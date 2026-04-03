Wohnungsmieter gesteht Tötung von Freund in Wien-Penzing

Wien - Ein 36-jähriger Wohnungsmieter in Wien-Penzing soll in seinem Appartement einen Mann umgebracht haben. Laut Polizeisprecherin Anna Gutt hatten Nachbarn am späten Donnerstagabend - gegen 22.00 Uhr - die Polizei alarmiert, weil sie starken Verwesungsgeruch in der Wohnung des 36-Jährigen wahrgenommen hatten. Die Berufsfeuerwehr öffnete die Eingangstür. Darin lag ein Toter in fortgeschrittenem Verwesungszustand. Die Polizisten hegten schnell den Verdacht eines gewaltsamen Todes.

Washington bestätigt Abschuss von US-Kampfjet im Iran

Teheran/Tel Aviv - Washington hat am Freitag den Abschuss eines US-Kampfflugzeug über dem Iran bestätigt. US-Medien berichteten zudem, dass eines der beiden Besatzungsmitglieder von US-Spezialkräften gerettet worden sei. Laut dem Portal "Axios", das sich auf israelische Beamtenkreise und eine zweite mit der Lage vertraute Quelle berief, dauerte die Suche nach dem zweiten Besatzungsmitglied an. Es wäre demnach der erste Verlust eines US-Kampfflugzeuges im Iran seit Kriegsbeginn am 28. Februar.

Bericht: Mehr Schiffe passieren Straße von Hormuz

Teheran/Paris - Die Zahl der Schiffspassagen durch die Straße von Hormuz hat zuletzt zugenommen. Nach einem Bericht der Datenfirma Windward sind am Mittwoch 16 Frachter durch die weitgehend blockierte Meerenge gefahren, am Vortag seien es elf Schiffe gewesen. Die Zahl der Durchfahrten sei drei Tage infolge gestiegen. Sie beträgt aber noch immer nur einen Bruchteil des Verkehrs vor Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar. Auch ein französisches Containerschiff soll die Straße passiert haben.

Libanon: Drei UNIFIL-Soldaten bei Explosion verletzt

Beirut - Bei einer Explosion im Libanon sind laut UN-Mission UNIFIL drei ihrer Blauhelm-Soldaten verletzt und in ein Spital gebracht worden. "Heute Nachmittag hat eine Explosion in einer UN-Stellung drei Friedenssoldaten verletzt, zwei davon schwer", erklärte UNIFIL-Sprecherin Kandice Ardiel am Freitag. Die Explosionsursache ist bisher unklar. In der Vorwoche waren drei UNIFIL-Soldaten getötet worden. An der Libanon-Mission der UNO sind auch rund 170 Bundesheersoldaten beteiligt.

Überflug von US-Militärjets über Österreich

Wien - Obwohl Österreich den USA die Nutzung des Luftraums für Iran-Kriegseinsätze verweigert, gibt es dennoch Überflüge von US-Militärjets über Österreich. Das bestätigte das Bundesheer am Freitag nach entsprechenden Medienberichten gegenüber der APA. Für zwei US-Flugzeuge, die aus Großbritannien nach Kreta flogen, wurde in Abstimmung mit dem Außenministerium der Überflug genehmigt.

Schumann kündigt nach Kritik Maßnahmenpaket zu Gutachten an

Wien - Nach der breiten Kritik an der Begutachtungspraxis der Pensionsversicherungsanstalt (PVA), des Sozialministeriumservice (SMS) sowie bei Gerichtssachverständigen kündigt Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) nun Maßnahmen zur Verbesserung an. Geplant sind u.a. ein Verhaltenskodex für Gutachterinnen und Gutachter, weiters die ausdrückliche Ermöglichung der Mitnahme einer Vertrauensperson zu allen Begutachtungen, ein Beschwerdemanagement für PVA und SMS sowie ein Leitfaden.

WKÖ-Präsidentin Schultz baut ÖVP-Wirtschaftsbund-Vorstand um

Wien - Die neue Wirtschaftskammer-Präsidentin und geschäftsführende Präsidentin des ÖVP-Wirtschaftsbunds Martha Schultz entmachtet laut einem Bericht der "Krone" (online) noch vor ihrer Wahl zur offiziellen Wirtschaftsbund-Chefin ihre fünf Stellvertreter im Vorstand. Eine Wirtschaftsbund-Sprecherin bestätigte der APA den Umbau im Vorstand, der neben Schultz nur noch zwei statt fünf Stellvertreter vorsieht - eine davon soll ÖVP-Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl werden.

20-Jähriger nach Anschlagsdrohung im ICE in U-Haft

Siegburg - Schock im abendlichen Reiseverkehr: In einem ICE in Nordrhein-Westfalen droht ein junger Mann laut Polizei mit einem Anschlag und zündet zwei Sprengkörper. Mindestens zwölf Menschen werden bei dem Vorfall am Donnerstag, kurz vor dem langen Osterwochenende, leicht verletzt. Das Motiv dafür ist laut Angaben der Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf am Tag danach noch unklar. Bei der Bewertung der Tat beziehen die Ermittler verschiedene Hintergründe mit ein.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red