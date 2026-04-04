Fünf EU-Finanzminister fordern Übergewinnsteuer auf Sprit

EU-weit/Brüssel - Angesichts anhaltend hoher Spritpreise fordern die Finanzminister Österreichs und vier weiterer EU-Staaten die EU-Kommission zur Prüfung einer Übergewinnsteuer auf europäischer Ebene auf. In einem Brief wird auf ein ähnliches, befristetes Instrument im Jahr 2022 verwiesen. "Angesichts derzeitiger Marktverzerrungen und fiskalischer Zwänge sollte die Europäische Kommission rasch ein ähnliches EU-weites Abgabeninstrument entwickeln, das auf einer soliden Rechtsgrundlage beruht."

Spritpreise - Diesel bei 2,209 Euro, Benzin bei 1,788 Euro

Wien - Am gestrigen Freitag kostete ein Liter Diesel im Durchschnitt bundesweit 2,209 Euro, für ein Liter Superbenzin mussten 1,788 Euro bezahlt werden. Das ist ein Anstieg gegenüber dem Donnerstag, an dem 2,132 Euro für Diesel und 1,748 Euro für Benzin verlangt wurden. Dies geht aus den aktuellen Zahlen der Regulierungsbehörde E-Control hervor.

Mehrere Todesopfer nach russischer Angriffswelle auf Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei der russischen Angriffswelle am Karfreitag sind nach jüngsten ukrainischen Behördenangaben 14 Menschen getötet worden. Drei Menschen wurden demnach bei den Attacken am helllichten Tag in der nordukrainischen Region Sumy getötet, insgesamt zwei weitere in der Region Schytomyr im Nordwesten und Dnipropetrowsk im Zentrum der Ukraine, weitere acht in den frontnahen Gebieten Charkiw, Donezk, Cherson und Saporischschja. Ein Mensch kam in der Hauptstadtregion Kiew ums Leben.

Betrüger gab sich in Oberösterreich als Ziviltechniker aus

Linz - In Oberösterreich hat sich ein 57-jähriger Mann aus dem Bezirk Linz-Land mehrere Jahre lang als staatlich geprüfter und beeidigter Ziviltechniker ausgegeben. Er soll auf diesem Wege von einer Firma in Niederösterreich über 100 Aufträge für Befundungen und Zertifizierungen erschlichen haben, berichtet die Polizei. Für seine Leistungen verrechnete der Mann dem Unternehmen Honorarnoten in der Höhe eines niedrigen sechsstelligen Eurobetrags.

Israel und Hisbollah greifen sich weiter gegenseitig an

Jerusalem/Teheran - Die gegenseitigen Angriffe zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah dauern an. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA meldete am Samstag in der Früh einen israelischen Drohnenangriff im Südlibanon mit zwei Toten. Israels Armee äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu dem Bericht. Das libanesische Gesundheitsministerium meldete zudem elf Verletzte bei israelischen Luftangriffen im Süden des Landes in der Nacht.

Zehntel der Ozeane laut UNO nun unter Schutz

Nairobi - Beim weltweiten Schutz der Ozeane sieht das UNO-Umweltprogramm (UNEP) einen wichtigen Meilenstein erreicht: Mittlerweile seien zehn Prozent der Ozeane als geschützte Gebiete ausgewiesen, teilte die Organisation in Nairobi mit. Allerdings ist die Weltgemeinschaft damit noch weit entfernt von dem Ziel, bis zum Jahr 2030 insgesamt 30 Prozent der Ozeane unter Schutz zu stellen. Dafür fehle rein rechnerisch noch ein Gebiet etwa von der Größe des Indischen Ozeans, schreibt UNEP.

Spielende Kinder lösten kleinen Waldbrand in Steiermark aus

Leoben - Zwei zwölfjährige Buben haben Freitagnachmittag in Judendorf bei Leoben einen kleinflächigen Waldbrand ausgelöst. Eine aufmerksame Passantin entdeckte die Rauchentwicklung und dämmte die Flammen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte ein. Etwa 35 Helfer und Helferinnen von zwei Feuerwehren waren mit neun Fahrzeugen im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Rund 500 Quadratmeter Waldboden hatten gebrannt. Weitere Ermittlungen folgen noch, hieß es am Ostersamstag seitens der Polizei.

Gestrandeter Wal in Deutschland atmet noch

Wismar - Der vor der norddeutschen Stadt Wismar gestrandete Buckelwal lebt noch. Der Zustand des Tieres habe sich in der Nacht nicht verändert, teilte ein Sprecher des Umweltministeriums Mecklenburg-Vorpommern Samstagfrüh mit. Demnach kam es in der Nacht zu "keinen besonderen Vorkommnissen". Der geschwächte Wal liegt weiterhin vor der Insel Poel im flachen Wasser. Aktuellen Erkenntnissen zufolge atmet er noch. Am Mittwoch waren jegliche Rettungsversuche des Wals eingestellt worden.

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red