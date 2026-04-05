Trump: Im Iran vermisster US-Soldat gerettet

Washington/Teheran - Ein US-Waffenoffizier, dessen Kampfjet über dem Iran abgeschossen worden war, ist von US-Spezialkräften bei einem hochriskanten Kommandoeinsatz gerettet worden. "Wir haben ihn", schrieb US-Präsident Donald Trump am Ostersonntag auf seiner Plattform Truth Social in Großbuchstaben. Der Soldat sei verletzt, befinde sich aber in Sicherheit. Teheran meldete indes die Abschüsse von jeweils zwei Flugzeugen und Hubschraubern der US-Armee, die an dem Rettungseinsatz beteiligt waren.

Zehn Tote bei israelischen Angriffen im Südlibanon gemeldet

Beirut/Tel Aviv - Bei israelischen Angriffen auf den Südlibanon sind nach örtlichen Angaben zehn Menschen ums Leben gekommen. Ein Angriff habe sich in Kfar Hatta relativ weit entfernt von der Grenze zu Israel ereignet, meldeten am Sonntag libanesische Zivilschutzkreise. Dabei seien sieben Mitglieder einer Familie gestorben. Bei einer weiteren Luftattacke - ebenfalls im Südlibanon - seien in der Früh mindestens drei Menschen getötet und weitere verletzt worden, so die Nachrichtenagentur NNA.

Papst erteilte Segen "Urbi et Orbi" - Aufruf zu Weltfrieden

Vatikanstadt - Am Ostersonntag hat Papst Leo XIV. auf dem Petersplatz in Rom den Segen "Urbi et Orbi" ("der Stadt und dem Erdkreis") erteilt. Für den US-Amerikaner ist es das erste Osterfest als Oberhaupt der katholischen Kirche. Zehntausende Gläubige verfolgten die Zeremonie bei strahlendem Sonnenschein. Leos Vorgänger, der argentinische Papst Franziskus, war am Ostermontag vergangenen Jahres im Alter von 88 Jahren gestorben.

Ukraine setzt russische Ölanlagen in Brand

St. Petersburg - Die Ukraine hat bei neuen Drohnenangriffen auf Anlagen der russischen Ölindustrie mehrere Objekte in Brand gesetzt. Im Gebiet Nischni Nowgorod berichtete Gouverneur Gleb Nikitin bei Telegram, es seien 30 ukrainische Drohnenschläge abgewehrt worden. Herabfallende Trümmer hätten Feuer in zwei Objekten des Ölkonzerns Lukoil ausgelöst. Es seien auch Wohnhäuser und ein Heizkraftwerk beschädigt worden. Demnach kam es auch zu Stromausfällen. Verletzte gebe es vorerst nicht.

Junge Urlauber in Schladming vom Zug erfasst und verletzt

Schladming - Zwei jugendliche Slowaken sind Sonntagfrüh in Schladming von einem Regionalzug erfasst und teils lebensgefährlich verletzt worden. Die Burschen waren gegen 6.30 Uhr offenbar am Heimweg in Richtung ihres Hotels, als sie von hinten von der Lok erfasst wurden. Einer der beiden erlitt eine lebensbedrohliche Kopfverletzung und wurde von der Crew des Hubschraubers C14 ins Krankenhaus nach Klagenfurt gebracht, der andere war laut Polizei ansprechbar und erlitt einen Schulterbruch.

Motorradfahrer bei Unfall in Niederösterreich getötet

Rappottenstein - Ein 44-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag im Gemeindegebiet von Rappottenstein (Bezirk Zwettl) tödlich verunglückt. Der Biker kam auf der L7176 links von der Fahrbahn ab und prallte nach etwa 20 Metern gegen eine Felsformation. Ein nachkommender Autofahrer setzte die Rettungskette in Gang, der Notarzt konnte aber nur noch den Tod des 44-Jährigen feststellen.

Vier Tote bei israelischem Beschuss im Gazastreifen

Gaza - Bei einem israelischen Luftangriff im nördlichen Gazastreifen sind der örtlichen Gesundheitsbehörde zufolge vier Palästinenser ums Leben gekommen. Sanitäter berichteten am Sonntag, der Luftangriff habe eine Gruppe von Menschen in Gaza-Stadt getroffen, wobei vier Menschen getötet und weitere verletzt wurden. Dies ist der jüngste Gewaltausbruch, der den brüchigen Waffenstillstand überschattet, während Vermittler erneut versuchen, das Abkommen zu festigen.

18-Jähriger in Leoben flüchtete mit Bike vor Polizei

Leoben - Ein 18-Jähriger ist am Samstag im obersteirischen Proleb in Leoben mit seinem Motorrad mitten durch eine Osterspeisensegnung vor der Polizei geflüchtet. Eine Streife hatte den jungen Mann auf der Brucker Straße bemerkt und wollte ihn anhalten und kontrollieren. Der Bursche raste aber davon und gefährdete dabei Personen - insbesondere jene, die in Proleb an der Segnung teilgenommen hatten. Die Polizei stellte den Burschen wenig später, hieß es am Ostersonntag.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red