Wettlauf Iran-USA bei Suche nach US-Kampfjet-Crewmitglied

Washington/Teheran - Der Iran und die USA liefern sich nach dem Abschuss eines US-Kampfjets durch die iranischen Streitkräfte einen Wettlauf bei der Suche nach einem vermissten Crewmitglied. Sie wurde am Samstag fortgesetzt, nachdem US-Spezialeinheiten laut US-Medien am Freitag ein Besatzungsmitglied gerettet hatten. Während der Iran sich über die USA mokierte, drohte US-Präsident Donald Trump Teheran mit der "Hölle", sollte es zu keiner Einigung auf eine Öffnung der Straße von Hormuz kommen.

Marterbauer drängt Brüssel zu Übergewinnsteuer auf Sprit

EU-weit/Brüssel - Österreichs SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer und vier seiner EU-Amtskollegen fordern angesichts hoher Spritpreise die EU-Kommission zur Prüfung einer Übergewinnsteuer auf europäischer Ebene auf. In einem Brief wird auf ein ähnliches, befristetes Instrument im Jahr 2022 verwiesen. Das Samstagvormittag vom Finanzministerium der APA übermittelte Schreiben wurde neben Marterbauer auch von dessen Amtskollegen aus Deutschland, Spanien, Portugal und Italien unterzeichnet.

E-Control: Spritpreise wieder gestiegen

Wien - Am gestrigen Freitag kostete ein Liter Diesel im Durchschnitt bundesweit 2,209 Euro, für einen Liter Superbenzin mussten 1,788 Euro bezahlt werden. Das ist ein Anstieg gegenüber dem Donnerstag, an dem 2,132 Euro für Diesel und 1,748 Euro für Benzin verlangt wurden. Dies geht aus den aktuellen Zahlen der Regulierungsbehörde E-Control hervor. Im Wirtschaftsministerium werden Tempolimits im Falle einer Verschärfung der Lage indes nicht kategorisch ausgeschlossen.

Ein Toter nach Lawinenabgang in den Schladminger Tauern

Tweng - Ein seit Freitag vermisster Skitourengeher ist am Samstag bei einem großen Sucheinsatz in den Schladminger Tauern im Salzburger Lungau nur noch tot in einer Lawine aufgefunden worden. Der 40-jährige Urlauber aus der Slowakei war auf der Plattenspitze (2.294 Meter) von einem Schneebrett mitgerissen worden. Dabei wurde der Mann rund 2,5 Meter tief verschüttet. Der Tourengeher hatte noch seinen Lawinen-Airbag gezogen, er führte aber kein Lawinenverschüttetensuchgerät mit sich.

Diskussion über eigene Personalagentur im Parlament

Wien - Im Parlament diskutiert man derzeit darüber, das Besuchermanagement mithilfe einer eigenen Agentur flexibler und günstiger zu gestalten. In diese könnten Personal und Budget - zehn bis zwölf Millionen Euro - ausgelagert werden, berichtete das Ö1-"Morgenjournal" am Samstag. Aktuell werden laut einem Sprecher zusätzlich zu den Planstellen zahlreiche Personen als Leiharbeitskräfte beschäftigt, schließlich erlebte das Parlament nach der Wiedereröffnung 2023 einen Besucherboom.

Selenskyj sprach mit Erdogan über Sicherheit und Gas

Istanbul - Bei einem Besuch in der Türkei hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit seinem Kollegen Recep Tayyip Erdogan unter anderem die Situation im Nahen Osten besprochen. "Wir haben neue Schritte bei der Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich vereinbart", teilte Selenskyj anschließend auf sozialen Netzwerken mit. Ohne konkretere Angaben schrieb der Staatschef von einer ukrainischen Unterstützung mit "Expertise, Technologie, Erfahrung".

Holzleitner: Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen dringlich

Wien - Vor dem Hintergrund praktisch täglich bekanntwerdender Fälle häuslicher Gewalt sowie digitaler Gewaltformen wie Deepfakes bis hin zu Femiziden will Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) den Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen rasch zur Umsetzung bringen. Dabei liegt der Fokus auch auf aktuellen Entwicklungen wie sexualisierten Deepfakes, digitalem Hass und organisierter Online-Gewalt, die Frauen zunehmend betreffen.

Mann randaliert vor Wohnung von Bekannter in Wien

Wien - Weil eine 30-jährige Frau in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus die Dating-Bekanntschaft nach drei Treffen mit einem 31-Jährigen beenden wollte, hat der Mann am Freitagabend zuerst vor und in ihrem Haus randaliert und die Aktionen vor einer Polizeiinspektion fortgesetzt. Laut Polizeisprecherin Anna Gutt tauchte der Mann gegen 19.30 Uhr unangekündigt bei der Wohnung der Frau im Bezirksteil Sechshaus auf. Sie weigerte sich, ihn hineinzulassen, und wählte den Polizeinotruf.

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red