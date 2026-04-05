Trump verlängert Ultimatum für den Iran wohl bis Dienstag

Washington/Teheran - US-Präsident Donald Trump hat sein dem Iran gesetztes Ultimatum zur Öffnung der Straße von Hormuz mutmaßlich um einen Tag verlängert. In seinem Onlinedienst Truth Social veröffentlichte Trump am Sonntag den schlichten Hinweis "Dienstag, 20.00 Uhr" (Ortszeit, Mittwoch 2.00 Uhr MESZ). Zuvor hatte Trump Teheran Montag als Frist genannt, bis zu der eine Einigung erzielt werden müsse. Andernfalls drohe eine massive Zerstörungswelle von Kraftwerken und Brücken im Iran.

Zehn Tote bei israelischen Angriffen im Südlibanon gemeldet

Beirut/Tel Aviv - Bei israelischen Angriffen auf den Libanon sind nach örtlichen Angaben 15 Menschen ums Leben gekommen. Ein Angriff ereignete sich in Kfar Hatta, meldeten am Sonntag libanesische Zivilschutzkreise. Dabei starben sieben Mitglieder einer Familie. Bei weiteren Luftattacken - ebenfalls im Süden - seien mindestens vier Menschen getötet worden. Zudem sei ein libanesischer Soldat einem Angriff zum Opfer gefallen. In Beirut gab es laut Gesundheitsministerium vier Tote.

OMV-Beteiligung Borouge in Emiraten in Brand geschossen

Jerusalem/Teheran - In den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) sind nach einem iranischen Angriff auf eine petrochemischen Anlage des Kunststoffherstellers Borouge mehrere Brände ausgebrochen. Das teilte das Medienbüro der Hauptstadt Abu Dhabi am Sonntag mit. Dies hat auch einen Österreich-Aspekt: Am 31. März hatten die heimische, teilstaatliche OMV und der Energiekonzern ADNOC aus Abu Dhabi die Fusion ihrer Chemiesparten zur neuen Borouge International mit Sitz in Wien abgeschlossen.

Papst erteilte Segen "Urbi et Orbi" - Aufruf zu Weltfrieden

Vatikanstadt - Am Ostersonntag hat Papst Leo XIV. auf dem Petersplatz in Rom den Segen "Urbi et Orbi" ("der Stadt und dem Erdkreis") erteilt. Für den US-Amerikaner ist es das erste Osterfest als Oberhaupt der katholischen Kirche. Zehntausende Gläubige verfolgten die Zeremonie bei strahlendem Sonnenschein. Leos Vorgänger, der argentinische Papst Franziskus, war am Ostermontag vergangenen Jahres im Alter von 88 Jahren gestorben.

Kiew baut Zusammenarbeit mit Syrien in Sicherheitsfragen aus

Damaskus - Die Ukraine hat nach eigenen Angaben mit Syrien eine engere Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen vereinbart. Angesichts des Iran-Krieges wolle die Ukraine ihre militärische Expertise in der Region einbringen, schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag nach einem Treffen mit seinem syrischen Amtskollegen Ahmed al-Sharaa in Damaskus auf Telegram. Es gebe ein großes Interesse am Austausch von militärischen Erfahrungen.

Gestrandeter Buckelwal: Rettung per Katamaran wird geprüft

Wismar - Der viel zu geringe Salzgehalt in der Ostsee setzt dem vor der Insel Poel bei Wismar gestrandeten Buckelwal erheblich zu. Dieser liege rund ein Drittel unter dem, was Wale in der Nordsee oder dem Atlantik gewohnt seien, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus am Ostersonntag nach einem weiteren Besuch bei dem Meeressäuger. Nun werde aber ein erneuter Rettungsversuch des gestrandeten Buckelwals mit Hilfe eines Katamarans in Erwägung gezogen.

Baum umgestürzt - drei Tote in Norddeutschland

Flensburg - Drei Menschen sind am Ostersonntag in einem Waldstück südöstlich von Flensburg im deutschen Bundesland Schleswig-Holsteins durch einen umstürzenden Baum getötet worden, darunter eine Mutter und ihr Baby. Sie gehörten zu einer Gruppe, die Ostereier suchte. Gegen 11.00 Uhr stürzte ein etwa 30 Meter hoher Baum in der Gemeinde Mittelangeln bei starken Windböen auf die Gruppe, wie die Polizei berichtete. Vier Menschen wurden unter dem Baum eingeklemmt.

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red