Drohungen und Unklarheit vor Ablauf von US-Ultimatum an Iran

Teheran/Budapest - Kurz vor Ablauf eines US-Ultimatums an den Iran Mittwochnacht herrscht weiter Unklarheit über einen Ausweg aus der Eskalationsspirale und eine mögliche Waffenruhe. US-Präsident Donald Trump drohte dem Iran mit dem Tod "einer ganzen Zivilisation", der Iran wiederum mit Angriffen außerhalb der Golfregion. Am Dienstagabend schlug das im Iran-Krieg vermittelnde Pakistan dann eine Verlängerung des Ultimatums um zwei Wochen vor. USA und Iran prüfen den Vorschlag.

UNO-Resolution zu Straße von Hormuz abgelehnt

New York - Ein Resolutionsentwurf zum Schutz der Handelsschifffahrt in der Straße von Hormuz ist im UNO-Sicherheitsrat gescheitert. Zwar stimmten nach Angaben aus dem Rat 11 Mitglieder für den von Bahrain eingebrachten Text, doch verhinderten Russland und China mit ihren Gegenstimmen als Vetomächte die Annahme. Zwei weitere Mitglieder enthielten sich.

Artemis-Astronauten machten Foto von "Erduntergang"

Cape Canaveral (Florida)/Washington - Den Astronauten der Mondmission Artemis 2 ist eine Aufnahme der Erde aus bisher noch nie gesehener Perspektive geglückt. Die NASA veröffentlichte am Dienstag auf X ein Foto der Erde, die hinter dem Mondhorizont versinkt. Das Bild des "Erduntergangs" erinnere "an das ikonische Erdaufgangs-Foto", das der US-Astronaut Bill Anders vor mehr als 57 Jahren geschossen habe, hieß es. Anders gehörte zum Team der Mission Apollo 8, die im Dezember 1968 erstmals den Mond umrundet hatte.

Nach Trumps Häme: NATO-Generalsekretär kommt nach Washington

Washington/Brüssel - Nach heftigen Vorwürfen von US-Präsident Donald Trump gegen NATO-Verbündete wird Bündnis-Generalsekretär Mark Rutte zu einem Treffen im Weißen Haus erwartet. Bei dem Gespräch am Mittwoch in Washington wird es sicher auch um die heftige Kritik Trumps an der NATO gehen. Er hatte zunächst versucht, NATO-Verbündete dazu zu drängen, den USA bei der Sicherung der im Iran-Krieg zum Erliegen gekommenen Handelsschifffahrt durch die Straße von Hormuz zu helfen.

Pilnacek-U-Ausschuss wird fortgesetzt

Wien - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek wird am Mittwoch mit weiteren Befragungen fortgesetzt. Den Anfang macht ein IT-Techniker, der Christian Pilnaceks Laptop nach dessen Ableben von einer Bekannten des suspendierten Sektionschefs im Justizministerium bekam. Am Nachmittag muss dann der Polizeikommandant von Krems im Hohen Haus Platz nehmen. Er hatte damals die Entscheidungen getroffen, welche Beamten zum Fundort des Leichnams entsendet werden.

Keine Einreiseerlaubnis für Kanye West: Festival abgesagt

London - Die britische Regierung verweigert US-Skandalrapper Kanye West die Einreise nach Großbritannien, da seine Anwesenheit nicht dem öffentlichen Wohl dienlich wäre. Der 48-Jährige hätte im Juli am Wireless Festival in London auftreten sollen, woraufhin eine Debatte angesichts seiner in der Vergangenheit getätigten antisemitischen und rassistischen Äußerungen aufkam. Da West nun nicht auftreten kann, sagte der Veranstalter Festival Republic die Veranstaltung ab.

Vorläufige Erkenntnisse zu getöteten Blauhelm-Soldaten

New York/Beirut - Nach dem Tod von drei UN-Blauhelmsoldaten im Südlibanon hat die UN-Friedensmission UNIFIL erste konkrete Hinweise auf mögliche Verantwortliche vorgelegt. Nach vorläufigen Erkenntnissen sei ein Angriff Ende März durch einen Panzer der israelischen Armee erfolgt, ein zweiter am Folgetag durch eine von der Hisbollah gelegte Sprengfalle, teilte ein UN-Sprecher am Montag in New York mit.

Mann im Tiroler Zillertal bei Ski-Kollision tödlich verletzt

Gerlos - Ein 69-jähriger Deutscher ist Dienstagmittag beim Skifahren in der Tiroler "Zillertal Arena" im Gemeindegebiet von Gerlos (Bezirk Schwaz) tödlich verunglückt. Der Wintersportler und ein 33-jähriger Landsmann waren im Bereich einer Pistenkreuzung mit jeweils hoher Geschwindigkeit frontal zusammengestoßen, berichtete die Polizei. Der 69-Jährige erlitt schwere, innere Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 33-Jährige wurde indes schwer verletzt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red