Trump: Im Iran vermisster US-Soldat gerettet

Washington/Teheran - Ein US-Waffenoffizier, dessen Kampfjet über dem Iran abgeschossen worden war, ist von US-Spezialkräften bei einem hochriskanten Kommandoeinsatz gerettet worden. "Wir haben ihn", schrieb US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social am Ostersonntag in Großbuchstaben. Der Soldat sei verletzt, befinde sich jetzt aber in Sicherheit. Es werde ihm gut gehen, schrieb Trump. Der Pilot der am Freitag abgeschossenen F-15E war bereits zuvor gerettet worden.

Israels Armee: Chemiewerk für Raketenbau im Iran attackiert

Jerusalem/Teheran - Die israelische Luftwaffe hat im Iran nach Armeeangaben einen Industriekomplex zur Herstellung von Chemikalien für die Waffenproduktion bombardiert. Es sei in Mahshahr im Südwesten ein Gelände mit einer von zwei zentralen Anlagen zur Herstellung von Materialien für Sprengstoffe, ballistische Raketen und andere Waffensysteme attackiert worden, teilte die Armee in der Nacht auf Sonntag mit.

Erneut Tote nach israelischen Angriffen im Südlibanon

Beirut/Tel Aviv - Bei israelischen Luftangriffen hat es laut einem Medienbericht erneut Tote im Südlibanon gegeben. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA meldete am Ostersonntag in der Früh sechs Todesopfer in dem Ort Kfar Hatta. Den Angaben zufolge soll es sich dabei um eine vertriebene Familie gehandelt haben. Bei einem weiteren Luftangriff - ebenfalls im Südlibanon - seien am frühen Morgen mindestens drei Menschen getötet und weitere verletzt worden, berichtete die NNA weiters.

Motorradfahrer bei Unfall in Niederösterreich getötet

Rappottenstein - Ein 44-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag im Gemeindegebiet von Rappottenstein (Bezirk Zwettl) tödlich verunglückt. Der Biker kam auf der L7176 links von der Fahrbahn ab und prallte nach etwa 20 Metern gegen eine Felsformation. Ein nachkommender Autofahrer setzte die Rettungskette in Gang, der Notarzt konnte aber nur noch den Tod des 44-Jährigen feststellen.

Bildungsressort startet Vorarbeit für Sonderpädagogik-Reform

Wien - Im Regierungsprogramm hat die Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS sich eine Stärkung der Inklusions- und Sonderpädagogik vorgenommen, nach Ostern sollen nun die Vorarbeiten starten. Bei einem Treffen mit Stakeholdern soll es u.a. um einen Rechtsanspruch von Jugendlichen mit Behinderung auf zusätzliche Schuljahre, Anpassungen bei der Lehrerausbildung, ein neues Konzept für den umstrittenen "Sonderpädagogischen Förderbedarf" und mehr Durchlässigkeit im Schulsystem gehen.

Russische Ölpipeline bei Drohnenangriff beschädigt

St. Petersburg - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff nahe des russischen Ostseehafens Primorsk ist nach russischen Angaben eine Ölpipeline beschädigt worden. Die russische Luftabwehr habe 19 Drohnen in der westrussischen Region Leningrad abgeschossen, teilte deren Gouverneur Alexander Drosdenko am Sonntag im Onlinedienst Telegram mit. Trümmer einer Drohne beschädigten demnach "einen Abschnitt der Ölpipeline nahe des Hafens von Primorsk".

18-Jähriger in Leoben flüchtete mit Bike vor Polizei

Leoben - Ein 18-Jähriger ist am Samstag im obersteirischen Proleb in Leoben mit seinem Motorrad mitten durch eine Osterspeisensegnung vor der Polizei geflüchtet. Eine Streife hatte den jungen Mann auf der Brucker Straße bemerkt und wollte ihn anhalten und kontrollieren. Der Bursche raste aber davon und gefährdete dabei Personen - insbesondere jene, die in Proleb an der Segnung teilgenommen hatten. Die Polizei stellte den Burschen wenig später, hieß es am Ostersonntag.

Acht Personen aus Bergnot am Arlberg geborgen

Bregenz - Bei dichtem Nebel sind am Karsamstag am Arlberg acht Wintersportler aus Bergnot gerettet worden, darunter vier Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren. Zunächst geriet eine sechsköpfige Gruppe aus Großbritannien im Gemeindegebiet von Lech über den Pistenrand hinaus, wo sie älteren Skispuren folgte. Nachdem sie auf ein US-amerikanisches Ehepaar gestoßen waren, das ebenfalls die Orientierung verloren hatte, setzten die Skifahrer einen Notruf ab.

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red