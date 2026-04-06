"Ihr Mistkerle" - Trump und Teheran drohen einander

Teheran/Washington - Der Iran hat auf das jüngste Ultimatum von US-Präsident Donald Trump zur Öffnung der Straße von Hormuz mit eigenen Drohungen reagiert. Sollten die USA und Israel ihre Angriffe eskalieren, könnten für den globalen Energiemarkt wichtige Schifffahrtswege jenseits der Straße von Hormuz gefährdet sein, warnte Ali-Akbar Velayati, außenpolitischer Berater des obersten Führers des Irans, laut dem regierungstreuen iranischen Sender Press TV am Montag.

Große Sorgen in Österreich und Deutschland wegen Iran-Kriegs

Wien/Berlin - Fast 90 Prozent der Bevölkerung in Österreich und Deutschland sind besorgt über die Entwicklungen im Iran und der Region. Das zeigt eine Umfrage von TQA Research & Consulting. Die militärischen Angriffe gegen den Iran finden die Befragten tendenziell nicht gerechtfertigt, ebenso glaubt die Mehrheit nicht an eine langfristige Lösung durch Militärschläge. Besorgt zeigen sich die Befragten über die steigenden Energiepreise.

Mindestens 15 Tote bei israelischen Angriffen im Libanon

Beirut - Bei israelischen Angriffen im Libanon sind libanesischen Angaben zufolge am Wochenende bisher mindestens 15 Menschen getötet worden. Ein Luftangriff habe das südliche Beiruter Viertel Jnah getroffen, dabei seien fünf Menschen getötet und 52 weitere verletzt worden, so das Gesundheitsministerium am Sonntag. Zehn weitere Menschen starben östlich von Beirut sowie im Südlibanon. Israels Armeechef Ejal Samir sprach von Angriffen auf die vom Iran unterstützte Hisbollah.

"Artemis 2"-Astronauten erreichen Einflusssphäre des Mondes

Washington - Für die Artemis-Astronauten hat am Montag die letzte Etappe vor ihrer Umrundung des Mondes begonnen. Die Astronauten seien am Montag um 06.42 Uhr MESZ in den "Mond-Einflussbereich" eingetreten, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Damit wirkt sich die Anziehungskraft des Mondes nun stärker auf die Orion-Raumkapsel aus als die der Erde. Für das Manöver sind sechs Stunden vorgesehen. Die Raumkapsel soll dabei den Mond umrunden, aber nicht auf ihm landen.

Siebenjährige in Tirol von Auto erfasst und verletzt

Trins - Eine Siebenjährige ist am Sonntag im Gemeindegebiet von Trins (Bezirk Innsbruck-Land) von einem Auto erfasst und verletzt worden. Laut Polizei lief das Kind unvermittelt aus einer Hauszufahrt auf die Straße, um die Fahrbahn zu überqueren. Dabei prallte der Wagen mit dem Seitenspiegel der Beifahrerseite gegen den Kopf der Siebenjährigen, die stürzte. Das Mädchen wurde nach der Erstversorgung zur weiteren medizinischen Abklärung in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

An deutscher Ostseeküste gestrandeter Buckelwal atmet weiter

Wismar - Der Zustand des vor der Insel Poel bei Wismar im ostdeutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern gestrandeten Buckelwals war am frühen Ostermontag weiter unverändert. Wie das deutsche Umweltministerium mitteilte, atmet der Wal noch immer regelmäßig alle zwei bis vier Minuten. Die Polizei sei in der Nacht vor Ort gewesen, um den Wal zu beobachten. Am Sonntag hatte es geheißen, es werde ein erneuter Rettungsversuch mit Hilfe eines Katamarans in Erwägung gezogen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red