Marterbauer drängt Brüssel zu Übergewinnsteuer auf Sprit

EU-weit/Brüssel - Österreichs SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer und vier seiner EU-Amtskollegen fordern angesichts hoher Spritpreise die EU-Kommission zur Prüfung einer Übergewinnsteuer auf europäischer Ebene auf. In einem Brief wird auf ein ähnliches, befristetes Instrument im Jahr 2022 verwiesen. Das Samstagvormittag vom Finanzministerium der APA übermittelte Schreiben wurde neben Marterbauer auch von dessen Amtskollegen aus Deutschland, Spanien, Portugal und Italien unterzeichnet.

E-Control: Spritpreise wieder gestiegen

Wien - Am gestrigen Freitag kostete ein Liter Diesel im Durchschnitt bundesweit 2,209 Euro, für einen Liter Superbenzin mussten 1,788 Euro bezahlt werden. Das ist ein Anstieg gegenüber dem Donnerstag, an dem 2,132 Euro für Diesel und 1,748 Euro für Benzin verlangt wurden. Dies geht aus den aktuellen Zahlen der Regulierungsbehörde E-Control hervor. Im Wirtschaftsministerium werden Tempolimits im Falle einer Verschärfung der Lage indes nicht kategorisch ausgeschlossen.

Wettlauf Iran-USA bei Suche nach US-Kampfjet-Crewmitglied

Washington/Teheran - Der Iran und die USA liefern sich nach dem Abschuss eines US-Kampfjets durch die iranischen Streitkräfte einen Wettlauf bei der Suche nach einem vermissten Crewmitglied. Sie wurde am Samstag fortgesetzt, nachdem US-Spezialeinheiten laut US-Medien am Freitag ein Besatzungsmitglied gerettet hatten. Während der Iran sich über die USA mokierte, drohte US-Präsident Donald Trump Teheran mit der "Hölle", sollte es zu keiner Einigung auf eine Öffnung der Straße von Hormuz kommen.

Israels Armee: Chemiewerk für Raketenbau im Iran attackiert

Jerusalem/Teheran - Die israelische Luftwaffe hat im Iran nach Armeeangaben einen Industriekomplex zur Herstellung von Chemikalien für die Waffenproduktion bombardiert. Es sei in Mahshahr im Südwesten ein Gelände mit einer von zwei zentralen Anlagen zur Herstellung von Materialien für Sprengstoffe, ballistische Raketen und andere Waffensysteme attackiert worden, teilte die Armee in der Nacht auf Sonntag mit.

Israel und Hisbollah greifen sich weiter gegenseitig an

Jerusalem/Teheran - Die gegenseitigen Angriffe zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah dauern an. Bei Kämpfen im Süden des Libanon wurde am Samstag laut israelischer Armee ein 21-jähriger Oberfeldwebel getötet. Damit sind seit Beginn der Bodenoffensive gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz Mitte März elf israelische Soldaten im Südlibanon getötet worden. In der Früh hatte die libanesische Nachrichtenagentur NNA einen israelischen Drohnenangriff im Südlibanon mit zwei Toten gemeldet.

Diskussion über eigene Personalagentur im Parlament

Wien - Im Parlament diskutiert man derzeit darüber, das Besuchermanagement mithilfe einer eigenen Agentur flexibler und günstiger zu gestalten. In diese könnten Personal und Budget - zehn bis zwölf Millionen Euro - ausgelagert werden, berichtete das Ö1-"Morgenjournal" am Samstag. Aktuell werden laut einem Sprecher zusätzlich zu den Planstellen zahlreiche Personen als Leiharbeitskräfte beschäftigt, schließlich erlebte das Parlament nach der Wiedereröffnung 2023 einen Besucherboom.

Bildungsressort startet Vorarbeit für Sonderpädagogik-Reform

Wien - Im Regierungsprogramm hat die Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS sich eine Stärkung der Inklusions- und Sonderpädagogik vorgenommen, nach Ostern sollen nun die Vorarbeiten starten. Bei einem Treffen mit Stakeholdern soll es u.a. um einen Rechtsanspruch von Jugendlichen mit Behinderung auf zusätzliche Schuljahre, Anpassungen bei der Lehrerausbildung, ein neues Konzept für den umstrittenen "Sonderpädagogischen Förderbedarf" und mehr Durchlässigkeit im Schulsystem gehen.

Frankreich: Tausende demonstrieren gegen Rassismus

Saint-Denis - In der Pariser Vorstadt Saint-Denis haben nach zahlreichen Beleidigungen gegen den neuen schwarzen Bürgermeister Bally Bagayoko Tausende Menschen gegen Rassismus demonstriert. Die Demonstrierenden versammelten sich am Samstag vor dem Rathaus von Saint-Denis und zeigten Plakate mit Slogans wie "Nein zum Hass, Nein zum Rassismus" oder "Wir wollen viele schwarze Bürgermeister gegen die braune Pest".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red