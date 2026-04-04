Ein Toter nach Lawinenabgang in den Schladminger Tauern

Tweng - Ein seit Freitag vermisster Skitourengeher ist am Samstag bei einem großen Sucheinsatz in den Schladminger Tauern im Salzburger Lungau nur noch tot in einer Lawine aufgefunden worden. Der 40-jährige Urlauber aus der Slowakei war auf der Plattenspitze (2.294 Meter) von einem Schneebrett mitgerissen worden. Dabei wurde der Mann rund 2,5 Meter tief verschüttet. Der Tourengeher hatte noch seinen Lawinen-Airbag gezogen, er führte aber kein Lawinenverschüttetensuchgerät mit sich.

Marterbauer drängt Brüssel zu Übergewinnsteuer auf Sprit

EU-weit/Brüssel - Österreichs SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer und vier seiner EU-Amtskollegen fordern angesichts hoher Spritpreise die EU-Kommission zur Prüfung einer Übergewinnsteuer auf europäischer Ebene auf. In einem Brief wird auf ein ähnliches, befristetes Instrument im Jahr 2022 verwiesen. Das Samstagvormittag vom Finanzministerium der APA übermittelte Schreiben wurde neben Marterbauer auch von dessen Amtskollegen aus Deutschland, Spanien, Portugal und Italien unterzeichnet.

E-Control: Spritpreise wieder gestiegen

Wien - Am gestrigen Freitag kostete ein Liter Diesel im Durchschnitt bundesweit 2,209 Euro, für einen Liter Superbenzin mussten 1,788 Euro bezahlt werden. Das ist ein Anstieg gegenüber dem Donnerstag, an dem 2,132 Euro für Diesel und 1,748 Euro für Benzin verlangt wurden. Dies geht aus den aktuellen Zahlen der Regulierungsbehörde E-Control hervor. Im Wirtschaftsministerium werden Tempolimits im Falle einer Verschärfung der Lage indes nicht kategorisch ausgeschlossen.

Holzleitner: Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen dringlich

Wien - Vor dem Hintergrund praktisch täglich bekanntwerdender Fälle häuslicher Gewalt sowie digitaler Gewaltformen wie Deepfakes bis hin zu Femiziden will Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) den Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen rasch zur Umsetzung bringen. Dabei liegt der Fokus auch auf aktuellen Entwicklungen wie sexualisierten Deepfakes, digitalem Hass und organisierter Online-Gewalt, die Frauen zunehmend betreffen.

Diskussion über eigene Personalagentur im Parlament

Wien - Im Parlament diskutiert man derzeit darüber, das Besuchermanagement mithilfe einer eigenen Agentur flexibler und günstiger zu gestalten. In diese könnten Personal und Budget - zehn bis zwölf Millionen Euro - ausgelagert werden, berichtete das Ö1-"Morgenjournal" am Samstag. Aktuell werden laut einem Sprecher zusätzlich zu den Planstellen zahlreiche Personen als Leiharbeitskräfte beschäftigt, schließlich erlebte das Parlament nach der Wiedereröffnung 2023 einen Besucherboom.

Erneuter Angriff nahe Irans Atomkraftwerk Bushehr

Teheran - Der Iran meldet einen weiteren Luftangriff in der Nähe des Atomkraftwerks Bushehr. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna schlug ein Geschoss nahe dem Grenzzaun ein. Als Folge der Explosion und herumfliegender Splitter sei ein Mitarbeiter getötet und ein Nebengebäude des Kraftwerks beschädigt worden. Nach Angaben der Agentur sind keine Schäden an den Hauptbereichen des Kraftwerks entstanden. Der Betrieb sei nicht beeinträchtigt.

Tote bei russischem Angriff auf Markt in Frontstadt

Kiew (Kyjiw) - Aus der ukrainischen Frontstadt Nikopol wird ein russischer Angriff mit zahlreichen Opfern gemeldet. Fünf Personen seien getötet und 19 weitere verletzt worden, teilte die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft mit. Die Drohnenattacke habe einem Markt gegolten. Nikopol liegt nur wenige Kilometer von russisch besetztem Gebiet am anderen Ufer des Flusses Dnipro entfernt. Bereits am Karfreitag hatte es nach einer russischen Angriffswelle Behördenangaben zufolge 14 Tote gegeben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red