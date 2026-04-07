Vance: Vor Ablauf des US-Ultimatums Gespräche mit Iran

Teheran/Budapest - Kurz vor Ablauf eines US-Ultimatums an den Iran wird es nach Angaben von US-Vizepräsident JD Vance noch Verhandlungen geben. Es werde "zahlreiche Gespräche" geben, sagte Vance am Dienstag bei einem Besuch in der ungarischen Hauptstadt Budapest. Medien zufolge sprechen Unterhändler der USA und des Iran unter Vermittlung Pakistans seit Tagen über eine Waffenruhe. Demnach sind sich beide Konfliktparteien aber in zahlreichen Punkten uneins. Das Ultimatum läuft Mittwochnacht ab.

UNO-Resolution zu Straße von Hormuz abgelehnt

New York - Ein Resolutionsentwurf zum Schutz der Handelsschifffahrt in der Straße von Hormuz ist im UNO-Sicherheitsrat gescheitert. Zwar stimmten nach Angaben aus dem Rat 11 Mitglieder für den von Bahrain eingebrachten Text, doch verhinderten Russland und China mit ihren Gegenstimmen als Vetomächte die Annahme. Zwei weitere Mitglieder enthielten sich.

Meinl-Reisinger in Riad: Schwere globale Krise droht

Wien/Riad - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) befürchtet wegen des Iran-Kriegs eine schwere globale Krise. "Der Konflikt spitzt sich zu, es besteht die Gefahr einer massiven Eskalation", sagte Meinl-Reisinger am Dienstag anlässlich ihres Saudi-Arabien-Besuchs zur APA. Der Konflikt habe nicht nur starke Auswirkungen auf die Sicherheit der Menschen in der Region, sondern auch auf die Weltwirtschaft, die globale Ernährungssicherheit und könnte neue Migrationsströme auslösen.

Artemis-Astronauten machten Foto von "Erduntergang"

Cape Canaveral (Florida)/Washington - Den Astronauten der Mondmission Artemis 2 ist eine Aufnahme der Erde aus bisher noch nie gesehener Perspektive geglückt. Die NASA veröffentlichte am Dienstag auf X ein Foto der Erde, die hinter dem Mondhorizont versinkt. Das Bild des "Erduntergangs" erinnere "an das ikonische Erdaufgangs-Foto", das der US-Astronaut Bill Anders vor mehr als 57 Jahren geschossen habe, hieß es. Anders gehörte zum Team der Mission Apollo 8, die im Dezember 1968 erstmals den Mond umrundet hatte.

Doskozil bekam Stimmprothese

Eisenstadt/Leipzig - Dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist bei einer neuerlichen Operation am Universitätsklinikum Leipzig vor Ostern der Kehlkopf entfernt und eine Stimmprothese eingesetzt worden. Die Maßnahme habe sein Arzt Andreas Dietz empfohlen und eröffne die Aussicht auf eine vollständige Heilung und eine verbesserte Sprechfunktion, teilte das Büro des Landeshauptmannes am Dienstag mit.

Salzburger Festspiele: Bergmann wird Interims-Intendantin

Salzburg - Die frühere Burgtheaterdirektorin Karin Bergmann wird interimistische Intendantin der Salzburger Festspiele. Das teilte das Kuratorium am Dienstagnachmittag in einer Aussendung mit. Die 72-Jährige tritt damit vorübergehend die Nachfolge des beurlaubten Intendanten Markus Hinterhäuser an, der nicht zuletzt wegen ihr beim Kuratorium in Ungnade gefallen war. Sie werde "bis eine neue Intendantin bzw. ein neuer Intendant eingesetzt ist" agieren, "voraussichtlich bis Herbst 2027".

JD Vance in Budapest - EU Wahlkampf-Einmischung vorgeworfen

Budapest - Wenige Tage vor der ungarischen Parlamentswahl hat US-Präsident JD Vance am Dienstag Budapest besucht und der EU "Wahl-Einmischung" vorgeworfen. Mit seiner Visite wolle er "ein Zeichen an alle senden, besonders an die Bürokraten in Brüssel", sagte Vance Journalisten am Dienstag in Budapest. Diese hätten "alles in ihrer Macht Stehende getan, um das ungarische Volk klein zu halten, weil sie den Regierungschef nicht mögen, der sich tatsächlich für das ungarische Volk einsetzt".

Keine Einreiseerlaubnis für Kanye West: Festival abgesagt

London - Die britische Regierung verweigert US-Skandalrapper Kanye West die Einreise nach Großbritannien, da seine Anwesenheit nicht dem öffentlichen Wohl dienlich wäre. Der 48-Jährige hätte im Juli am Wireless Festival in London auftreten sollen, woraufhin eine Debatte angesichts seiner in der Vergangenheit getätigten antisemitischen und rassistischen Äußerungen aufkam. Da West nun nicht auftreten kann, sagte der Veranstalter Festival Republic die Veranstaltung ab.

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red