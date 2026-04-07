Zeichen stehen auf Eskalation im Iran-Krieg

Washington/Tel Aviv/Teheran - Im Iran-Krieg zeichnet sich kurz vor Ablauf eines Ultimatums von US-Präsident Donald Trump an Teheran keine Einigung ab. Während Trump seine Warnung vor einer "völligen Zerstörung" aller iranischen Kraftwerke und Brücken bekräftigte, falls Teheran nicht bis Mittwochnacht 2.00 Uhr MESZ die Straße von Hormuz öffnet, verspottete ein Sprecher der iranischen Militärführung dies als "haltlose Drohungen" eines "wahnhaften" Präsidenten. Damit droht eine dramatische Eskalation.

Iran greift Großraum Tel Aviv erneut mit Streumunition an

Tel Aviv/Teheran - Bei einem neuen Raketenangriff auf den Großraum Tel Aviv hat der Iran nach israelischen Militärangaben erneut international geächtete Streumunition eingesetzt. Am Dienstagfrüh heulten auch im Stadtzentrum der Küstenmetropole die Warnsirenen, die Bürger liefen in Schutzräume. Es waren dumpfe Explosionen zu hören. Das israelische Militär warnte unterdessen die Bevölkerung im Iran davor, am Dienstag mit dem Zug zu reisen oder sich in der Nähe von Bahnstrecken aufzuhalten.

Außenministerin Meinl-Reisinger besucht Saudi-Arabien

Wien/Riad - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) beginnt am Dienstag einen zweitägigen Besuch in Saudi-Arabien. Geplant seien Treffen mit dem saudi-arabischen Außenminister, Faisal bin Farhan Al Saud, dem Generalsekretär des Golfkooperationsrats Jassim Mohammed Al-Budaiwi und Wirtschaftsminister Faisal F. Alibrahim, teilte das Außenministerium der APA mit. "Unser Ziel ist klar: Dieser Krieg muss so rasch wie möglich beendet werden", betonte Meinl-Reisinger.

Russland gewinnt Milliarden durch Hormuz-Blockade

Moskau - Russland erzielt nach Berechnungen der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer durch die faktische Sperrung der Straße von Hormuz mit seinen Rohstoffexporten hohe zusätzliche Milliardeneinnahmen. Die Gewinne Russlands beim Export von Öl, Gas und Dünger beliefen sich auf monatlich mehr als zehn Milliarden Euro, teilte die Kammer mit. "Russland ist damit der große Gewinner des neuen Krieges im Nahen Osten", sagt Matthias Schepp, der Vorstandsvorsitzende der Kammer, der dpa.

Mond-Mission "Artemis 2" feiert Rekorde

Cape Canaveral (Florida)/Washington - Die Crew der "Artemis 2"-Mondmission hat sich weiter von der Erde entfernt als jemals Menschen zuvor. Die vier Astronauten knackten mit ihrer "Orion"-Kapsel den 1970 aufgestellten Rekord der "Apollo 13"-Mission von rund 400.171 Kilometern, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilte. Am weitesten Punkt waren sie im weiteren Verlauf rund 406.771 Kilometer von der Erde entfernt. Daraufhin traten die Astronauten ihren Rückflug an.

JD Vance besucht Budapest - Orb?n hofft auf Wahlkampfhilfe

Budapest - Wenige Tage vor der Parlamentswahl in Ungarn erwartet Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban den US-Vizepräsidenten JD Vance in Budapest. Der Gast aus Washington will heute Abend bei einer Wahlkampfveranstaltung mit Orban in einem Budapester Sportzentrum eine Rede halten, deren Thema nach Angaben des Weißen Hauses die "reichhaltige" bilaterale Partnerschaft sein soll. Vor dem gemeinsamen Auftritt wollen Vance und Orban bilaterale Gespräche führen.

Spritpreise am Ostermontag wieder gestiegen

Wien - Am Ostermontag sind die Spritpreise in Österreich wieder angestiegen. Ein Liter Diesel kostete laut aktuellen Zahlen der Regulierungsbehörde E-Control im österreichweiten Schnitt 2,188 Euro, Super kostete 1,754 Euro pro Liter. Am Ostersonntag lagen die Preise bei 2,145 Euro für Diesel bzw. 1,752 Euro für Superbenzin. Zum Start des Osterwochenendes war tanken allerdings noch teurer als am Montag.

Gericht hob Auflagen gegen Influencer Andrew Tate auf

Bukarest - Ein Gericht in Rumänien hat alle rechtlichen Auflagen gegen den US-britischen Influencer und bekennenden Frauenfeind Andrew Tate aufgehoben. Tates Anwälte stellten der AFP am Montag eine Kopie des Urteils des Bukarester Gerichts zur Verfügung, das "die vorbeugende Maßnahme der richterlichen Kontrolle aufhebt" und auch für Tates Bruder Tristan Tate gilt. Weder das Gericht noch die Staatsanwaltschaft äußerten sich zunächst zu dem Urteil.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red