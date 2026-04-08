Trump zur Iran-Einigung: Iran wird kein Uran mehr anreichern

Islamabad/Washington - US-Präsident Donald Trump zufolge wird der Iran nach der Einigung auf eine Waffenruhe kein Uran mehr anreichern. Zudem würden die USA und der Iran das verschüttete Uran ausgraben und entfernen, schrieb Trump auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social. Ländern, die den Iran mit Waffen beliefern, drohte Trump mit Strafzöllen von 50 Prozent. Mit der Waffenruhe beanspruchen beide Seiten den Sieg für sich, auch wenn die Hauptstreitpunkte ungelöst bleiben.

Europäer und Kanada fordern rasches Ende des Iran-Kriegs

Berlin/London/Paris - Europäische Staaten und Kanada fordern, in den nächsten Tagen ein rasches und dauerhaftes Ende des Iran-Kriegs auszuhandeln. "Dies kann nur auf diplomatischem Wege erreicht werden", heißt es in dem Papier, das der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz mit mehreren Partnern am Mittwoch veröffentlichte. Hinter der Erklärung stehen auch der französische Präsident Emmanuel Macron, die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und der britische Premierminister Keir Starmer.

Sieben Jahre für Beteiligung an Bankomat-Sprengungen in Wien

Wien - Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht gegen zwei Männer verhandelt worden, die im Vorjahr die berüchtigte Bankomat-Sprenger-Bande unterstützt haben sollen, der allein in der Bundeshauptstadt insgesamt 14 Coups zugeschrieben werden. Ein 27-jähriger Algerier wurde nicht rechtskräftig zu sieben Jahren Haft verurteilt, weil er der niederländischen Bande "viel geholfen" hatte, wie der Staatsanwalt eingangs der Verhandlung erklärte.

Salzburger Festspiele: Karin Bergmann als "Brückenbauerin"

Salzburg - Nachdem das Kuratorium der Salzburger Festspiele am Dienstag überraschend Ex-Burgtheaterdirektorin Karin Bergmann als interimistische Intendantin verkündet hatte, stellte sich die 72-Jährige am Mittwoch erstmals der breiten Öffentlichkeit. Zuvor hatte die deutsche Theatermanagerin erst das Gespräch mit den Mitarbeitenden gesucht. Und auch gegenüber den Medien zeigte sich Bergmann nun offenherzig: "Dass ich hier sitze, ist natürlich eigentlich eine Ungeheuerlichkeit."

OLG kippt Diversion für Linzer Ex-Stadtchef Luger

Linz - Das Oberlandesgericht (OLG) Linz hat die Diversion für den Linzer Ex-Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) gekippt. Bereits "generalpräventive Belange" würden einer Diversion entgegenstehen, teilte das OLG Mittwochnachmittag in einer Aussendung mit. Es handle sich bei dem Angeklagten um einen "Amtsträger mit besonderer Verantwortung". Das Strafverfahren muss jetzt fortgesetzt werden.

ORF beendet Dienstverhältnis mit Roland Weißmann

Wien - Der ORF hat nun endgültig das Dienstverhältnis mit seinem einstigen Generaldirektor Roland Weißmann beendet. Dieser war am 8. März von seinem Posten zurückgetreten, nachdem eine Mitarbeiterin Vorwürfe gegen ihn erhoben hatte. Die von Weißmanns interimistischer Nachfolgerin Ingrid Thurnher angestoßene Untersuchung habe nun zwar ergeben, dass eine sexuelle Belästigung im rechtlichen Sinn im konkreten Fall nicht vorgelegen habe.

Handel mit Nacktbildern von Frauen auf Telegram aufgeflogen

Paris - Zehntausende Nacktbilder von Frauen sind nach Erkenntnissen von Experten ohne Zustimmung der Betroffenen auf der Onlineplattform Telegram getauscht und gehandelt worden. Wie die Aktivistengruppe AI Forensics am Mittwoch berichtete, stießen ihre Mitglieder bei einer sechswöchigen Untersuchung von spanischen und italienischen Chatgruppen auf fast 25.000 aktive Nutzer, die derartige Aufnahmen weiterverbreiteten, häufig gegen Bezahlung.

150 Feuerwehrleute bekämpfen Waldbrand in Kärnten

Villach - Nachdem am Dienstag auf der Taborhöhe östlich des Faaker Sees (Bezirk Villach-Land) ein Waldbrand ausgebrochen ist, sind am Mittwoch die Löscharbeiten fortgesetzt worden, erklärte Feuerwehr-Sprecher Thomas Warmuth auf APA-Anfrage. Über Nacht hatten Feuerwehrleute mit Sprinkleranlagen ein Ausbreiten des fünf bis sechs Hektar großen Brandes erfolgreich verhindert. Am Mittwoch ab 7.00 Uhr wurde der Löschangriff mit 150 Feuerwehrleuten und einem Hubschrauber neuerlich gestartet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red