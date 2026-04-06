Iran lehnt US-Forderungen ab und übermittelt Vorschläge

Teheran/Washington - Der Iran hat eine Antwort auf die US-Forderungen für ein Kriegsende übermittelt. Teheran habe seine "Forderungen und Ansprüche" ausgearbeitet und diese den Vermittlern mitgeteilt, sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai laut staatlicher Nachrichtenagentur Irna. Die US-Forderungen bezeichnete Baghai demnach als "überzogen und inakzeptabel". Verhandlungen seien mit Ultimaten und Drohungen unvereinbar. Der Sprecher bezog sich auf einen 15-Punkte-Plan der USA für ein Kriegsende.

Außenministerin Meinl-Reisinger reist nach Saudi-Arabien

Wien/Riad - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) bricht am Montag zu einer zweitägigen Reise nach Saudi-Arabien auf. Geplant seien Treffen mit dem saudi-arabischen Außenminister, Faisal bin Farhan Al Saud, dem Generalsekretär des Golfkooperationsrats Jassim Mohammed Al-Budaiwi und Wirtschaftsminister Faisal F. Alibrahim, teilte das Außenministerium der APA mit. "Unser Ziel ist klar: Dieser Krieg muss so rasch wie möglich beendet werden", betonte Meinl-Reisinger.

Spritpreis - Diesel bei 2,147 Euro, Benzin bei 1,752 Euro

Wien - Am gestrigen Ostersonntag kostete ein Liter Diesel im Durchschnitt bundesweit 2,147 Euro, für einen Liter Superbenzin mussten 1,752 Euro bezahlt werden. Das ist ein leichter Rückgang gegenüber Samstag, an dem 2,172 Euro für Diesel und 1,765 Euro für Benzin verlangt wurden. Dies geht aus den aktuellen Zahlen der Regulierungsbehörde E-Control hervor.

Femizid in NÖ - 47-Jähriger soll Ehefrau getötet haben

Sooß - Eine 38-Jährige ist im niederösterreichischen Sooß (Bezirk Baden) am Sonntagabend gewaltsam zu Tode gekommen. Tatverdächtig ist ihr 47-jähriger Ehemann, vom dem die Frau getrennt lebte. Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt bestätigte der APA am Montag einen entsprechenden Bericht von krone.at. Die Tote wurde mit Stich- und Schussverletzungen im Garten eines Wohnhauses aufgefunden, der 47-Jährige befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Karner will Fußfessel auch für islamistische Gefährder

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) unterstützt die Einführung einer Fußfessel für Hochrisiko-Gefährder gegen Frauen. Gleichzeitig will er aber dieselbe Maßnahme für islamistische Gefährder umgesetzt sehen, wie er im APA-Interview erläutert. Dies solle in einem beschlossen werden. Hier sei man in der Regierung in "sehr guten Gesprächen". Bezüglich des Familiennachzugs im Asylwesen deutete Karner für den Beginn eine sehr niedrige Quote an.

An deutscher Ostseeküste gestrandeter Buckelwal atmet weiter

Wismar - Der Zustand des vor der Insel Poel bei Wismar im ostdeutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern gestrandeten Buckelwals war am Ostermontag weiter unverändert. Wie das Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern mitteilte, atmet der Wal noch immer regelmäßig alle zwei bis vier Minuten. Die Polizei sei in der Nacht vor Ort gewesen, um den Wal zu beobachten. Überlegungen zu einem Bergeversuch wurden am Montag verworfen.

Mindestens 15 Tote bei israelischen Angriffen im Libanon

Beirut - Bei israelischen Angriffen im Libanon sind libanesischen Angaben zufolge am Wochenende bisher mindestens 15 Menschen getötet worden. Ein Luftangriff habe das südliche Beiruter Viertel Jnah getroffen, dabei seien fünf Menschen getötet und 52 weitere verletzt worden, so das Gesundheitsministerium am Sonntag. Zehn weitere Menschen starben östlich von Beirut sowie im Südlibanon. Israels Armeechef Ejal Samir sprach von Angriffen auf die vom Iran unterstützte Hisbollah.

Justizministerium erteilte 28 Weisungen

Wien - Das Justizministerium hat in den 2024 abgeschlossenen Verfahren 28 Weisungen erteilt. Das geht aus dem Weisungsbericht hervor, der vergangene Woche dem Parlament übermittelt wurde. Der Bericht umfasst 28 Weisungen zwischen 2014 und 2024, deren zugrunde liegendes Verfahren im Jahr 2024 abgeschlossen wurde. Das sind mehr Weisungen als im Weisungsbericht des Vorjahrs, im mehrjährigen Vergleich ist die Zahl der Weisungen aber rückläufig.

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red