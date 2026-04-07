"Artemis 2"-Astronauten kommen Mond am nächsten

Cape Canaveral (Florida)/Washington - Die Crew der "Artemis 2" ist so nah am Mond vorbeigeflogen wie zu keinem anderen Zeitpunkt während ihrer Mission. Die vier Astronauten in der "Orion"-Kapsel näherten sich dem Erdtrabanten auf rund 6.545 Kilometer, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. Eine Landung war bei dieser Mission nicht geplant. Zuvor hatten sich die vier Raumfahrer so weit von der Erde entfernt wie noch nie ein Mensch zuvor, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA in einem Live-Stream mitteilte.

Irans Armee weist Trumps "arrogante Rhetorik" zurück

Washington - Irans Militärführung hat die Warnungen von US-Präsident Donald Trump vor einer Zerstörung aller Brücken und Kraftwerke des Landes als "arrogante Rhetorik und haltlose Drohungen" abgetan. Trump sei "wahnhaft", sagte der Sprecher der Khatam-al-Anbiya-Kommandozentrale, Ebrahim Zolfaqari, laut Staatsmedien. Die "rüde, arrogante Rhetorik und haltlosen Drohungen des wahnhaften US-Präsidenten" würden die Angriffe gegen die "amerikanischen und zionistischen Feinde" nicht stoppen.

Außenministerin Meinl-Reisinger besucht Saudi-Arabien

Wien/Riad - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) beginnt am Dienstag einen zweitägigen Besuch in Saudi-Arabien auf. Geplant seien Treffen mit dem saudi-arabischen Außenminister, Faisal bin Farhan Al Saud, dem Generalsekretär des Golfkooperationsrats Jassim Mohammed Al-Budaiwi und Wirtschaftsminister Faisal F. Alibrahim, teilte das Außenministerium der APA mit. "Unser Ziel ist klar: Dieser Krieg muss so rasch wie möglich beendet werden", betonte Meinl-Reisinger.

JD Vance besucht Budapest - Orb�n hofft auf Wahlkampfhilfe

Budapest - Wenige Tage vor der Parlamentswahl in Ungarn erwartet Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban den US-Vizepräsidenten JD Vance in Budapest. Der Gast aus Washington will heute Abend bei einer Wahlkampfveranstaltung mit Orban in einem Budapester Sportzentrum eine Rede halten, deren Thema nach Angaben des Weißen Hauses die "reichhaltige" bilaterale Partnerschaft sein soll. Vor dem gemeinsamen Auftritt wollen Vance und Orban bilaterale Gespräche führen.

Kärntner Landtag wählt Fellner zum neuen Landeshauptmann

Klagenfurt - Daniel Fellner (SPÖ) wird am Dienstag im Landtag zum neuen Kärntner Landeshauptmann gewählt. Nach 13 Jahren als Kärntner Landeshauptmann hatte Peter Kaiser (SPÖ) das Amt mit Ende März abgegeben. Die Dritte Landtagspräsidentin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ) wechselt als neue Landesrätin an den Arnulfplatz. Die eigentliche Angelobung des neuen Landeshauptmanns durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen findet am Mittwoch in Wien statt.

Ukraine will Waffenruhe für Angriffe auf Energieanlagen

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat Russland eine Teilwaffenruhe für Angriffe auf Energieanlagen angeboten. "Wenn Russland bereit ist, die Angriffe auf unsere Energieanlagen einzustellen, sind wir bereit, spiegelbildlich zu antworten", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft. Dieser Vorschlag sei bereits über die US-Vermittler an Moskau übermittelt worden. Zuvor hatte Selenskyj demnach neue Angriffe auf Objekte im russischen Hinterland mit dem Oberkommando besprochen.

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red