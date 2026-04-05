Trump: "Öffnet die Meerenge, ihr verrückten Bastarde"

Washington/Teheran - US-Präsident Donald Trump droht dem Iran in scharfem Ton mit verstärkten Angriffen auf Kraftwerke und Brücken. "Öffnet die verdammte Meerenge, ihr verrückten Bastarde, oder ihr werdet in der Hölle landen", erklärte er auf seiner Plattform Truth Social mit Blick auf die Straße von Hormuz und unter Verweis auf ein von ihm gestelltes Ultimatum an den Iran. "Dienstag wird der Tag der Kraftwerke und der Tag der Brücken, alles in einem. Das wird ein unvergessliches Erlebnis!"

Zehn Tote bei israelischen Angriffen im Südlibanon gemeldet

Beirut/Tel Aviv - Bei israelischen Angriffen auf den Libanon sind nach örtlichen Angaben 15 Menschen ums Leben gekommen. Ein Angriff ereignete sich in Kfar Hatta, meldeten am Sonntag libanesische Zivilschutzkreise. Dabei starben sieben Mitglieder einer Familie. Bei weiteren Luftattacken - ebenfalls im Süden - seien mindestens vier Menschen getötet worden. Zudem sei ein libanesischer Soldat einem Angriff zum Opfer gefallen. In Beirut gab es laut Gesundheitsministerium vier Tote.

OMV-Beteiligung Borouge in Emiraten in Brand geschossen

Jerusalem/Teheran - In den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) sind nach einem iranischen Angriff auf eine petrochemischen Anlage des Kunststoffherstellers Borouge mehrere Brände ausgebrochen. Das teilte das Medienbüro der Hauptstadt Abu Dhabi am Sonntag mit. Dies hat auch einen Österreich-Aspekt: Am 31. März hatten die heimische, teilstaatliche OMV und der Energiekonzern ADNOC aus Abu Dhabi die Fusion ihrer Chemiesparten zur neuen Borouge International mit Sitz in Wien abgeschlossen.

Papst erteilte Segen "Urbi et Orbi" - Aufruf zu Weltfrieden

Vatikanstadt - Am Ostersonntag hat Papst Leo XIV. auf dem Petersplatz in Rom den Segen "Urbi et Orbi" ("der Stadt und dem Erdkreis") erteilt. Für den US-Amerikaner ist es das erste Osterfest als Oberhaupt der katholischen Kirche. Zehntausende Gläubige verfolgten die Zeremonie bei strahlendem Sonnenschein. Leos Vorgänger, der argentinische Papst Franziskus, war am Ostermontag vergangenen Jahres im Alter von 88 Jahren gestorben.

Appelle für Frieden und Solidarität am Ostersonntag

Wien - Die österreichischen Bischöfe haben bei Predigten am Ostersonntag für Frieden plädiert. Schließlich findet der Festtag der Auferstehung in einer Zeit multipler Kriege, etwa in der Ukraine oder im Nahen Osten, statt. So verwies der Innsbrucker Bischof Hermann Glettler laut Kathpress auf Jesus: "Er hat nicht mit Gewalt, mit Drohnen und Raketen einen Deal erzwungen, sondern sich selbst, sein Leben gegeben." Auch wünschen sich die Geistlichen Solidarität statt Verrohung.

Selenskyj zum Austausch von Kriegserfahrungen in Syrien

Damaskus - Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat nach Gesprächen in der Türkei nun in Damaskus den syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Sharaa getroffen. "Es gibt ein großes Interesse, die Erfahrungen im militärischen und Sicherheitsbereich auszutauschen", sagte Selenskyj, der von einer großen ukrainischen Delegation begleitet wurde. Beide Seiten hätten vereinbart, für die Entwicklung ihrer Gesellschaften zusammenzuarbeiten, sagte der Ukrainer.

Baum umgestürzt - drei Tote in Norddeutschland

Flensburg - Drei Menschen sind am Ostersonntag in einem Waldstück südöstlich von Flensburg im deutschen Bundesland Schleswig-Holsteins durch einen umstürzenden Baum getötet worden, darunter eine Mutter und ihr Baby. Sie gehörten zu einer Gruppe, die Ostereier suchte. Gegen 11.00 Uhr stürzte ein etwa 30 Meter hoher Baum in der Gemeinde Mittelangeln bei starken Windböen auf die Gruppe, wie die Polizei berichtete. Vier Menschen wurden unter dem Baum eingeklemmt.

E-Zigarette löst auf Flug in 3.000 Metern Höhe Brand aus

London/Porto - Eine E-Zigarette im Handgepäck hat auf einem Flug von London-Gatwick nach Porto beinahe einen Zwischenfall mit schwerwiegenden Folgen ausgelöst. Das Gerät sei kurz nach dem Start der Maschine der portugiesischen Fluggesellschaft TAP in Brand geraten, teilte die zuständige Behörde GPIAAF in Lissabon mit. Als Rauch aus dem Gepäckfach drang, kehrte das Flugzeug sofort um und landete 14 Minuten nach dem Abheben wieder sicher in Gatwick.

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red