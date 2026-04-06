Iran weist Waffenruhe-Vorschlag zurück

Teheran/Washington - Die iranische Führung hat einen Vorschlag für eine Waffenruhe im Iran-Krieg zurückgewiesen. "Der Iran hat Pakistan seine Antwort auf den amerikanischen Vorschlag für eine Beendigung des Krieges übermittelt", berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA am Montag. Der Iran habe dabei den Vorschlag einer Waffenruhe zurückgewiesen und fordere ein "endgültiges Ende des Konflikts". Im Gegenzug pochte US-Präsident Donald Trump auf die von ihm bis Dienstagabend gesetzte Frist.

Trump nennt Iraner "Tiere"

Washington - Kurz vor einer Pressekonferenz mit Armeevertretern hat sich US-Präsident Donald Trump respektlos über den Iran geäußert. Auf die Frage, warum ein Angriff auf die Infrastruktur des Landes kein Kriegsverbrechen sein soll, sagte Trump, weil sie "Tiere" seien. Er behauptete auch, die USA hätten einen Regimewechsel im Iran hin zu einer moderateren Führung im Land erreicht. Beobachter verwiesen allerdings darauf, dass nun mit den Revolutionsgarden radikale Kräfte mehr Macht hätten.

Karner will Fußfessel auch für islamistische Gefährder

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) unterstützt die Einführung einer Fußfessel für Hochrisiko-Gefährder gegen Frauen. Gleichzeitig will er aber dieselbe Maßnahme für islamistische Gefährder umgesetzt sehen, wie er im APA-Interview erläutert. Dies solle in einem beschlossen werden. Hier sei man in der Regierung in "sehr guten Gesprächen". Bezüglich des Familiennachzugs im Asylwesen deutete Karner für den Beginn eine sehr niedrige Quote an.

Femizid in NÖ - 47-Jähriger soll Ehefrau getötet haben

Sooß - Eine 38-Jährige ist im niederösterreichischen Sooß (Bezirk Baden) am Sonntagabend gewaltsam zu Tode gekommen. Tatverdächtig ist ihr 47-jähriger Ehemann, vom dem die Frau getrennt lebte. Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt bestätigte der APA am Montag einen entsprechenden Bericht von krone.at. Die Tote wurde mit Stich- und Schussverletzungen im Garten eines Wohnhauses aufgefunden, der 47-Jährige befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Klinik: Elf Tote bei neuer Gewalt im Gazastreifen

Tel Aviv/Gaza - Bei Gefechten und einem israelischen Drohnenangriff im Gazastreifen sind nach Krankenhausangaben mindestens elf Palästinenser getötet worden. Den Angaben zufolge wurden bei dem Vorfall in dem Flüchtlingsviertel Al-Maghasi im zentralen Abschnitt des Gazastreifens weitere Menschen verletzt. Die Verletzten und die Todesopfer seien in die Al-Aksa-Klinik in der Stadt Deir al-Balah gebracht worden.

Lagerhaft für Ex-Gouverneur der russischen Region Kursk

Kursk - Der frühere Gouverneur der westrussischen Region Kursk, Alexej Smirnow, ist in einem Korruptionsverfahren rund um den Bau minderwertiger Verteidigungsanlagen an der Grenze zur Ukraine von einem Gericht zu 14 Jahren Straflager verurteilt worden. Das Gericht in Kursk verhängte außerdem eine Geldstrafe von 400 Millionen Rubel (rund 4,3 Millionen Euro) und ein Berufsverbot für die Dauer von zehn Jahren. Der 52 Jahre alte Beamte hatte seine Schuld vor Gericht eingeräumt.

Südkorea bedauert Drohnenflüge - Nordkorea reagiert erfreut

Pjöngjang/Seoul - Nachdem Südkoreas Präsident Lee Jae Myung wegen mehrerer grenzüberschreitender Drohnenflüge Bedauern gegenüber Nordkorea geäußert hat, meldete sich nun die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu Wort. In einer von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Stellungnahme bezeichnete Kim Yo Jong das Verhalten des südkoreanischen Präsidenten als "sehr begrüßenswert und klug".

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red