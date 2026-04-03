Washington bestätigt Abschuss von US-Kampfjet im Iran

Teheran/Tel Aviv - Washington hat am Freitag den Abschuss eines US-Kampfflugzeug über dem Iran bestätigt. US-Medien berichteten zudem, dass eines der beiden Besatzungsmitglieder von US-Spezialkräften gerettet worden sei. Laut dem Portal "Axios", das sich auf israelische Beamtenkreise und eine zweite mit der Lage vertraute Quelle berief, dauerte die Suche nach dem zweiten Besatzungsmitglied an. Es wäre demnach der erste Verlust eines US-Kampfflugzeuges im Iran seit Kriegsbeginn am 28. Februar.

Teheran lehnt Gespräche mit Washington ab - Trump droht

Washington/Teheran - Fünf Wochen nach Start des Iran-Kriegs dauern die gegenseitigen Angriffe unvermindert an. Eine Verhandlungslösung ist trotz heftiger Drohungen von US-Präsident Donald Trump nicht in Sicht. Der Iran sollte sich auf einen Deal einlassen, bevor es zu spät sei und nichts mehr von dem Land übrig bleibe, drohte Trump am Freitag. Der Iran zeigte sich laut dem "Wall Street Journal" aber unter den gegebenen Bedingungen nicht zu einem Treffen mit US-Vertretern in Islamabad bereit.

Überflug von US-Militärjets über Österreich

Wien - Obwohl Österreich den USA die Nutzung des Luftraums für Iran-Kriegseinsätze verweigert, gibt es dennoch Überflüge von US-Militärjets über Österreich. Das bestätigte das Bundesheer am Freitag nach entsprechenden Medienberichten gegenüber der APA. Für zwei US-Flugzeuge, die aus Großbritannien nach Kreta flogen, wurde in Abstimmung mit dem Außenministerium der Überflug genehmigt.

WKÖ-Präsidentin Schultz baut ÖVP-Wirtschaftsbund-Vorstand um

Wien - Die neue Wirtschaftskammer-Präsidentin und geschäftsführende Präsidentin des ÖVP-Wirtschaftsbunds Martha Schultz entmachtet laut einem Bericht der "Krone" (online) noch vor ihrer Wahl zur offiziellen Wirtschaftsbund-Chefin ihre fünf Stellvertreter im Vorstand. Eine Wirtschaftsbund-Sprecherin bestätigte der APA den Umbau im Vorstand, der neben Schultz nur noch zwei statt fünf Stellvertreter vorsieht - eine davon soll ÖVP-Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl werden.

Wohnungsmieter gesteht Tötung von Freund in Wien-Penzing

Wien - Ein 36-jähriger Wohnungsmieter in Wien-Penzing soll in seinem Appartement einen Mann umgebracht haben. Laut Polizeisprecherin Anna Gutt hatten Nachbarn am späten Donnerstagabend - gegen 22.00 Uhr - die Polizei alarmiert, weil sie starken Verwesungsgeruch in der Wohnung des 36-Jährigen wahrgenommen hatten. Die Berufsfeuerwehr öffnete die Eingangstür. Darin lag ein Toter in fortgeschrittenem Verwesungszustand. Die Polizisten hegten schnell den Verdacht eines gewaltsamen Todes.

Kreuzweg am Kolosseum - Papst trug Kreuz selbst

Vatikanstadt - Bei der Karfreitagsprozession vor dem Kolosseum in Rom hat Papst Leo XIV. das Kreuz zur Erinnerung an den Leidensweg von Jesus Christus am Kolosseum selbst getragen. Damit kehrte das neue Oberhaupt der katholischen Kirche zu einer Tradition der Osterfeierlichkeiten zurück. Zu der stimmungsvollen Prozession am Karfreitag, mit der an die Leidensstationen Jesu erinnert wurde, versammelten sich Zehntausende Gläubige vor dem antiken Amphitheater. Viele trugen Kerzen in der Hand.

Kuba begann mit Freilassung von mehr als 2000 Gefangenen

Havanna - Kubas Regierung hat mit der vor Ostern angekündigten Freilassung von mehr als 2000 Häftlingen begonnen. Wie Reporter aus der Hauptstadt Havanna meldeten, verließen am Freitagnachmittag mehr als 20 Häftlinge mit Entlassungspapieren das Gefängnis La Lima im Osten der Stadt. Einige weinten und umarmten ihre wartenden Angehörigen. Die Regierung hatte am Vortag bekannt gegeben, dass insgesamt 2010 Häftlinge als "humanitäre" Geste in der Karwoche begnadigt werden sollten.

Autounfall in Portugal: Vierköpfige deutsche Familie starb

Lissabon/Berlin - Bei einem schweren Autounfall in Portugal ist eine vierköpfige deutsche Familie ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich am Freitag auf einer Schnellstraße nahe der südportugiesischen Gemeinde Alvalade do Sado, wie Polizeivertreter Miguel Mendes dem öffentlich-rechtlichen Sender RTP sagte. Unter den vier Todesopfern seien zwei Minderjährige. Er bestätigte zudem, dass es sich um vier Mitglieder einer Familie handelte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red