Trump warnt vor Tod "einer gesamten Zivilisation" im Iran

Teheran - US-Präsident Donald Trump hat kurz vor Ablauf seines Ultimatums an den Iran den Ton erneut verschärft. "Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht sterben und niemals wieder zum Leben erweckt werden", warnte er am Dienstag in seinem Onlinedienst Truth Social. "47 Jahre Erpressung, Korruption und Tod werden endlich zu Ende gehen", schrieb Trump in Anspielung auf die Islamische Revolution von 1979 weiter. Unterdessen drohten die iranischen Attacken außerhalb der Golfregion an.

Meinl-Reisinger in Riad: Schwere globale Krise droht

Wien/Riad - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) befürchtet wegen des Iran-Kriegs eine schwere globale Krise. "Der Konflikt spitzt sich zu, es besteht die Gefahr einer massiven Eskalation", sagte Meinl-Reisinger am Dienstag anlässlich ihres Saudi-Arabien-Besuchs zur APA. Der Konflikt habe nicht nur starke Auswirkungen auf die Sicherheit der Menschen in der Region, sondern auch auf die Weltwirtschaft, die globale Ernährungssicherheit und könnte neue Migrationsströme auslösen.

Iran meldet landesweite Angriffe auf Verkehrsinfrastruktur

Tel Aviv/Teheran - Der Iran hat landesweite Angriffe auf seine Verkehrsinfrastruktur gemeldet. Neben der Bombardierung einer Eisenbahnbrücke waren auch mehrere Autobahnen Ziel von Luftangriffen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete. In der Provinz Ost-Aserbaidschan etwa sei eine Autobahn nach Einschlägen von Geschossen gesperrt worden. Das Krisenmanagement der Provinz forderte die Bevölkerung auf, nicht notwendige Reisen bis auf Weiteres zu unterlassen.

In einigen italienischen Flughäfen wird Kerosin knapp

Rom - In einigen italienischen Flughäfen wird Kerosin knapp, zugleich wächst die Unsicherheit mit Blick auf die kommende Sommersaison. Nach einem ersten Alarm am Wochenende für vier Flughäfen veröffentlichte das aeronautische Informationssystem NOTAM eine weitere Mitteilung für den Flughafen der süditalienischen Adria-Hafenstadt Brindisi: Airlines können dort kein reguläres Auftanken mehr vornehmen und müssen die benötigte Treibstoffmenge bereits am vorherigen Abflugort einplanen.

Salzburger Festspiele: Bergmann wird Interims-Intendantin

Salzburg - Die frühere Burgtheaterdirektorin Karin Bergmann wird interimistische Intendantin der Salzburger Festspiele. Das teilte das Kuratorium am Dienstagnachmittag in einer Aussendung mit. Die 72-Jährige tritt damit vorübergehend die Nachfolge des beurlaubten Intendanten Markus Hinterhäuser an, der nicht zuletzt wegen ihr beim Kuratorium in Ungnade gefallen war. Sie werde "bis eine neue Intendantin bzw. ein neuer Intendant eingesetzt ist" agieren, "voraussichtlich bis Herbst 2027".

Doskozil bekam Stimmprothese

Eisenstadt/Leipzig - Dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist bei einer neuerlichen Operation am Universitätsklinikum Leipzig vor Ostern der Kehlkopf entfernt und eine Stimmprothese eingesetzt worden. Die Maßnahme habe sein Arzt Andreas Dietz empfohlen und eröffne die Aussicht auf eine vollständige Heilung und eine verbesserte Sprechfunktion, teilte das Büro des Landeshauptmannes am Dienstag mit.

JD Vance in Budapest - EU Wahlkampf-Einmischung vorgeworfen

Budapest - Wenige Tage vor der ungarischen Parlamentswahl hat US-Präsident JD Vance am Dienstag Budapest besucht und der EU "Wahl-Einmischung" vorgeworfen. Mit seiner Visite wolle er "ein Zeichen an alle senden, besonders an die Bürokraten in Brüssel", sagte Vance Journalisten am Dienstag in Budapest. Diese hätten "alles in ihrer Macht Stehende getan, um das ungarische Volk klein zu halten, weil sie den Regierungschef nicht mögen, der sich tatsächlich für das ungarische Volk einsetzt".

Tote nach Schüssen nahe israelischem Konsulat in Istanbul

Istanbul - Bei einem Schusswechsel in der Nähe des israelischen Konsulats in Istanbul hat es am Dienstag Tote gegeben. Drei Angreifer seien "neutralisiert" worden, teilte der Istanbuler Gouverneur Davut Gül mit. Mindestens einer der bewaffneten Männer wurde demnach getötet, die anderen seien verletzt worden. In Medienberichten war von zwei oder drei Toten die Rede. Zwei Polizisten seien bei der Schießerei im Finanzviertel der Bosporus-Metropole verletzt worden, so der Gouverneur.

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red