermöglichung der Mitnahme einer Vertrauensperson zu allen Begutachtungen, ein Beschwerdemanagement für PVA und SMS sowie ein Leitfaden.

WKÖ-Präsidentin Schultz baut ÖVP-Wirtschaftsbund-Vorstand um

Wien - Die neue Wirtschaftskammer-Präsidentin und geschäftsführende Präsidentin des ÖVP-Wirtschaftsbunds Martha Schultz entmachtet laut einem Bericht der "Krone" (online) noch vor ihrer Wahl zur offiziellen Wirtschaftsbund-Chefin ihre fünf Stellvertreter im Vorstand. Eine Wirtschaftsbund-Sprecherin bestätigte der APA den Umbau im Vorstand, der neben Schultz nur noch zwei statt fünf Stellvertreter vorsieht - eine davon soll ÖVP-Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl werden.

Kiew: Russland greift mit hunderten Drohnen und Raketen an

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die Ukraine am Freitag am helllichten Tage mit massiven Luftangriffen überzogen und dabei mindestens sechs Menschen getötet. "Hunderte Shahed-Kampfdrohnen und Dutzende Raketen gegen unsere Städte und Gemeinden", schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj in sozialen Netzwerken nach einem Telefonat mit Papst Leo XIV. Selenskyj erklärte, so sehe die russische Antwort auf sein Angebot zu einer Waffenruhe über Ostern aus.

Lawinenabgänge in Tirol forderten zwei Verletzte

Reutte/Neustift im Stubaital - Bei Lawinenabgängen in Tirol sind am Freitag zwei Personen verletzt worden. Im Bereich Kreuzkopf in den Ammergauer Alpen an der Grenze zwischen Tirol und Deutschland (Bezirk Reutte) wurde ein Wintersportler verletzt vom Hubschrauber geborgen und ins Krankenhaus geflogen, vier weitere Personen überstanden den Unfall unverletzt, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Bei dem Lawinenabgang dürfte niemand verschüttet worden sein. Im Stubaital wurde ebenfalls eine Person verletzt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red