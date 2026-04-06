Iran weist Waffenruhe-Vorschlag zurück

Teheran/Washington - Die iranische Führung hat einen Vorschlag für eine Waffenruhe im Iran-Krieg zurückgewiesen. "Der Iran hat Pakistan seine Antwort auf den amerikanischen Vorschlag für eine Beendigung des Krieges übermittelt", berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA am Montag. Der Iran habe dabei den Vorschlag einer Waffenruhe zurückgewiesen und fordere ein "endgültiges Ende des Konflikts". Im Gegenzug pochte US-Präsident Donald Trump auf die von ihm bis Dienstagabend gesetzte Frist.

Trump droht Iran mit schneller Zerstörung der Infrastruktur

Washington - US-Präsident Donald Trump hat erneut massive und verheerende Luftangriffe auf die Infrastruktur des Iran angedroht. "Das ganze Land könnte in einer Nacht ausgelöscht werden, und diese Nacht könnte morgen sein", sagte Trump am Montag im Weißen Haus. Alle Brücken und alle Kraftwerke des Iran könnten binnen "vier Stunden" zerstört werden. Trump rief außerdem das iranische Volk nach einem möglichen Waffenstillstand zu Protesten gegen das Regime in Teheran auf.

Außenministerin Meinl-Reisinger besucht Saudi-Arabien

Wien/Riad - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) beginnt am Dienstag einen zweitägigen Besuch in Saudi-Arabien auf. Geplant seien Treffen mit dem saudi-arabischen Außenminister, Faisal bin Farhan Al Saud, dem Generalsekretär des Golfkooperationsrats Jassim Mohammed Al-Budaiwi und Wirtschaftsminister Faisal F. Alibrahim, teilte das Außenministerium der APA mit. "Unser Ziel ist klar: Dieser Krieg muss so rasch wie möglich beendet werden", betonte Meinl-Reisinger.

Artemis-2-Crew stellt Entfernungsrekord von der Erde auf

Cape Canaveral (Florida)/Washington - Die Astronauten der Mondmission Artemis 2 haben einen Rekord aufgestellt. Die vier Raumfahrer entfernten sich am Montag so weit von der Erde wie noch nie ein Mensch zuvor, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA in einem Live-Stream mitteilte. Den bisherigen Rekord von 400.171 Kilometern Entfernung zur Erde hatte die Apollo-13-Mission im Jahr 1970 aufgestellt. Die Artemis-2-Crew sollte nach den NASA-Plänen den Mond umrunden und sich dabei 406.778 Kilometer von der Erde wegbewegen.

Kärntner Landtag wählt Fellner zum neuen Landeshauptmann

Klagenfurt - Daniel Fellner (SPÖ) wird am Dienstag im Landtag zum neuen Kärntner Landeshauptmann gewählt. Nach 13 Jahren als Kärntner Landeshauptmann hatte Peter Kaiser (SPÖ) das Amt mit Ende März abgegeben. Die Dritte Landtagspräsidentin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ) wechselt als neue Landesrätin an den Arnulfplatz. Die eigentliche Angelobung des neuen Landeshauptmanns durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen findet am Mittwoch in Wien statt.

JD Vance besucht Budapest - Orb�n hofft auf Wahlkampfhilfe

Budapest - Wenige Tage vor der Parlamentswahl in Ungarn erwartet Ungarns Ministerpräsident Viktor Orb�n an diesem Dienstag US-Vizepräsident JD Vance in Budapest. Der Gast aus Washington will am Abend bei einer Wahlkampfveranstaltung mit Orb�n in einem Budapester Sportzentrum eine Rede halten, deren Thema nach Angaben des Weißen Hauses die "reichhaltige" bilaterale Partnerschaft sein soll.

Ukraine will Waffenruhe für Angriffe auf Energieanlagen

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat Russland eine Teilwaffenruhe für Angriffe auf Energieanlagen angeboten. "Wenn Russland bereit ist, die Angriffe auf unsere Energieanlagen einzustellen, sind wir bereit, spiegelbildlich zu antworten", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft. Dieser Vorschlag sei bereits über die US-Vermittler an Moskau übermittelt worden. Zuvor hatte Selenskyj demnach neue Angriffe auf Objekte im russischen Hinterland mit dem Oberkommando besprochen.

Verhandlungen für Tourismus-KV 2026 gehen in die 2. Runde

Wien - Am Dienstag gehen die Verhandlungen für den Kollektivvertrag (KV) 2026 der Tourismusbranche in die zweite Runde. Vor dem ersten Treffen am 12. März waren sich die Sozialpartner bereits wegen verbaler Unfreundlichkeiten in den Haaren gelegen. Beim Erstgespräch vor knapp einem Monat forderte die Gewerkschaft vida nach Eigenangaben eine Lohn- und Gehaltserhöhung von 3,8 Prozent, zusätzlich zwölf garantierte freie Sonntage und bezahlte Mittagspausen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red