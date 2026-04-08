USA und Iran wollen zweiwöchige Waffenruhe einhalten

Islamabad/Washington - Der Iran und die USA haben sich auf eine zweiwöchige Feuerpause geeinigt. Irans Außenminister Abbas Araqchi kündigte zugleich eine Öffnung der Straße von Hormuz an. In Abstimmung mit den iranischen Streitkräften und unter Berücksichtigung technischer Einschränkungen solle der Schiffsverkehr in der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Meerenge ermöglicht werden, erklärte Araqchi. US-Präsident Donald Trump hatte die Öffnung der Straße zur Bedingung für eine Feuerpause gemacht.

UNO-Resolution zu Straße von Hormuz abgelehnt

New York - Ein Resolutionsentwurf zum Schutz der Handelsschifffahrt in der Straße von Hormuz ist im UNO-Sicherheitsrat gescheitert. Zwar stimmten nach Angaben aus dem Rat 11 Mitglieder für den von Bahrain eingebrachten Text, doch verhinderten Russland und China mit ihren Gegenstimmen als Vetomächte die Annahme. Zwei weitere Mitglieder enthielten sich.

Meinl-Reisinger in Riad: Schwere globale Krise droht

Wien/Riad - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) befürchtet wegen des Iran-Kriegs eine schwere globale Krise. "Der Konflikt spitzt sich zu, es besteht die Gefahr einer massiven Eskalation", sagte Meinl-Reisinger am Dienstag anlässlich ihres Saudi-Arabien-Besuchs zur APA. Der Konflikt habe nicht nur starke Auswirkungen auf die Sicherheit der Menschen in der Region, sondern auch auf die Weltwirtschaft, die globale Ernährungssicherheit und könnte neue Migrationsströme auslösen.

Nach Trumps Häme: NATO-Generalsekretär kommt nach Washington

Washington/Brüssel - Nach heftigen Vorwürfen von US-Präsident Donald Trump gegen NATO-Verbündete wird Bündnis-Generalsekretär Mark Rutte zu einem Treffen im Weißen Haus erwartet. Bei dem Gespräch am Mittwoch in Washington wird es sicher auch um die heftige Kritik Trumps an der NATO gehen. Er hatte zunächst versucht, NATO-Verbündete dazu zu drängen, den USA bei der Sicherung der im Iran-Krieg zum Erliegen gekommenen Handelsschifffahrt durch die Straße von Hormuz zu helfen.

Pilnacek-U-Ausschuss wird fortgesetzt

Wien - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek wird am Mittwoch mit weiteren Befragungen fortgesetzt. Den Anfang macht ein IT-Techniker, der Christian Pilnaceks Laptop nach dessen Ableben von einer Bekannten des suspendierten Sektionschefs im Justizministerium bekam. Am Nachmittag muss dann der Polizeikommandant von Krems im Hohen Haus Platz nehmen. Er hatte damals die Entscheidungen getroffen, welche Beamten zum Fundort des Leichnams entsendet werden.

"Artemis 2"-Crew macht sich auf den Weg zurück zur Erde

Houston (Texas) - Die vier Astronauten der "Artemis 2"-Mondmission sind auf dem Weg nach Hause. Ihre Kapsel "Orion" habe den Punkt passiert, an dem die Schwerkraft der Erde wieder stärker auf das Raumschiff wirke als die des Mondes, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. In der Nacht auf Samstag (MESZ) soll die Crew - bestehend aus den US-Astronauten Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman und dem Kanadier Jeremy Hansen - im Pazifik wieder auf der Erde aufkommen.

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red